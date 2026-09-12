גלריה שחקני הפועל תל אביב יורדים מרוצים להפסקה ( באדיבות הפועל ת"א )

הפועל תל אביב ממשיכה בהכנות לקראת עונת 2026/27, כשבשעה זו האדומים נמצאים על הפרקט בקליארי ומתמודדים לניסוי כלים נוסף נגד מקסימה רומא, הנציגה האיטלקית החדשה במפעל היורוקאפ.

הטורניר באיטליה הוא רק תחנה אחת בלו"ז העמוס של הקבוצה. מחר (ראשון) תערוך הפועל משחק הכנה נוסף במסגרת הטורניר, שמיד לאחריו תארוז את המזוודות ותעשה את דרכה, בסגל מלא, חזרה לישראל.

עם הנחיתה בארץ האדומים יחלו בהכנות לקראת יום חמישי הקרוב, אז יתייצבו בהיכל מנורה לדרבי רותח מול מכבי תל אביב במסגרת משחק הסופר-קאפ המקומי.

קאדין קרינגטון על קו העונשין ( באדיבות הפועל ת"א )

השהות בישראל תהיה קצרה למדי. כבר בסוף השבוע שאחרי הדרבי, הקבוצה תמריא בחזרה לבולגריה כדי להשלים את ההכנות לקראת הדבר האמיתי. משחק הפתיחה המסקרן של היורוליג מול באיירן מינכן, שייערך ב-24 בספטמבר.

רבע ראשון: 10:21 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז'ה בראיינט, איש וויינרייט, תומאש סטורנסקי, אמיר קופי ודן אוטורו.

המשחק נפתח ב-'האלי הופ' נהדר שהסתיים בדאנק של דן אוטורו. הסנטר המשיך עם הדומיננטיות מתחת לסל, סיפק ריבאונד התקפה והניח שתי נקודות נוספות בהתקפה הרודפת. איש וויינרייט, פתח את המכסה של הקליעה ל-3 והאדומים פתחו בריצת 1:9 בדקות הראשונות. חוסר הסדר המוחלט שהתנהל על הפרקט בקליארי, אפשר לאדומים לקלוע מספר פעמים מקו העונשין ולהשאיר את היריבה על סקור נמוך עם סיום הרבע הראשון.

דן אוטורו, פותח את המשחק בדאנק ( באדיבות הפועל ת"א )

רבע שני: 38:45 להפועל תל אביב

האיטלקים פתחו טוב יותר את החלק השני, עם ארבע נקודות רצופות של גורה קמארה, ושלוש קליעות מקו העונשין של ג'ון בראון, לאחר עבירה לא חכמה בהגנת האדומים של ברונו קאבוקלו, שהובילו לריצת 3:12 לרומאים. בצד השני, מקס היידגר וג'ייקוב טופין עצרו את המומנטום האיטלקי עם צמד קליעות מחוץ לקשת. זאק לידיי גם כן הצטרף לחגיגת השלשות של התל אביביים, עם שתי שלשות רצופות שנתנו אוויר לחניכים של איטודיס, והורידו אותם למחצית ביתרון, למרות פתיחה רעה של הרבע.

ברונו קאבוקלו עולה לסל ( באדיבות הפועל ת"א )

רבע שלישי: 60:64 להפועל תל אביב

ג'ובאני ורונסי פתח את המחצית השנייה נפלא, עם שלשה מדויקת ומהלך של סל ועבירה כדקה לאחר מכן, מה שעזר לאיטלקים להציג ריצת 5:12 שסגרה לחלוטין את ההפרש בדרך לשוויון. כניסתו של אנטוניו בלייקני מהספסל תרמה לסדר במשחק של האדומים, והובילה להתעוררות של יוג'ין ג'רמן, שקלע שתי שלוש תוך 20 שניות והחזיר את היתרון לחבורה של איטודיס. בלייקני עצמו קלע גם כן מחצי מרחק, בהתקפה לאחר מכן טופין הכניס ריבאונד התקפה נוסף שלו לרשת, והתל אביביים ירדו בעמדה טובה לקראת החלק המכריע.

בר טימור חודר לצבע ( באדיבות הפועל ת"א )

רבע רביעי: 78:80 להפועל תל אביב