הארי קיין ( IMAGO )

אחרי יומיים של משחקים נהדרים, המחזור הראשון של שלב הליגה של ליגת האלופות נמשך בשעה זו, כשבמוקד, באיירן מינכן מארחת את בודה גלימט. במקביל, מנצ'סטר יונייטד מארחת את סבאח, קומו מארחת את ר.ב לייפציג וסלביה פראג את לאנס.

באיירן מינכן - בודה גלימט 0:0

באיירן מינכן מתחילה את המסע שלה לעבר הגביע הנכסף עם משחק ביתי מול הפתעת העונה שעברה בליגת האלופות. הבווארים, שמגיעים אחרי עונה אירופית שבה נעצרו בחצי הגמר, רוצים לפתוח את הקמפיין בצורה משכנעת מול הקהל באליאנץ ארנה. מנגד, הנורבגים מגיעים עם רצף מרשים של 18 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות ותנסה להפוך את אחד המשחקים הקשים ביותר שלה העונה להפתעה גדולה.

מנצ'סטר יונייטד - סבאח 0:0

מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת האלופות אחרי היעדרות של שלוש שנים, אבל עושה זאת כשהיא עדיין מחפשת יציבות. השדים האדומים פתחו את הפרמייר ליג עם הפסד 2:0 להאל, התאוששו עם 2:5 על איפסוויץ' ובמחזור האחרון שמטו יתרון פעמיים וסיימו ב-2:2 מול אברטון. כלומר, בארבעת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות יש להם שני ניצחונות, תיקו והפסד, כשההגנה ממשיכה להדאיג. מנגד, סבאח, שהדיחה כזכור בשלב הפלייאוף בדרמת ענק את הפועל באר שבע מגיעה במומנטום מצוין: האזרים ניצחו 0:5 את זירה בליגה ולפני כן גברו 0:1 על אראז נחצ'יבאן. עבור סבאח זו הופעת בכורה היסטורית בשלב הליגה, אבל היא מגיעה אליה אחרי קמפיין מוקדמות מוצלח במיוחד.

קומו - ר.ב לייפציג 0:1

אחד המשחקים המסקרנים של הערב מפגיש בין קומו, בהופעת בכורה היסטורית באירופה, לבין לייפציג המנוסה יותר. האיטלקים מגיעים בכושר מצוין: אחרי תיקו 1:1 מול אודינזה הם ניצחו את נאפולי 1:2 ובמחזור האחרון הביסו את גנואה 1:4 בחוץ. לייפציג, מנגד, פתחה את העונה עם ניצחון 0:6 על איינטרכט טריר ו-0:3 על בורוסיה מנשנגלדבאך, אך במחזור האחרון ספגה 3:1 מוורדר ברמן. עבור קומו זהו ערב היסטורי, כאשר הקבוצה של ססק פברגאס תנסה להמשיך את המומנטום מהליגה גם מול יריבה עם ניסיון אירופי.

דקה 15, שער! קומו עלתה ליתרון 0:1: מרטין בטורינה השתלט על כדור ושלח בעיטה שהכניעה את שוער הקבוצה הגרמנית.

סלביה פראג - לאנס 0:0