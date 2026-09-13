גלריה השחקנים והצוות של הפועל תל אביב עם הגביע ( קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

הערב (ראשון), במסגרת גמר טורניר ההכנה בקליארי, הפועל תל אביב המשיכה להפגין עליונות ורשמה ניצחון מרשים. האדומים התייצבו למבחן כוח משמעותי מול באיירן מינכן החזקה, יריבתם העתידית במשחקם הראשון ביורוליג העונה, ובתום התמודדות מתוחה וקצבית יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 77:85 והניפו את הגביע.

החבורה של דימיטריס איטודיס הציגה כדורסל שוטף ואנרגיות נהדרות, במיוחד בפתיחת המשחק ובמאני טיים. אנטוניו בלייקני בלט לאורך כל שלבי ההתמודדות עם חדירות חדות וסיומות מדויקות, בזמן שזאק לידיי ודן אוטורו שלטו מתחת לסלים וסיפקו נקודות חשובות במחצית הראשונה. ברבע המכריע, היה זה אמיר קופי שלקח פיקוד, צלף מבחוץ וסיפק דאנקים מרהיבים שעצרו את המומנטום הגרמני והבטיחו שהניצחון יישאר בצד האדום.

מנגד, הבווארים התקשו להיכנס לקצב בפתיחה ורדפו אחרי האדומים, אך הוכיחו אופי לאורך המחצית השנייה. מרג'ון בושאמפ הוביל את הקאמבק הגרמני עם צליפות קריטיות מחוץ לקשת שכמעט ומחקו לגמרי את היתרון הישראלי. יחד איתו, ג'סטיניאן ג'ספ שעלה מהספסל ורוקאס יוקובאיטיס שהוסיף רוח חדשה, דאגו להשאיר את באיירן בתמונה ולהפוך את המשחק לצמוד עד לדקות הסיום המותחות, אך הלחץ והניסיונות של הגרמנים לא הספיקו מול ההתעלות של הפועל ברגעי ההכרעה.

בר תימור עם הגביע ( קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

דימיטריס איטודיס ( קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

בסופו של דבר, ניסוי הכלים מול קבוצת יורוליג איכותית הסתיים בהצלחה מרובה עבור הפועל תל אביב, ששומרת על מאזן מושלם של ניצחונות בכל משחקי ההכנה שלה עד כה. כעת, כשהגביע מקליארי בידיהם, האדומים נושאים את עיניהם אל עבר האתגר הבא, הדרבי מול מכבי תל אביב בסופר קאפ הישראלי, שייערך ביום חמישי הקרוב, בעוד ארבעה ימים. זה יהיה המבחן האמיתי הראשון של איטודיס ושחקניו לעונה, רגע לפני שימריאו לבולגריה ויפגשו שוב את אותה באיירן במחזור הפתיחה של היורוליג ב-24 בספטמבר.

רבע ראשון: 26:19 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: תומאס סאטורנסקי, קאדין קרינגטון, אנטוניו בלייקני, זאק לידיי ודן אוטורו

החבורה של איטודיס פתחה את הגמר באנרגיות טובות, כשאנטוניו בלקני בולט מהפתיחה עם חדירות וסיומות מדויקות ליד הטבעת. דניאל אוטורו הצטרף לחגיגה עם סיום מרשים להתקפה מהירה, אך באיירן ידעה להגיב. ג'ספ עלה מהספסל והכניס את הבווארים לעניינים, ולדיי הוסיף מהלכים חשובים שהחזירו את השקט למחנה הגרמני. זאק לדיי המשיך להרשים עם שלשה נהדרת, בעוד טאי אודיאסי סיפק סיומות איכותיות משלו והעניק להפועל הרבה אנרגיה על הפרקט.

זאק לידיי בזריקה ( קרדיט: קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

רבע שני: 45:39 להפועל תל אביב

האדומים שלטו בקצב והציגו משחק מסודר, כשבר טימור מנהל את ההתקפות ולדיי מוביל בצד ההתקפי. דניאל אוטורו סיפק נוכחות משמעותית בהגנה, בעוד בלייקני וויינרייט הוסיפו מהלכים ואנרגיה בצד השני של המגרש. הבווארים, מנגד, התקשו לייצר שטף, אך ג׳ספ והיידגר העניקו להם ניצוץ, ובושאמפ נכנס לעניינים עם קליעה מבחוץ והחזיר את קבוצתו למאבק. הפועל המשיכה לייצר מהלכים התקפיים יפים, אך הלחץ וההתעוררות של הגרמנים הפכו את ההתמודדות לצמודה ומותחת.

דן אוטורו מטביע ( קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

רבע שלישי: 62:61 להפועל תל אביב

המחצית השנייה נפתחה בסערה עבור האדומים, עם ריצת 0:7 שהכניסה אותם לקצב והעניקה להם ביטחון מחודש בשני צידי המגרש. אנטוניו בלייקני המשיך להיות האיש של הפועל תל אביב עם 13 נקודות בסה"כ עד לרבע זה, בעוד קרינגטון לא מצא את הידית מבחוץ ואוסטין וויילי התקשה להשפיע אצל הבווארים. מנגד, רוקאס יוקובאיטיס חזר לפרקט והוסיף רוח חדשה לבאיירן, כשבושאמפ ודה סילבה סחפו את הבווארים לקאמבק. באיירן מינכן נגסה ביתרון, מחקה פער של עשר נקודות והורידה אותו לנקודה אחת בלבד.

בר תימור מול יריבו ( קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

תומאס סאטורנסקי מול יריבו ( קרדיט: הפועל “IBI״ תל אביב )

רבע רביעי: 85:77 להפועל תל אביב