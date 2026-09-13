גלריה ים מדר וקיטון וואלאס מול סשה וזנקוב ( קרדיט: Chara Savvides )

תנסה לתקן את הרושם בסופרקאפ: מכבי תל אביב נכנעה היום (ראשון) 77:72 לאולימפיאקוס במסגרת טורניר הכנה בקפריסין. החבורה של עודד קטש נראתה מחוברת והוליכה לאורך דקות ארוכות, אך בסופו של דבר נכנעה לאיכות של יריבתה ותגיע לדרבי ביום חמישי עם הרבה רצון להוכיח.

בדקות הראשונות של המשחק שתי הקבוצות היו צמודות, כאשר אף אחת מהן לא פיתחה מומנטום וברחה ליריבתה. הקצב של המשחק השתנה כאשר איפה לונדברג עלה מהספסל, והרכז הדני השתלט על המשחק, קלע 7 נקודות בזמן קצר והעלה את הצהובים ליתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, 10:22 למכבי ת"א.

ברבע השני המצב היה שונה. אמנם ים מדר קלע את השלשה הראשונה של מכבי, אך היוונים החזירו בארבע רצופות משלהם בראשותו של טיילר דורסי כדי להוריד את הפער לשלוש בלבד וחזרו לעניינים. אולימיאקוס המשיכה בשלה והקבוצות ירדו למחצית בשוויון 35:35.

בונזי קולסון קולט ריבאונד ( קרדיט: Chara Savvides )

הרבע השלישי היה צמוד לכל אורכו, כאשר אף אחת מהקבוצות לא ברחה וההובלה החליפה ידיים. החבורה של קטש החזירה לעצמה את ההובלה לקראת סיום הרבע, וירדה ביתרון 57:60 לקראת הרבע המכריע במשחק.

לאחר שהצהובים הובילו לאורך מספר דקות, אלופת היורוליג לקחה את ההובלה מחדש, והמשיכה משם לשליטה עד לסיום וניצחה 72:77.

קלעו לאולימפיאקוס: אמבאייה נדייה 14 נקודות, טיילר דורסי 13 נק', טייסון וורד 12 נק', דונטה הול 10 נק', סשה וזנקוב 8 נק', אוון פורנייה וקודי מילר מקנטייר 5 נק' כ"א, אנטוניוס קראגיאנידיס 4 נק' וקורי ג'וזף וז'אן מונטרו 3 נק' כ"א.

קלעו למכבי תל אביב: בונזי קולסון 17 נקודות, רומן סורקין 14 נק', איפה לונדברג 9 נק', ווילי ריימן וים מדר 8 נק' כ"א, קיטון וואלאס 7 נק', טי ג'יי ליף 6 נק', ג'יילן הורד 2 נק' וארמנדו בייקוט 1 נק'.

רבע ראשון: 10:22 למכבי תל אביב

חמישיית אולימפיאקוס: ז'אן מונטרו, אוון פורניה, טייסון וורד, סשה וזנקוב וניקולה מילוטינוב

חמישיית מכבי תל אביב: ים מדר, קיטון וואלאס, בונזי קולסון, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

מדר וקולסון קלעו בפתיחה והעלו את מכבי ליתרון 2:5, כשמנגד וורד הגיב. פורנייה, וזנקוב, דונטה הול וגם סורקין ו-וואלאס עלו על הלוח והתוצאה עמדה על 8:10 לזכות הצהובים. איפה לונדברג עלה מהספסל וסייע למכבי לעשות ריצת 0:6 שהעמידה את התוצאה על 10:18. קליעות של הדני העלו ליתרון דו ספרתי, ובסיום של עשר הדקות הראשונות מכבי ירדה להפסקה בין הרבעים ביתרון 10:22.

שחקני מכבי תל אביב ועודד קטש ( קרדיט: Chara Savvides )

רבע שני: 35:35

הצהובים לא פגעו מחוץ לקשת, עד שהגיע מדר ותפר אחת שהעלתה ליתרון 13. היוונים חזרו עם ריצת 0:12 שכללה ארבע שלשות וצימקה לשלוש בלבד. אולימפיאקוס המשיכה בשלה ועלתה ליתרון כשתי דקות לסיום המחצית הראשונה. מכבי השוותה את התוצאה וירדה לחדרי ההלבשה בשוויון 35:35.

רבע שלישי: 57:60 למכבי תל אביב

כמו שהקבוצות ירדו להפסקה, ככה הם גם חזרו כאשר הן היו צמודות בדקות הראשונות של הרבע הראשון של החצי השני. מספר נקודות רצופות של היוונים החזירו אותם לעמדת הובלה, אך לקראת סיום הרבע החבורה של קטש חזרה להוליך.

רבע רביעי: 72:77 לאולימפיאקוס