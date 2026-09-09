לאחר שאתמול (שלישי) ליגת האלופות יצאה לדרך עם המשחקים הראשונים, היום גם ברצלונה שבה למסגרת האירופית כאשר בשעה זו היא מארחת את פיינורד במסגרת מחזור הפתיחה. במקביל: שטוטגרט מארחת את ויקינג.

לאחר שאתמול (שלישי) ליגת האלופות יצאה לדרך עם המשחקים הראשונים, היום גם ברצלונה שבה למסגרת האירופית כאשר בשעה זו היא מארחת את פיינורד במסגרת מחזור הפתיחה. במקביל: שטוטגרט מארחת את ויקינג.

לאחר שאתמול (שלישי) ליגת האלופות יצאה לדרך עם המשחקים הראשונים, היום גם ברצלונה שבה למסגרת האירופית כאשר בשעה זו היא מארחת את פיינורד במסגרת מחזור הפתיחה. במקביל: שטוטגרט מארחת את ויקינג.

עם מאזן שערים של 2:17 ומאזן נקודות מושלם בלה ליגה, אלופת ספרד רוצה לפתוח את הקמפיין האירופי עם ניצחון ביתי חשוב. האנזי פליק יודע ששלוש נקודות הן קריטיות לפני שני משחקי חוץ קשים מאוד נגד פ.ס.ז' בצרפת וגלאטסראיי בטורקיה. מנגד, ההולנדים יקוו לחולל סנסציית ענק בקאמפ נואו, שכן בפעם האחרונה שהקבוצה הייתה שם היא הפסידה 3:0 ב-1974/75.

עם מאזן שערים של 2:17 ומאזן נקודות מושלם בלה ליגה, אלופת ספרד רוצה לפתוח את הקמפיין האירופי עם ניצחון ביתי חשוב. האנזי פליק יודע ששלוש נקודות הן קריטיות לפני שני משחקי חוץ קשים מאוד נגד פ.ס.ז' בצרפת וגלאטסראיי בטורקיה. מנגד, ההולנדים יקוו לחולל סנסציית ענק בקאמפ נואו, שכן בפעם האחרונה שהקבוצה הייתה שם היא הפסידה 3:0 ב-1974/75.

עם מאזן שערים של 2:17 ומאזן נקודות מושלם בלה ליגה, אלופת ספרד רוצה לפתוח את הקמפיין האירופי עם ניצחון ביתי חשוב. האנזי פליק יודע ששלוש נקודות הן קריטיות לפני שני משחקי חוץ קשים מאוד נגד פ.ס.ז' בצרפת וגלאטסראיי בטורקיה. מנגד, ההולנדים יקוו לחולל סנסציית ענק בקאמפ נואו, שכן בפעם האחרונה שהקבוצה הייתה שם היא הפסידה 3:0 ב-1974/75.

איזה פתיחה נהדרת קיבלנו למשחק. ראפיניה קיבל את הכדור מלאמין ימאל ובמבצע מדהים זרק שני שחקני הגנה, הגיע לאחד על אחד מול טייארק ארנסט והרשית בקלות.

איזה פתיחה נהדרת קיבלנו למשחק. ראפיניה קיבל את הכדור מלאמין ימאל ובמבצע מדהים זרק שני שחקני הגנה, הגיע לאחד על אחד מול טייארק ארנסט והרשית בקלות.

דקה 3: שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: איזה פתיחה נהדרת קיבלנו למשחק. ראפיניה קיבל את הכדור מלאמין ימאל ובמבצע מדהים זרק שני שחקני הגנה, הגיע לאחד על אחד מול טייארק ארנסט והרשית בקלות.