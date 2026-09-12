גלריה ריס ג'יימס ומוחמד בלומי במאבק על הכדור ( IMAGO )

לאחר שמחזור הפתיחה של ליגת האלופות נגמר, הליגה האנגלית שבה בכל הכוח בשעה זו עם מגוון משחקים מעניינים מכל קצוות הממלכה. ליברפול תקווה לרשום ניצחון שני רצוף בליגה כשהיא מארחת את פולהאם, צ'לסי פוגשת את העולה החדשה האל סיטי, אסטון וילה רוצה ניצחון בכורה כשהיא תתמודד מול נוטינגהאם פורסט ובורנמות' מול ברנטפורד בקרב פיקנטי.

צ'לסי - האל סיטי 2:2

צ'לסי מארחת את האל סיטי בסטמפורד ברידג' כשהיא מחפשת לחזור למסלול הניצחונות בליגה אחרי ההפסד 2:1 לארסנל במחזור הקודם. הבלוז, שכבשו שמונה שערים בשלושת משחקי הפתיחה, מגיעים אחרי 3:6 על לידס בגביע הליגה. מנגד, העולה החדשה פתחה את העונה בצורה מרשימה וממוקמת במקום השלישי בטבלת הליגה. האל עדיין ללא הפסד בפרמייר ליג, עם שבע נקודות משלושה משחקים וללא שער חובה, כולל 0:2 גדול על מנצ'סטר יונייטד במחזור הפתיחה.

צ'אבי אלונסו על הקווים ( IMAGO )

שחקני האל סיטי ( IMAGO )

ז'ואאו פדרו קופץ לכדור ( IMAGO )

דקה 7, שער! צ'לסי עלתה ליתרון: התקפת מעבר של הבלוז הסתיימה במסירה של ז'ואו פדרו למורגן רוג'רס, האנגלי בעט בעוצמה לפינה הקרובה וקבע 0:1.

מורגן רוג'רס חוגג את השער ( IMAGO )

דקה 28, שער! האל השוותה ל-1:1: ראיין גילס הגביה לרחבה, יורל האטו לא הצליח להרחיק ופספס את הכדור. מוחמד בלומי ניצל את הטעות, בעט בעוצמה לרשת והחזיר את קבוצתו למשחק.

שחקני האל סיטי חוגגים ( IMAGO )

דקה 34, שער: האל עלתה ל-1:2: כדור קרן של האורחת הורחק עד לקצה הרחבה, בלומי הצליח להגיע לכדור ובעט אותו בחוזקה לרשת של מרטינס וקבע מהפך.

מוחמד בלומי בועט אל עבר השער ( IMAGO )

דקה 66, שער! צ'לסי השוותה ל-2:2: קול פאלמר פרץ באגף ימין והעביר כדור רוחב מדויק לז'ואאו פדרו. הברזילאי הגיע לכדור בתזמון מושלם, בעט אותו לרשת העליונה וקבע שוויון בלונדון.

ז'ואאו פדרו כובש ( IMAGO )

שחקני צ'לסי חוגגים ( IMAGO )

ליברפול - פולהאם 0:0

דרבי מאמנים ספרדים באנפילד. מצד אחד, אנדוני איראולה וליברפול מחפשים ניצחון ליגה שני ברציפות ושלישי בכל המסגרות, אחרי שגברו 1:2 על אתלטיקו מדריד באמצע השבוע בליגת האלופות. האדומים פתחו את העונה בצורה לא משכנעת, עם שתי תוצאות תיקו מול ניוקאסל ונוטינגהאם פורסט, אך במחזור הקודם רשמו 0:3 על איפסוויץ' וכעת יקוו לחבר ניצחון נוסף שיעזור להם להתקרב לצמרת. מנגד, פולהם של אלבארו ארבלואה פתחה את העונה בצורה רעה, עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים, והיא עדיין ללא נקודות. הקוטג'רס כבר ספגו שבעה שערים ויגיעו לאנפילד בניסיון לעצור את הרצף השלילי ולהשיג נקודות ראשונות העונה.

אלכס איוובי מול רונאלד אראוחו ( IMAGO )

אסטון וילה - נוטינגהאם פורסט 2:1

קבוצתו של אונאי אמרי מאחרת את פורסט כשהיא עדיין מחפשת ניצחון ושער ראשון בפרמייר ליג העונה, לאחר שצברה נקודה בלבד בשלושת המחזורים הראשונים. וילה מגיעה מעודדת אחרי 2:3 על קלאב ברוז' בליגת האלופות באמצע השבוע. מנגד, גם האורחת עדיין ללא ניצחון בליגה, עם שתי נקודות משלושה משחקים, אך היא מגיעה בכושר טוב לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות מול ליברפול וטוטנהאם.

דקה 46, שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:1: המארחת לא הצליחה להשתחרר מהלחץ ולצאת להתקפה, איבדה את הכדור בחלק המגרש שלה, והוא הגיע לליאם דלאפ. החלוץ האנגלי בעט בדיוק ועוצמה מחוץ לרחבה וקבע יתרון.

דקה 74, שער! אסטון וילה השוותה ל-1:1: כדור גובה מדויק של ג'ון מקגין הגיע לראשו של אליסון אדוארד, שנגח את הכדור לרשת וקבע שויוון.

דקה 88, שער!: נוטינגהאם עלתה ל-1:2: איגור ז'סוס גילה קור רוח בתוך הרחבה ושחרר בעיטה מהאוויר היישר לפינה השמאלית התחתונה.

בורנמות' - ברנטפורד 2:2

בורנמות' פוגשת בביתה שעה זו את ברנטפורד כשהיא עדיין מחפשת ניצחון ראשון בפרמייר ליג העונה, אחרי הפסד למנצ'סטר סיטי ושתי תוצאות תיקו רצופות מול אברטון וניוקאסל. הקבוצה של מרקו רוזה מגיעה מעודדת אחרי 0:4 על לינקולן בגביע הליגה, אך מולה תעמוד ברנטפורד שעדיין ללא הפסד בליגה, עם חמש נקודות משלושה משחקים, כולל 0:3 מרשים על טוטנהאם במחזור הפתיחה. בנוסף, הדבורים לא הפסידו לבורנמות' בשמונה המפגשים האחרונים ביניהן בפרמייר ליג.

דקה 34, שער! ברנטפורד עלתה ל-0:1: קווין שאדה העלה את האורחים ליתרון. לאחר טעות בהגנה של בורנמות' הכדור הוגבה לרחבה, והגרמני נגח פנימה.

קווין שאדה חוגג את השער ( IMAGO )

דקה 38, שער! בורנמות' השוותה ל-1:1: לחץ גבוה של המארחת גרם לאיבוד כדור בהגנת ברנטפורד. ג'סטין קלייברט השתלט עליו ושלח אותו פנימה.

שחקני ברנטפורד חוגגים ( IMAGO )

דקה 52, שער! ברונמות' עלתה ל-1:2: אנטוניו סילבה מצא בכדור גובה מדויק את אוונילסון בתוך הרחבה, הברזילאי השאיר את הכדור למרקוס טאברנייר שבעט בעוצמה אל הרשת וקבע מהפך.