לאחר שאתמול (שלישי) ליגת האלופות יצאה לדרך עם המשחקים הראשונים, היום גם ברצלונה שבה למסגרת האירופית כאשר בשעה זו היא מארחת את פיינורד במסגרת מחזור הפתיחה. במקביל: שטוטגרט מארחת את ויקינג.
ברצלונה - פיינורד 0:0
עם מאזן שערים של 2:17 ומאזן נקודות מושלם בלה ליגה, אלופת ספרד רוצה לפתוח את הקמפיין האירופי עם ניצחון ביתי חשוב. האנזי פליק יודע ששלוש נקודות הן קריטיות לפני שני משחקי חוץ קשים מאוד נגד פ.ס.ז' בצרפת וגלאטסראיי בטורקיה. מנגד, ההולנדים יקוו לחולל סנסציית ענק בקאמפ נואו, שכן בפעם האחרונה שהקבוצה הייתה שם היא הפסידה 3:0 ב-1974/75.
דקה 3: שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: איזה פתיחה נהדרת קיבלנו למשחק. ראפיניה קיבל את הכדור מלאמין ימאל ובמבצע מדהים זרק שני שחקני הגנה, הגיע לאחד על אחד מול טייארק ארנסט והרשית בקלות.
דקה 8: כמעט שער שני לברצלונה, דני אולמו שחרר בעיטה מסוכנת מסף הרחבה למרכז השער, אך ארנסט רשם הצלה נהדרת והצליח ולמנוע יתרון כפול.
הרכב ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ואאו קאנסלו, פאו קובארסי, ז'ול קונדה, אנדרס כריסטנסן, רודרי, פדרי, דני אולמו, לאמין ימאל, קארים אדיימי וראפיניה.
הרכב פיינורד: טייארק ארנסט, ג'יבאיירו ריד, סנט ג'וסט, צויושי ווטאנבה, מיקה מרמול, גייבאי זכייאל, שארל ואנהוטה, לוצ'יאנו ואלנטה, אניס חאג' מוסא, נאצ'ו פרי וחאבי לופס.
שטוטגרט - ויקינג 0:0
הקבוצה הגרמנית שסיימה במקום הרביעי בעונה שעברה בבונדסליגה פתחה את העונה עם תבוסה 5:1 מול באיירן אך עם ניצחון 1:4 נאה על קלן. כעת, היא תקווה להשיג ניצחון חוץ חשוב מול באורחת. מנגד, הנורבגים, שזכו באליפות המקומית על חשבון בודו גלימט אשתקד, כבר בשיא העונה לאחר 20 מחזורי ליגה כשהם ממוקמים במקום השני, וירצו לנצל את הכושר של אמצע העונה כדי להשיג שלוש נקודות כבר בפתיחה.