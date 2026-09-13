המחזור הרביעי בליגה האיטלקית נערך היום (שבת) כאשר במפגש המוקדם, לצ'ה, ללא עומרי גאנדלמן, רשמה את ניצחונה השני העונה בדמות 2:3 על מונצה, שעדיין ללא ניצחונות. בנוסף, נאפולי חזרה למסלול הניצחונות עם 0:1 על בולוניה, כאשר במשחק האחרון, יובנטוס הפסידה 3:2 לססואולו.

המחזור הרביעי בליגה האיטלקית נערך היום (שבת) כאשר במפגש המוקדם, לצ'ה, ללא עומרי גאנדלמן, רשמה את ניצחונה השני העונה בדמות 2:3 על מונצה, שעדיין ללא ניצחונות. בנוסף, נאפולי חזרה למסלול הניצחונות עם 0:1 על בולוניה, כאשר במשחק האחרון, יובנטוס הפסידה 3:2 לססואולו.

המחזור הרביעי בליגה האיטלקית נערך היום (שבת) כאשר במפגש המוקדם, לצ'ה, ללא עומרי גאנדלמן, רשמה את ניצחונה השני העונה בדמות 2:3 על מונצה, שעדיין ללא ניצחונות. בנוסף, נאפולי חזרה למסלול הניצחונות עם 0:1 על בולוניה, כאשר במשחק האחרון, יובנטוס הפסידה 3:2 לססואולו.

במשחק האחרון להערב באיטליה, קיבלנו דרמה אמיתית. המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, אך החצי השני היה מטורף. המארחת עלתה ליתרון משער של סבסטיאנו אספוסיטי בדקה ה-65, אידון ז'גרובה איזן בדקה ה-82, קייראן בווי החזיר את היתרון לירוקים בדקה ה-89 והיה נראה שזה גול ניצחון, אך ז'גרובה איזן פעם נוספת בתוספת הזמן. אם זה לא מספיק, הדרמה לא הסתיימה כאן ועמוק עמוק בתוספת, רגע לפני סיום המשחק, ואסיליה אדזיץ' כבש עבור ססואולו שניצחה 2:3.

במשחק האחרון להערב באיטליה, קיבלנו דרמה אמיתית. המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, אך החצי השני היה מטורף. המארחת עלתה ליתרון משער של סבסטיאנו אספוסיטי בדקה ה-65, אידון ז'גרובה איזן בדקה ה-82, קייראן בווי החזיר את היתרון לירוקים בדקה ה-89 והיה נראה שזה גול ניצחון, אך ז'גרובה איזן פעם נוספת בתוספת הזמן. אם זה לא מספיק, הדרמה לא הסתיימה כאן ועמוק עמוק בתוספת, רגע לפני סיום המשחק, ואסיליה אדזיץ' כבש עבור ססואולו שניצחה 2:3.

במשחק האחרון להערב באיטליה, קיבלנו דרמה אמיתית. המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, אך החצי השני היה מטורף. המארחת עלתה ליתרון משער של סבסטיאנו אספוסיטי בדקה ה-65, אידון ז'גרובה איזן בדקה ה-82, קייראן בווי החזיר את היתרון לירוקים בדקה ה-89 והיה נראה שזה גול ניצחון, אך ז'גרובה איזן פעם נוספת בתוספת הזמן. אם זה לא מספיק, הדרמה לא הסתיימה כאן ועמוק עמוק בתוספת, רגע לפני סיום המשחק, ואסיליה אדזיץ' כבש עבור ססואולו שניצחה 2:3.

הפרטנופיי ספגו שני הפסדים בליגה האיטלקית עם 2:1 לקומו ו-3:2 לאינטר, כשאם זה לא מספיק אז גם לפני ארבעה ימים נכנעו 1:0 לארסנל בליגת האלופות. המשחק האחרון היה או לצאת ממיני משבר ולצאת לדרך חדשה, או להיכנס למשבר של ממש, וזה לא הלך קל, כשהמארחת השיגה את הניצחון המתוק רק בדקה ה-66 עם שער של סטניסלב לובוטקה שהעניק שלוש נקודות לקבוצתו מאז המחזור הראשון.

הפרטנופיי ספגו שני הפסדים בליגה האיטלקית עם 2:1 לקומו ו-3:2 לאינטר, כשאם זה לא מספיק אז גם לפני ארבעה ימים נכנעו 1:0 לארסנל בליגת האלופות. המשחק האחרון היה או לצאת ממיני משבר ולצאת לדרך חדשה, או להיכנס למשבר של ממש, וזה לא הלך קל, כשהמארחת השיגה את הניצחון המתוק רק בדקה ה-66 עם שער של סטניסלב לובוטקה שהעניק שלוש נקודות לקבוצתו מאז המחזור הראשון.

הפרטנופיי ספגו שני הפסדים בליגה האיטלקית עם 2:1 לקומו ו-3:2 לאינטר, כשאם זה לא מספיק אז גם לפני ארבעה ימים נכנעו 1:0 לארסנל בליגת האלופות. המשחק האחרון היה או לצאת ממיני משבר ולצאת לדרך חדשה, או להיכנס למשבר של ממש, וזה לא הלך קל, כשהמארחת השיגה את הניצחון המתוק רק בדקה ה-66 עם שער של סטניסלב לובוטקה שהעניק שלוש נקודות לקבוצתו מאז המחזור הראשון.