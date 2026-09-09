שחקני ארסנל חוגגים ( IMAGO )

עונת 2026/27 בליגת האלופות נמשכה הערב (רביעי), עם משחקי המחזור הראשון, כאשר ארסנל הצליחה להשיג ניצחון 0:1 קשה ומלא בהחמצות גדולות באיטליה מול נאפולי. במקביל, ספורטינג ליסבון ידעה להתגבר על ספיגת שער מוקדם, וביצעה מהפך בדרך לניצחון 1:3 ביתי על גלאטסראיי.

נאפולי - ארסנל 1:0

סגנית אלופת אירופה פתחה את הקמפיין האירופי ברגל ימין ושמרה על מאזן מושלם העונה עם ניצחון קטן-גדול, אך מוצדק לגמרי, מול נאפולי באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה. התותחנים של מיקל ארטטה שלטו לחלוטין עם 58% החזקה בכדור ו-21 בעיטות לשער, לעומת 5 בלבד של האיטלקים, שאיבדו בהפסקה את השוער, אלכס מרט, עקב פציעה. אחרי דקות ארוכות של לחץ והחמצות אדירות, הסכר נפרץ בדקה ה-75, כשכריסטוס צוליס המחליף הוריד כדור על סף הרחבה למרטין אודגור. האחרון שלח פצצה לקורה הרחוקה ופנימה, והנחיל לחניכים של מסימיליאנו אלגרי הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות.

גלריה שחקני נאפולי בחימום ( IMAGO )

דקלן רייס מתחמם באצטדיון דייגו מראדונה ( IMAGO )

בילי גילמור בפעולת הגנה על מיקל מרינו ( IMAGO )

מסימיליאנו אלגרי, מדריך את שחקניו ( IMAGO )

קווין דה בריינה, מוביל התקפה של נאפולי ( IMAGO )

מיקל ארטטה על הקווים ( IMAGO )

דקה 46: חילוף קריטי בין הקורות של נאפולי. השוער אלכס מרט, נפגע במהלך המחצית הראשונה, והוחלף על ידי וניה מילינקוביץ'-סאביץ' כבר בהפסקה.

דקה 75: שער! ארסנל עלתה ל-0:1: לאחר דומיננטיות מוחלטת והחמצות בלתי פוסקות, האורחת הצליחה לעלות על לוח התוצאות. התותחנים הציגו חילופי מסירות מהירות ברחבת היריבה, עד שכריסטוס צוליס המחליף, הוריד כדור על סף הרחבה למרטין אודגור, ששלח חץ לפינה הרחוקה. הבעיטה העוצמתית פגעה בקורה ונכנס אל הרשת.

מרטין אודוגור שולח חץ לפינה הרחוקה ( IMAGO )

מרטין אודוגור מטריף את שחקני ארסנל ( IMAGO )

שחקני ארסנל חוגגים ( IMAGO )

ספורטינג ליסבון - גלאטסראיי 1:3

הפורטוגלים המשיכו את פתיחת העונה המצוינת שלהם והעבירו את המומנטום מהליגה לזירה האירופית עם ניצחון מרשים ומלא אופי על גלאטסראיי. אמנם הטורקים היממו כבר בדקה החמישית, לאחר שמצב נייח של דבינסון סאנצ'ס וריבאונד של לוקאס טוריירה הסתיימו בשער עצמי אומלל של הקפטן גונסאלו אינאסיו, אך המארחת לא נשברה והשתלטה לחלוטין על העניינים.

בדקה ה-27 ז'ני קטאמו ניצל ערבוביה ברחבה כדי לאזן בוולה מדויק לפינה התחתונה, ובדקה ה-57 הושלם המהפך כאשר עיסא דומביה סיפק מסירת עומק ללואיס סוארס, שהוכשל על ידי איסמעיל יאקובס ולאחר מכן דייק מהנקודה הלבנה לאחר בדיקת VAR ממושכת. את החותמת הסופית סיפק רודריגו סלאסאר בדקה ה-63 עם שער בכורה בלתי נשכח במפעל, כשטיל מסובב שלו ממצב חופשי מחוץ לרחבה נעצר רק בין חיבורי הרשת של וסגר ערב אירופי חלומי למארחת.

דקה 5: שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: לאחר לחץ כבד ברחבה, האורחת באה על שכרה עם שער עצמי של הביתיים. דבינסון סאנצ'ס איים ראשון על המסגרת ממצב נייח, השוער - רוי סילבה הדף בקושי מקו השער, אך לוקאס טוריירה עט על הריבאונד ובעט מקרוב. קפטן המארחת, גונסאלו אינסיו, ניסה להרחיק מהקו שוב, אך הכניס את הכדור לשערו הוא.

לוקאס טוריירה עט על הריבאונד ( IMAGO )

החגיגה של לוקאס טוריירה ( IMAGO )

שחקני גלאטסראיי חוגגים את היתרון המוקדם ( IMAGO )

דקה 27: שער! ספורטינג ליסבון השוותה ל-1:1: לאחר ספיגת השער המומנטום התהפך לחלוטין, ויצר דקות מצוינות של לחץ עבור המקומיים. המארחת יצאה להתקפה מהירה, העמיסה שחקנים באגף שמאל והגביהה כדור מדויק לרחבה. לאחר סדרת נגיעות וערבוביה מול השער, ז'ני קטאמו השתלט על הכדור ושלח וולה נהדר לפינה התחתונה של הרשת.

ז'ני קטאמו מכין את הבעיטה ( IMAGO )

ז'ני קטאמו בועט וולה לרשת ( IMAGO )

שחקני גלאטסראיי בטירוף מהשוויון ( IMAGO )

דקה 57: שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-1:2: פנדל מוצלח של לואיס סוארס קבע מהפך! המהלך החל במסירת עומק חכמה של עיסא דומביה, שהותירה את החלוץ באחד על אחד מול אוגורג'אן צ'אקיר, לפני שהוכשל ברחבה על ידי איסמעיל יאקובס. לאחר בדיקת VAR ממושכת, השופט אישר את הפסיקה לבעיטת עונשין מ-11 מטרים. סוארס שמר על קור רוח מופתי ונעץ כדור מדויק לפינה השמאלית התחתונה.

לואיס סוארס בועט מהנקודה הלבנה ( IMAGO )

הפנדל של סוארס בדרך לפינה השמאלית ( IMAGO )

לואיס סוארס בטירוף אחרי המהפך ( IMAGO )