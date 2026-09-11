ים מדר זורק ( עמוד הפייסבוק של מכבי תל אביב )

מכבי תל אביב ממשיכה את משחקי ההכנה שלה לקראת עונת המשחקים הקרובה, כאשר במסגרת טורניר הכנה שייערך בניקוסיה, הצהובים פוגשים בשעה זו את אריס סלוניקי במשחק שהוא לראשונה נגד יריבה מחוץ לישראל.

כשברקע מרחפות הבעיות והמריבות בהנהלה הגבוהה של הצהובים, עודד קטש וחניכיו הפסידו במשחק ההכנה הראשון מול בני הרצליה, אך אז במשחק השני מול מכבי ראשון לציון לפני שלושה ימים, הם ניצחו 81:95.

המשחק הקודם היה הבכורה של ים מדר ודניאל תייס, כאשר הראשון קלע שבע נקודות ואילו השני תרם 4 נק'. כעת הצהובים ממשיכים בניסוי הכלים ומקווים להציג יכולת טובה לקראת העונה שמתקרבת, זאת כאשר דניאל תייס, וויל ריימן, גור לביא וג׳ימי קלארק לא יטלו חלק במשחק מול אריס.

רבע ראשון: 15:21 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ים מדר, איפה לונדברג, בונזי קולסון, ג'יילן הורד וארמנדו בייקוט.