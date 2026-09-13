המחזור השלישי בליגה הגרמנית נערך היום (ראשון), ובמוקד עמד משחקה של באיירן מינכן, שהתארחה אצל העולה החדשה אלברסברג וחזרה עם ניצחון 1:2. בהמשך, רד בול לייפציג אירחה את המבורג ברד בול ארנה והשיגה 0:5 מוחץ.

המחזור השלישי בליגה הגרמנית נערך היום (ראשון), ובמוקד עמד משחקה של באיירן מינכן, שהתארחה אצל העולה החדשה אלברסברג וחזרה עם ניצחון 1:2. בהמשך, רד בול לייפציג אירחה את המבורג ברד בול ארנה והשיגה 0:5 מוחץ.

המחזור השלישי בליגה הגרמנית נערך היום (ראשון), ובמוקד עמד משחקה של באיירן מינכן, שהתארחה אצל העולה החדשה אלברסברג וחזרה עם ניצחון 1:2. בהמשך, רד בול לייפציג אירחה את המבורג ברד בול ארנה והשיגה 0:5 מוחץ.

הבווארים התקשו מול העולה החדשה, אך לבסוף יצאה עם שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2. לנארט קרל העלה את האורחים ליתרון בדקה ה־26, אך מוריס קרצנמאכר השווה בדקה ה-62 בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. שבע דקות לאחר מכן, בדקה ה-72, הארי קיין קיבל מסירה מאלכסנדר פבלוביץ', חדר לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי להחזיר את היתרון לבאיירן ולהעניק לה את הניצחון.

הבווארים התקשו מול העולה החדשה, אך לבסוף יצאה עם שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2. לנארט קרל העלה את האורחים ליתרון בדקה ה־26, אך מוריס קרצנמאכר השווה בדקה ה-62 בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. שבע דקות לאחר מכן, בדקה ה-72, הארי קיין קיבל מסירה מאלכסנדר פבלוביץ', חדר לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי להחזיר את היתרון לבאיירן ולהעניק לה את הניצחון.

הבווארים התקשו מול העולה החדשה, אך לבסוף יצאה עם שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2. לנארט קרל העלה את האורחים ליתרון בדקה ה־26, אך מוריס קרצנמאכר השווה בדקה ה-62 בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. שבע דקות לאחר מכן, בדקה ה-72, הארי קיין קיבל מסירה מאלכסנדר פבלוביץ', חדר לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי להחזיר את היתרון לבאיירן ולהעניק לה את הניצחון.