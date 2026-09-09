גלריה אמד קייבר עולה לסל ( באדיבות המועדון )

הפועל העמק אירחה הערב (רביעי) את מכבי רמת גן במסגרת המחזור הראשון של גביע ווינר. האורחת פתחה טוב יותר עם ריצת 0:5, הרבה בזכות ג'סטין לואיס, אך האדומים התאוששו במהירות מהפתיחה המהוססת. מאליק הול לקח אחריות, ובעזרתם של קארל גוזמן וקמרון הנרי הוביל את המארחת ליתרון בסיום הרבע הראשון.. המשחק נותר צמוד גם ברבע השני, כשבכל פעם שהעמק ניסתה לייצר פער, אמד קייבר ולואיס הגיבו עם נקודות חשובות והשאירו את רמת גן קרובה.

ברבע השלישי המומנטום עבר לצד של האורחת. קייבר, לואיס ואל.ג'יי פיגרואה הובילו דקות טובות של רמת גן, שהשתלטה על הקצב ועלתה ליתרון, בעוד הול, קמרון הנרי וגיל נויוביץ' שמרו את הקבוצה של שרון אברהמי בתמונה. גם בפתיחת הרבע האחרון רמת גן נראתה בדרך לניצחון, כשהיא עדיפה בריבאונד ובהגנה, כשלואיס המשיך להצטיין בדרך ל-20 נקודות ו-11 ריבאונדים.

אלא שהעמק לא הרימה ידיים. בדקות ההכרעה האדומים של אברהמי הראו הרבה אופי, הול, הנרי וגוזמן לקחו אחריות והובילו קאמבק גדול. המארחת מחקה את היתרון של רמת גן, הפכה את התוצאה ברגעים החשובים ורשמה ניצחון דרמטי אחרי ערב הפכפך וצמוד.

במחזור הבא בגביע ווינר תפגוש הפועל העמק את הפועל גלבוע גליל, ושלושה ימים לאחר מכן, גם מכבי רמת גן תתמודד נגד הפועל גליל עליון, כשתארח אותה במחזור השני של גביע ווינר.

ברייס וושינגטון וג'סטין לואיס ( באדיבות המועדון )

קלעו להפועל העמק: מאליק הול 19 נקודות, קמרון הנרי 17, קארל גוזמן 13, גיל נויוביץ' 11, כריסטיאן מקוולו 7, לוקאס גולדנברג 6, סי ג'יי אלבי, ורועי נציה 2 נקודות כל אחד.

קלעו למכבי רמת גן: ג'סטין לואיס 20 נקודות, אמד קייבר 16, ברייס וושינגטון 13, אל ג'יי פיגרואה 12, ליאור קררה 6, ג'סטין אלן 5, גיל בני 3.

רבע ראשון: 20:22 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: מאליק הול, רועי נציה, קמרון הנרי, סי ג'יי אלבי וגיל נויוביץ'.

חמישיית מכבי רמן גן: גיל בני, ברייס וושינגטון, אמד קייבר, ג'סטין לואיס ואל ג'יי פיגרואה.

האורחת פתחה את המשחק היטב עם ריצת 0:5, הרבה בזכות יכולת טובה של ג'סטין לואיס. הקבוצה של שרון אברהמי התקשתה בתחילת ההתמודדות ואיבדה לא מעט כדורים, אך בהמשך התאוששה והפכה את התוצאה, בזכות מאליק הול שהוביל את קבוצתו ליתרון בסיום הרבע הראשון.

ברייס וושינגטון עולה לסל ( באדיבות המועדון )

רבע שני: 42:43 להפועל העמק

הרבע השני נפתח בצורה צמודה ושקולה, כאשר שתי הקבוצות התקשו לייצר רצף התקפי ונרשמו לא מעט החמצות בשני צידי המגרש. המארחת המשיכה להישען בעיקר על מאליק הול וקארל גוזמן, שסיפקו נקודות חשובות, שמרו על הקצב ההתקפי והובילו את המארחת ליתרון. מנגד, רמת גן לא אפשרה ליריבתה לברוח. כל פעם שהעמק ניסתה לפתוח פער, האורחת הצליחה להגיב ולהחזיר את המשחק למרחק נגיעה. אמד קייבר וג'סטין לואיס לקחו אחריות בצד ההתקפי, קלעו במומנטים חשובים ושמרו את התוצאה קרובה.

גיל בני עם הכדור ( באדיבות המועדון )

רבע שלישי: 58:63 למכבי רמת גן

שתי הקבוצות התקשו לייצר נקודות בפתיחת הרבע השלישי, אך ככל שהדקות חלפו האורחת השתלטה על הקצב ונראתה טוב יותר. אמד קייבר, ג'סטין לואיס ואל.ג'יי פיגרואה סיפקו נקודות חשובות והובילו את האורחת ליתרון בסיום הרבע. מנגד, מאליק הול וקמרון הנרי שמרו את הפועל העמק בתמונה, כשגם גיל נויוביץ' תרם קליעות חשובות מחוץ לקשת עבור הקבוצה של שרון אברהמי.

רבע רביעי: 75:77 להפועל העמק