המחזור הראשון של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו, עם שני המשחקים המוקדמים של הערב. במוקד, רומא מתארחת אצל פנרבחצ'ה ובנוסף פ.ס.וו איינדבהובן מארחת את שחטאר דונייצק.

המחזור הראשון של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו, עם שני המשחקים המוקדמים של הערב. במוקד, רומא מתארחת אצל פנרבחצ'ה ובנוסף פ.ס.וו איינדבהובן מארחת את שחטאר דונייצק.

המחזור הראשון של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו, עם שני המשחקים המוקדמים של הערב. במוקד, רומא מתארחת אצל פנרבחצ'ה ובנוסף פ.ס.וו איינדבהובן מארחת את שחטאר דונייצק.