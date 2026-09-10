שחקני עירוני נס ציונה ( רועי כפיר )

עירוני נס ציונה הבטיחה הערב (חמישי) את מקומה ברבע גמר גביע ווינר סל, לאחר שגברה באולם זיסמן 72:77 על הפועל חולון במסגרת המחזור השני של בית ב'. הכתומים פתחו את המשחק בסערה וברחו ליתרון דו-ספרתי מהיר בזכות ריצת 0:14 בסיום הרבע הראשון. פאריס לי הוביל את הבריחה של המארחת, שעלתה כבר ליתרון של קרוב ל-20 נקודות ברבע השני, אך חולון, בהופעת הבכורה הרשמית שלה לעונת 2026/27, לא ויתרה ונגסה בהפרש בעזרת ריצת 2:13 עד ל-33:43 בהפסקה.

הקאמבק הסגול המשיך לצבור תאוצה ברבע השלישי עם יכולת טובה של קלודל האריס ג'וניור ואדאמה סאנוגו. שלשות של ברייס בראון שמרו זמנית על היתרון הכתום, אך סלים בצבע של שחר עמיר וברנדון ג'ונס ג'וניור השלימו מהפך וקבעו 57:59 לחולון לקראת עשר הדקות האחרונות.

ברבע המכריע נתנאל ארצי הוביל ריצת 0:7 לזכות הסגולים, אולם נס ציונה הפגינה אופי רב ברגעי ההכרעה. פאריס לי לקח פיקוד, דייק כמה פעמים מקו העונשין בסיום והוביל ריצה כתומה שהחזירה את השליטה למארחת. עם הניצחון 72:77, נס ציונה שמרה על מאזן מושלם בטורניר והבטיחה את הכרטיס לשלב הבא, בעוד חולון תיאבק על מקומה מול קריית אתא ביום שלישי הקרוב.

קלעו לעירוני נס ציונה: פאריס לי 16 נקודות, ספנסר וייס, ברייס בראון וג'סטין ג'יימס 11 כל אחד, וינסנט אמסלם 10, בניה סרור 6, ג'קסון רואו, פרדי גילספי ואיגור קולשוב 4 כל אחד.

קלעו להפועל חולון: אדמה סאנוגו 13 נקודות, קלודל האריס וברנדון ג'ונס ג'וניור 12 כל אחד, ריבלדו סוארס 11, נתנאל ארצי 10, שחר עמיר 9, אנדרו ת'לוול 3, יאיר קרביץ 2.

רבע ראשון: 13:24 לעירוני נס ציונה

החמישייה של נס ציונה: ג'סטין ג'יימס, ברייס בראון, בניה סרור, ג'קסון רואו ופאריס לי.

החמישייה של הפועל חולון: ריבאלדו סוארס, שחר עמיר, אדאמה סאנוגו, סם איוריו ואנדרו ת'לוול.

הסגולים פתחו את המשחק חזק, סוארס קלע מחוץ לקשת וגם הוסיף הטבעה אדירה בשלוש הדקות הראשונות של המשחק. מנגד, אצל הכתומים ג'סטין ג'יימס הצליח לחדור פעמיים ברציפות ולקלוע מקרוב, בהמשך הרבע שתי הקבוצות התקשו לקלוע, אך לקראת סיום הרבע המארחים לקחו פיקוד על המשחק וברחו לריצת 0:14 מטורפת, מה שבסופו של דבר העניק להם את יתרון דו ספרתי עם סוף הרבע הראשון.

רבע שני: 33:43 לעירוני נס ציונה

עם פתיחת הרבע השני הכתומים המשיכו במומנטום הטוב שלהם, כשהם הגיעו כמעט ל-20 הפרש. פאריס לי בלט בדקות הראשונות, סחט סל ועבירה ודייק מחוץ לקשת. אך הריצה של נס ציונה הופסקה על ידי שלשה של אנדרו ת'לוול, משם חולון המשיכה לנגוס בהפרש ואף הצליחה להוריד אותו לחד ספרתי בזכות ריצת 2:13 משלה, המגמה שוב התהפכה לזכות המארחים משלשות של לי ו-וייס שהחזירו את התוצאה לדו ספרתי בסיום חצי הראשון.

רבע שלישי 57:59 להפועל חולון

הדקות הראשונות של הרבע המשיכו באותה מגמה מאיך שהראשונה נגמרה. ברייס בראון דייק מחוץ לקשת פעמיים ברציפות תוך פחות מדקה. מהצד השני, האורחים כל הזמן נגסו ביתרון של הכתומים, שלשה של האריס ודאנק מוצלח של סאנוגו הורידו את ההפרש עד ל-4 נקודות בלבד. וייס המשיך לככב בצד הכתום ושלשות שלו עזרו למארחת להישאר ביתרון לעוד שתי דקות, יתרון שלא החזיק מעמד כשהמהפך סוף סוף הגיע חצי דקה לסיום הרבע השלישי. שחר עמיר וברנדן ג'ונס ג'וניור נתנו למארחים את היתרון עם סלים מהצבע.

רבע שלישי 72:77 לעירוני נס ציונה