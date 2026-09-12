גלריה פאביו סילבה חוגג עם סהרו ג'וראסי ( IMAGO )

מחזור חדש בבונדסליגה סיפק לנו שפע של אירועים, החל משערים מוקדמים ומספר התערבויות VAR, דרך החמצות פנדלים, ועד לניצחונות שהשאירו את קבוצות הצמרת מרוצות בדרך לביסוס מעמדן בטבלה.

בורוסיה דורטמונד - פאדרבורן 0:3

השוורצגלבן שמרו על מאזן מושלם עם חגיגה ביתית וסיומת קטלנית. זה נפתח מצוין כבר בדקה ה-5, כאשר מתפרצת הסתיימה במסירת עומק של סרו גיראסי לפאביו סילבה, שחלף על פני השוער וגלגל פנימה. ג'יראסי עצמו ראה שני שערים שלו נפסלים בטענת נבדל, אך בדקות הסיום הבליץ הושלם: פליקס אנמצ'ה הכפיל בדקה ה-80 מבישול של מקסימיליאן באייר, ובדקה ה-89 אותו אנמצ'ה השלים צמד אישי נהדר מבישול של מרסל זאביצר כדי לחתום 0:3 מוחץ.

אוגסבורג - באייר לברקוזן 2:2

כריסטיאן קופאנה העלה את לברקוזן ליתרון בדקה ה-18 בסיומת חכמה בין רגלי המגן, אך המארחת חזרה מההפסקה בטירוף כפי שמיכאל גרגוריץ' הימם עם צמד בזק (50 ו-55) שקבע מהפך. שער שוויון של איברהים מאזה (60) נפסל ב-VAR בשל עבירה, אך בדקה ה-89 פטריק שיק נגח/בעט פנימה את השוויון המיוחל וחילץ עבור לברקוזן נקודה דרמטית.

שחקני לברקוזן מאוכזבים ( IMAGO )

מיינץ - איינטרכט פרנקפורט 3:1

תצוגת תכלית של פרנקפורט בדרבי האזורי שהסתיימה בשלוש נקודות יקרות. קאן אוזון כבש את הראשון כבר בדקה ה-9 מבישול של ג'ונתן בורקארדט. מיינץ פספסה צ'אנס לחזור כשנדים אמירי החמיץ פנדל מול נואה אטובולו (43), שרשם עצירת פנדל שישית ברציפות בבונדסליגה. בורקארדט העניש מול האקסית בתוספת הזמן של החצי הראשון (45+1), ובדקה ה-60 מריו גצה המחליף בישל לאוזון את השני שלו. פיליפ טיץ רק המתיק את הגלולה עבור המארחת עם שער מצמק בדקה ה-89.

שחקני פרנקפוט חוגגים ( IMAGO )

פרייבורג - בורוסיה מנשנגלדבאך 0:5

השפלה מוחלטת והצגה חד-צדדית של פרייבורג, ששמרה על מאזן מושלם וריסקה את גלדבאך האומללה. יאניק אנגלהארדט פתח בנגיחה (23), ואיגור מטנוביץ' הכפיל כעבור שש דקות (29) מבישול של מתיאס גינטר. האורחת התפרקה סופית לאחר שהקפטן טים קליינדינסט הורחק בצהוב שני (52). לקראת הסיום הגיע הבליץ: מטנוביץ' השלים צמד בנגיחה (77), אנגלהארדט רשם צמד משלו בבעיטה חדה (79), ובדקה ה-86 מקסימיליאן אגשטיין הצטרף לחגיגה כשהשתלט על כדור חוזר ברחבה ונעץ את החמישי.

רגע האדום של טים קליינדינסט ( IMAGO )

הופנהיים - שטוטגרט 1:2