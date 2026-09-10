המחזור הראשון של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו, עם שני המשחקים המוקדמים של הערב. במוקד, רומא מתארחת אצל פנרבחצ'ה ובנוסף פ.ס.וו איינדבהובן מארחת את שחטאר דונייצק.
פנרבחצ'ה - רומא 1:1
המארחת שבנתה את אחד הפרויקטים המעניינים של העונה, גברה על ליון בשלב פלייאוף העלייה והיא חוזרת למפעל הבכיר באירופה לראשונה מאז 2008. בליגה המקומית, הקבוצה הטורקית פתחה עם שש נקודות בלבד בארבעת מחזורי הפתיחה. מנגד, הקבוצה מבירת איטליה מגיעה להתמודדות בכושר מדהים. היא עדיין מושלמת אחרי שלושה מחזורים בסריה א', בהם חגגה פעמיים עם 0:4 ובנוסף ביצעה קאמבק מדהים מול אטאלנטה.
דקה 39, שער! רומא עלתה ל-0:1: דוניאל מאלן פרץ בצד שמאל, עבר ימינה תוך כדי שהוא חולף על פני מספר שחקנים ומסר לבריאן כריסטנטה, שמחוץ לרחבה שחרר בעיטה נפלאה לפינה.
דקה 48, שער! פנרבחצ'ה השוותה ל-1:1: גרינווד הכניס כדור עומק נפלא לרחבה, ארצ'י בראון באחד על אחד לא התבלבל, הקפיץ מעל השוער והשווה.
פ.ס.וו איינדהובן - שחטאר דונייצק 1:1
המארחת מגיעה להתמודדות בכושר נהדר אחרי שניצחה בארבעת משחקיה האחרונים בליגה ההולנדית והיא תנסה להביא את היכולת מהזירה המקומית גם לליגת האלופות. מנגד, הקבוצה האוקראינית פתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים והיא תקווה להשיג נקודות ראשונות במפעל הבכיר ביבשת.
דקה 45+1, שער! שחטאר עלתה ל-0:1: גלייקר מנדוזה קיבל כדור על סף הרחבה באגף שמאל, נכנס פנימה עם רגל ימין ושחרר בעיטה חזקה פנימה.