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מייסון גרינוודמייסון גרינווד
מייסון גרינווד
(רויטרס)
המחזור הראשון של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו, עם שני המשחקים המוקדמים של הערב. במוקד, רומא מתארחת אצל פנרבחצ'ה ובנוסף פ.ס.וו איינדבהובן מארחת את שחטאר דונייצק.
פנרבחצ'ה - רומא 1:1

המארחת שבנתה את אחד הפרויקטים המעניינים של העונה, גברה על ליון בשלב פלייאוף העלייה והיא חוזרת למפעל הבכיר באירופה לראשונה מאז 2008. בליגה המקומית, הקבוצה הטורקית פתחה עם שש נקודות בלבד בארבעת מחזורי הפתיחה. מנגד, הקבוצה מבירת איטליה מגיעה להתמודדות בכושר מדהים. היא עדיין מושלמת אחרי שלושה מחזורים בסריה א', בהם חגגה פעמיים עם 0:4 ובנוסף ביצעה קאמבק מדהים מול אטאלנטה.

דוניאל מאלן במאבקדוניאל מאלן במאבק
דוניאל מאלן במאבק
(רויטרס)
דקה 39, שער! רומא עלתה ל-0:1: דוניאל מאלן פרץ בצד שמאל, עבר ימינה תוך כדי שהוא חולף על פני מספר שחקנים ומסר לבריאן כריסטנטה, שמחוץ לרחבה שחרר בעיטה נפלאה לפינה.
שחקני רומא חוגגיםשחקני רומא חוגגים
שחקני רומא חוגגים
(רויטרס)
שחקני רומא חוגגיםשחקני רומא חוגגים
שחקני רומא חוגגים
(רויטרס)
דקה 48, שער! פנרבחצ'ה השוותה ל-1:1: גרינווד הכניס כדור עומק נפלא לרחבה, ארצ'י בראון באחד על אחד לא התבלבל, הקפיץ מעל השוער והשווה.
בריאן כריסטנטהבריאן כריסטנטה
בריאן כריסטנטה
(רויטרס)
פ.ס.וו איינדהובן - שחטאר דונייצק 1:1
המארחת מגיעה להתמודדות בכושר נהדר אחרי שניצחה בארבעת משחקיה האחרונים בליגה ההולנדית והיא תנסה להביא את היכולת מהזירה המקומית גם לליגת האלופות. מנגד, הקבוצה האוקראינית פתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים והיא תקווה להשיג נקודות ראשונות במפעל הבכיר ביבשת.
סרג'יניו דסטסרג'יניו דסט
סרג'יניו דסט
(רויטרס)
דקה 45+1, שער! שחטאר עלתה ל-0:1: גלייקר מנדוזה קיבל כדור על סף הרחבה באגף שמאל, נכנס פנימה עם רגל ימין ושחרר בעיטה חזקה פנימה.