גלעד אברמוב ( רועי כפיר )

המחזור החמישי של הליגה הלאומית נפתח בשעה זו, עם שישה משחקים מעניינים ובמוקד, בני יהודה מתארחת אצל עירוני מודיעין. בנוסף, מכבי בני ריינה מארחת את הפועל עפולה, הפועל ראשון לציון פוגשת את מ.ס קריית ים, הפועל כפר שלם מתמודדת מול מכבי אחי נצרת, הפועל רעננה מתארחת אצל מכבי יפו והפועל כפר סבא מארחת את מכבי קריית גת.

עירוני מודיעין - בני יהודה 0:0

המארחת מגיעה להתמודדות מהמקום העשירי בטבלה, כשהיא לא הפסידה שלושה משחקים ברציפות, בהם היא הוציאה חמש נקודות (שתי תוצאות תיקו וניצחון). מנגד, החבורה של אלי לוי באה מפסגת הליגה, אך לאחר איבוד הנקודות הראשון שלה ב-0:0 מול הפועל ראשל"צ, היא תנסה לחזור למסלול הניצחונות ולשמור על המקום הראשון.

מכבי בני ריינה - הפועל עפולה 1:0

החבורה של ליאור ראובן מגיעה להתמודדות כשלזכותה שש נקודות מארבעת מחזורי הפתיחה. במשחקה האחרון היא גברה 1:2 על מכבי אחי נצרת והיא תנסה לייצר לראשונה העונה רצף של שני ניצחונות. מנגד, האורחת פתחה את העונה בצורה נפלאה עם 9/9 נקודות, אך במשחקה האחרון נכנעה 1:0 למכבי יפו.

הפועל ראשון לציון - מ.ס קריית ים 0:0

המארחת פתחה את העונה בצורה נפלאה. היא ממוקמת במקום השני עם מספר נקודות זהה לבני יהודה המוליכה, ביצעה שלושה ניצחונות ברציפות ולאחר מכן תיקו מאופס במחזור האחרון מול הכתומים של אלי לוי. מן העבר השני, הצפוניים מחפשים יציבות חיובית, הם הביסו במשחק האחרון 0:5 את הפועל עכו וגם במחזור הפתיחה חגגו עם 2:6 על מכבי יפו, אבל ביניהם הפסידו פעמיים.

הפועל כפר שלם - מכבי אחי נצרת 0:0

המארחת מהמקום השמיני, מגיעה למפגש לאחר התבוסה 4:0 למ.ס אשדוד. היא תקווה להתאושש, כאשר עד כה ניצחה בשני משחקי הבית שלה העונה. מנגד, הצפוניים נמצאים בחלק התחתון של הטבלה לאחר שהפסידו בשלושה מתוך ארבעת משחקיהם הראשונים, הניצחון היחיד שלהם עד כה הושג במחזור השלישי מול מכבי יפו.

מכבי יפו - הפועל רעננה 0:0

המארחת פתחה את העונה בצורה רעה עם שלושה הפסדים ברציפות, אך התאוששה במחזור האחרון כשגברה 0:1 בחוץ על הפועל עפולה. כעת, היא מחפשת לייצר רצף ניצחונות ראשון. מנגד, החבורה של אדם לם הפתיעה לטובה עם שני ניצחונות בפתיחת הליגה ולאחר הפסד בודד, חגגה במחזור האחרון עם 1:6 גדול על הפועל כפר סבא.

הפועל כפר סבא - מכבי קריית גת 0:1