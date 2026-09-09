שחקני בני הרצליה חוגגים ( שחר גרוס )

במסגרת מחזור הפתיחה של גביע ווינר סל, הפועל אילת ובני הרצליה סיפקו הערב (רביעי) קרב קצבי ומשוגע לחלוטין שהוכרע רק בתום דרמה ענקית. המארחת הדרומית כבר החזיקה ביתרון מבטיח לאורך רוב שלבי ההתמודדות והייתה נראית בדרך הבטוחה לניצחון, אך ספגה מהפך מדהים בדקות הסיום מול אופי לוחמני ויכולת מאני-טיים משובחת של האורחים מהשרון, שחגגו בסיום עם ניצחון 98:101 יוקרתי ודרמטי במיוחד.

הדרומיים הציגו כדורסל התקפי שוטף ואינטנסיבי לאורך רוב שלבי ההתמודדות, כשאת הטון הכתיב צוף בן משה עם יכולת קליעה נהדרת מחוץ לקשת לצד חלוקת אסיסטים חכמה. ג'אבונטה הוקינס הוסיף המון עוצמה, שלשות ויציבות מקו העונשין, בעוד ג'יימס דיקי סיפק מפגן כוח מרשים מתחת לסלים, נלחם ללא הפסקה על הריבאונדים ונעל את הצבע. למרות מכה כואבת בדמות פציעתו של קנדל מקולום ברבע השני בעקבות דריכה לא נכונה, הרכז הפגין אופי יוצא דופן כששב לפרקט במחצית השנייה והפיח רוח קרב מחודשת, אך זה לא הספיק כדי למנוע את אובדן השליטה בדקות ההכרעה.

מן העבר השני, החבורה מהשרון הוכיחה אופי ברזל כשרדפה בסבלנות לאורך המשחק ולא ויתרה גם כשהפער צמח. די ג'יי ברוטון סחב את הקבוצה על גבו עם קור רוח מרשים ויכולת שיא בהתקפה ברגעי המפתח, כשלצידו זאק בראיינט סיפק אנרגיות אדירות מהספסל וחדירות אגרסיביות לטבעת. במקביל, די-ג'יי ברנס העניק עומק מתחת לסלים עם פיזיות ומסירות חכמות בצפיפות, ועמית גרשון יחד עם יובל שניידרמן התגלו כאקס-פקטור של ממש עם צליפות מדויקות ששרפו את הרשת והציתו את המהפך המרהיב ברבע האחרון.

הניצחון הדרמטי מעניק לבני הרצליה מקדמה מוראלית חשובה לקראת המפגש הבא שלה מול מכבי ראשון לציון, שם תנסה להמשיך את המומנטום. מנגד, הפועל אילת תצטרך ללקק את הפצעים ולהתאושש לקראת ההתמודדות הקרובה שלה גם מול מכבי ראשון לציון, שבה תקווה לתרגם את השליטה שהציגה לאורך רוב שלבי המשחק הנוכחי לניצחון מעשי.

קלעו להפועל אילת: צוף בן משה 22 נקודות, ג'אבונטה הוקינס 20, קנדל מקולום 17, ג'יימס דיקי 14 וגם עם 12 ריבאונדים, ארון ווילר 11, יובל שניידרמן 7, דניאל רוזנבאום 3, אליעד טל ובן רוינה 2 כ"א.

קלעו לבני הרצליה: די ג'יי ברוטון 28 נקודות, זאק בראיינט ונואה קרטר 20 כ"א, עמית גרשון 16, די-ג'יי ברנס 13, נייתן נייט 4.

רבע ראשון: 20:30 להפועל אילת

החמישיה של הפועל אילת: ארון וויקלר, דניאל רוזנבאום, צוף בן משה, קנדל מקולום וג'יימס דיקי.

החמישייה של בני הרצליה: זאק בראיינט, דאסטי האנאס, נייתן נייט, די ג'יי ברוטון ודי-ג'יי ברנס.

החבורה מהשרון הציגה אגרסיביות ונחישות מרשימות, כשצוף בן משה הצטיין מחוץ לקשת וחילק אסיסטים חכמים, בעוד ג'אבונטה הוקינס הוסיף עוצמה, שלשות ודיוק מקו העונשין. מנגד, היריבה נשענה על השליטה של די-ג'יי ברנס בצבע עם סלים ואסיסטים בצפיפות, לצד לחימה בלתי פוסקת של ג'יימס דיקי על הריבאונדים וסלים חשובים של די ג'יי ברוטון. במקביל, צליפות מחוץ לקשת של עמית גרשון ויובל שניידרמן שרפו את הרשת והפכו את המפגש לקצבי, פיזי ומותח.

רבע שני: 43:50 להפועל אילת

החבורה מהשרון סירבה לוותר ויצרה ריצה נהדרת שצמצמה את ההפרש לקראת הירידה להפסקה. די ג'יי ברוטון המשיך להציג קור רוח בהתקפה וסחב את קבוצתו על הגב, כשיחד עם התעוררות אגרסיבית של זאק בראיינט מהספסל צמצמו השרוניים משמעותית את הפער והחזירו את המתח לפרקט. מנגד, הדרומיים ספגו מכה כואבת כשקנדל מקולום נפצע ונאלץ לרדת מהמגרש עכב דריכה לא נכונה. למרות האובדן, אילת שמרה על ההובלה בזכות הניווט של ג'אבונטה הוקינס והנוכחות הפיזית של ג'יימס דיקי בצבע, אך נדרשה למצוא פתרונות מהירים כדי לעצור את המומנטום של היריבה.

רבע שלישי: 68:77 להפועל אילת

הדרומיים העלו את רמת האינטנסיביות והשתלטו מחדש על הפרקט. הרוח הגבית הגיעה מכיוונו של קנדל מקולום, שעל אף הפציעה שספג ברבע השני שב לשחק והפיח אנרגיות מחודשות בשורות אילת. במקביל, ג'יימס דיקי סיפק מפגן כוח מתחת לסלים, שלט ללא עוררין בריבאונד ונעל לחלוטין את הצבע. לצד צליפות מדויקות של צוף בן משה מחוץ לקשת, הפער חזר לצמוח במהירות, בעוד החבורה מהשרון התקשתה לשחזר את המומנטום וראתה את המשחק בורח מבין ידיה.

רבע רביעי: 98:101 לבני הרצליה