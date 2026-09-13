המחזור הרביעי בליגה האיטלקית נערך היום (שבת) כאשר במפגש המוקדם, לצ'ה, ללא עומרי גאנדלמן, רשמה את ניצחונה השני העונה בדמות 2:3 על מונצה, שעדיין ללא ניצחונות. בנוסף, נאפולי חזרה למסלול הניצחונות עם 0:1 על בולוניה, כאשר במשחק האחרון, יובנטוס הפסידה 3:2 לססואולו.
ססואולו - יובנטוס 2:3
במשחק האחרון להערב באיטליה, קיבלנו דרמה אמיתית. המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, אך החצי השני היה מטורף. המארחת עלתה ליתרון משער של סבסטיאנו אספוסיטי בדקה ה-65, אידון ז'גרובה איזן בדקה ה-82, קייראן בווי החזיר את היתרון לירוקים בדקה ה-89 והיה נראה שזה גול ניצחון, אך ז'גרובה איזן פעם נוספת בתוספת הזמן. אם זה לא מספיק, הדרמה לא הסתיימה כאן ועמוק עמוק בתוספת, רגע לפני סיום המשחק, ואסיליה אדזיץ' כבש עבור ססואולו שניצחה 2:3.
נאפולי - בולוניה 0:1
הפרטנופיי ספגו שני הפסדים בליגה האיטלקית עם 2:1 לקומו ו-3:2 לאינטר, כשאם זה לא מספיק אז גם לפני ארבעה ימים נכנעו 1:0 לארסנל בליגת האלופות. המשחק האחרון היה או לצאת ממיני משבר ולצאת לדרך חדשה, או להיכנס למשבר של ממש, וזה לא הלך קל, כשהמארחת השיגה את הניצחון המתוק רק בדקה ה-66 עם שער של סטניסלב לובוטקה שהעניק שלוש נקודות לקבוצתו מאז המחזור הראשון.
לצ'ה - מונצה 2:3
אחרי שני הפסדים רצופים, המארחת התאוששה עם ניצחון ביתי על קבוצת התחתית וללא עומרי גאנדלמן, שלא נכלל בסגל. לסאנה קוליבאלי היה הראשון לכבוש כשנגח פנימה כבר בדקה השלישית, ובדקה העשירית היתרון כבר הוכפל כשהפעם היה זה תיאגו גבריאל שנגח כדור קרן פנימה. עשר דקות עברו ומונצה צימקה עם שער קליל של ריקרדו מנגס מול חצי שער חשוף, אך דקה אחת בלבד לאחר מכן לסאנה קוליבאלי השלים צמד שעזרה ללצ'ה לקחת את שלוש הנקודות, למרות שער מאוחר של אזקיאל סבאיוס בדקה ה-89, שרק צימק ל-3:2. במחזור הבא המארחת תקווה להמשיך במומנטום, אך מחכה לה משוכה לא פשוטה בכלל בדמות מילאן, בעוד האורחת תקווה להשיג את שלוש הנקודות הראשונות שלה העונה כשתארח את ססואלו.