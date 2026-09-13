הארי קיין חוגגהארי קיין חוגג
הארי קיין חוגג
(IMAGO)
המחזור השלישי בליגה הגרמנית נערך היום (ראשון), ובמוקד עמד משחקה של באיירן מינכן, שהתארחה אצל העולה החדשה אלברסברג וחזרה עם ניצחון 1:2. בהמשך, רד בול לייפציג אירחה את המבורג ברד בול ארנה והשיגה 0:5 מוחץ.
אלבסברג - באיירן מינכן 2:1

הבווארים התקשו מול העולה החדשה, אך לבסוף יצאה עם שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2. לנארט קרל העלה את האורחים ליתרון בדקה ה־26, אך מוריס קרצנמאכר השווה בדקה ה-62 בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. שבע דקות לאחר מכן, בדקה ה-72, הארי קיין קיבל מסירה מאלכסנדר פבלוביץ', חדר לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי להחזיר את היתרון לבאיירן ולהעניק לה את הניצחון.

רד בול לייפציג - המבורג 0:5

אחרי ההפסד לורדר ברמן במחזור הקודם, השוורים התאוששו בגדול עם תבוסה מול נועלת הטבלה. טידיאם גומיס פתח בדקה ה-17 עם שער קליל מתוך הרחבה, אנטוניו נוסא הכפיל (28') אחרי טעות בהגנה האורחת, סידר בישול לווילי אורבן בדקה ה-72, והוסיף עוד בישול בדקה ה-74 לכריסטופר אנקונקנו, כששלוש דקות לאחר מכן רומולו קרדוסו סגר את הסיפור באחד על אחד. במחזור הבא המארחת תקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות במשחק חם אצל באייר לברקוזן, בעוד האורחת תחפש את הנקודה הראשונה שלה בליגה מול קלן.