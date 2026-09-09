גלריה שחקני ליברפול חוגגים את המהפך ( IMAGO )

מחזור הפתיחה של ליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), כשבמוקד ליברפול ניצחה 1:2 בביתה את אתלטיקו מדריד, ואחרי שתי תוצאות תיקו בפתיחת העונה רשמה ניצחון שני ברציפות. בנוסף, פאריס סן ז'רמן גברה 1:6 על סלובן ברטיסלבה, והתחילה ברגל ימין את מסע השמירה על התואר שלה.

ליברפול - אתלטיקו מדריד 1:2

החבורה של אנדוני איראולה רשמה מהפך נוסף באנפילד ופתחה את קמפיין ליגת האלופות ברגל ימין. מרקוס יורנטה (18') העלה את האורחת ממדריד ליתרון, זהו השער החמישי שהספרדי כובש באנפילד, אבל במגרש הביתי של המייטי רדס אתה מוריד את הרגל מהגז לרגע ונענש, והקולצ'ונרוס פשוט הפסיקו לשחק לאחר השער שכבשו, על אחת כמה וכמה במחצית השנייה.

מנגד, דומיניק סובוסלאי (40') סיים מהלך קבוצתי אדיר בשער השוויון, ובתחילת החצי השני אלכסיס מקאליסטר (50') השלים את המהפך וקבע ניצחון שני ברציפות לאדומים, שהגיעו כאמור אחרי 2 תוצאות תיקו מאכזבות בפתיחת הפרמיירליג.

שחקני ליברפול חוגגים את המהפך ( IMAGO )

דקה 18: שער! אתלטיקו עלתה ל-0:1: איך הוא אוהב את אנפילד. יורנטה קיבל כדור עומק אדיר מחוליאן אלברס וכבש בפעם החמישית בקריירה במגרש הביתי של ליברפול.

מרקוס יורנטה כובש ( IMAGO )

מרקוס יורנטה וג'וליאנו סימאונה חוגגים ( IMAGO )

דקה 28: אחרי כל הסאגה סביבו הקיץ אלברס הוכיח שהוא ב-100% באתלטיקו. אחרי הבישול בשער היתרון, הארגנטינאי שחרר בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה אבל לצערו אליסון היה מוכן והדף לקרן.

דקה 40: שער! ליברפול איזנה ל-1:1: איזה מהלך ענק של המארחת, סובוסלאי חטף את הכדור על קו החצי והוציא לדרך התקפה קבוצתית אדירה, שהסתיימה בעקב גאוני של אראוחו לקשר ההונגרי, שבמצב של אחד על אחד דייק לרשת.

דומיניק סובוסלאי ורונאלד אראוחו חוגגים ( IMAGO )

דומיניק סובוסלאי רץ עם הכדור למרכז המגרש ( IMAGO )

דקה 50: שער! ליברפול הפכה ל-1:2: המארחת פתחה בטירוף את המחצית השנייה, ורגע אחרי החמצה ענקית של ברקולה, מקאליסטר ניצל הרחקה לא טובה של ההגנה הספרדית כדי להפציץ לרשת מסף הרחבה.

אלכסיס מקאליסטר בטירוף ( IMAGO )

אלכסיס מקאליסטר חוגג ( IMAGO )

פאריס סן ז'רמן - סלובן ברטיסלבה 1:6

בניגוד לפתיחה המגמגמת בזירה המקומית, מחזיקת הגביע עם האוזניים הגדולות פתחה את קמפיין השמירה על התואר האירופי ברגל ימין, עם ניצחון ענק על אלופת סלובקיה החלשה. אוסמן דמבלה התחיל את החגיגה עם צמד (17',23'), פראן טורס השלים עם שלושער משלו (31', 47', 57'), מתוכם שניים הגיעו לאחר בישולים של הכוכב הצרפתי, גם פביאן רואיז (87') הצטרף לחגיגה, סוליימאן קמארה (58') המתיק את הגלולה.

דקה 17: שער! פאריס עלתה ל-0:1: בעיטה אדירה של נונו מנדש מחוץ לרחבה פגעה בקורה, אוסמן דמבלה היה במקום הנכון בזמן הנכון כדי לדחוק מקרוב את הריבאונד ולהעלות את המארחת ליתרון.

אוסמן דמבלה חוגג ( IMAGO )

דקה 23: שער! פ.ס.ז' כבר ב-0:2: שוב דמבלה דחק מקרוב אחרי דיפלקשן. הפעם ויטיניה חטף את הכדור בשליש המגרש של ברטיסלבה וניסה להעביר רוחב, הכדור פגע בדרך במגן והגיע היישר לצרפתי שנגח מקרוב פנימה והשלים צמד.

אוסמן דמבלה חוגג את השני ( IMAGO )

דקה 31: שער! פאריס עלתה ל-0:3: הפעם דמבלה על תקן המבשל, הצרפתי הגביה כדור מדוייק לפראן טורס שדייק לרשת.

שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים ( IMAGO )

אוסמן דמבלה ופראן טורס חוגגים ( IMAGO )

דקה 47: שער! זו כבר תבוסה: פראן טורס מצא את עצמו חופשי על סף הרחבה ודייק לרשת את ה-0:4 של פאריס.

פראן טורס ( IMAGO )

פראן טורס ואוסמן דמבלה חוגגים ( IMAGO )

דקה 57: שער! פאריס מתפוצצת וזה כבר 0:5: דמבלה הגביה קרן בצורה לא משהו, פראן טורס בעט עם השוק, אבל כשהכל הולך אז הכל הולך וגם זה נכנס לרשת של הסלובקים, בישול שני לצרפתי, שלושער לספרדי.

דקה 58: שער! ברטיסלאבה צימקה ל-5:1: פעולה אישית נהדרת של סוליימאן קמארה הסתיימה בבעיטה מדוייקת שלו לפינה הימנית העליונה ברשת של ספונוב.