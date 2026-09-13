המחזור השלישי בליגה הגרמנית נערך היום (ראשון), ובמוקד עמד משחקה של באיירן מינכן, שהתארחה אצל העולה החדשה אלברסברג וחזרה עם ניצחון 1:2. בהמשך, רד בול לייפציג אירחה את המבורג ברד בול ארנה והשיגה 0:5 מוחץ.
אלבסברג - באיירן מינכן 2:1
הבווארים התקשו מול העולה החדשה, אך לבסוף יצאה עם שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2. לנארט קרל העלה את האורחים ליתרון בדקה ה־26, אך מוריס קרצנמאכר השווה בדקה ה-62 בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. שבע דקות לאחר מכן, בדקה ה-72, הארי קיין קיבל מסירה מאלכסנדר פבלוביץ', חדר לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי להחזיר את היתרון לבאיירן ולהעניק לה את הניצחון.
רד בול לייפציג - המבורג 0:5