המחזור הרביעי של הליגה הצרפתית נמשך הערב (ראשון), כשפאריס סן ז'רמן ניצחה 0:1 את ברסט. זהו הניצחון הראשון של החבורה של לואיס אנריקה בליגה, אחרי שתי תוצאות תיקו והפסד אחד. ליל גברה 0:2 על טרויס, ולה מאנס ולאנס נפרדו ב-2:2.

המחזור הרביעי של הליגה הצרפתית נמשך הערב (ראשון), כשפאריס סן ז'רמן ניצחה 0:1 את ברסט. זהו הניצחון הראשון של החבורה של לואיס אנריקה בליגה, אחרי שתי תוצאות תיקו והפסד אחד. ליל גברה 0:2 על טרויס, ולה מאנס ולאנס נפרדו ב-2:2.

המחזור הרביעי של הליגה הצרפתית נמשך הערב (ראשון), כשפאריס סן ז'רמן ניצחה 0:1 את ברסט. זהו הניצחון הראשון של החבורה של לואיס אנריקה בליגה, אחרי שתי תוצאות תיקו והפסד אחד. ליל גברה 0:2 על טרויס, ולה מאנס ולאנס נפרדו ב-2:2.

האלופה למשחק בסיטואציה זרה לה מאוד, אחרי שלושה משחקים בליגה ועוד אחד בסופר קאפ הצרפתי, היא טרם ניצחה העונה במסגרת המקומית. בליגת האלופות פאריס פתחה דווקא ברגל ימין עם 1:6 אדיר על סלובן בראטיסלבה. במשחק עצמו פאריס פתחה נהדר עם שער של פראן טורס כבר אחרי 5 דקות, וזה הספיק לה הפעם בשביל הניצחון.

האלופה למשחק בסיטואציה זרה לה מאוד, אחרי שלושה משחקים בליגה ועוד אחד בסופר קאפ הצרפתי, היא טרם ניצחה העונה במסגרת המקומית. בליגת האלופות פאריס פתחה דווקא ברגל ימין עם 1:6 אדיר על סלובן בראטיסלבה. במשחק עצמו פאריס פתחה נהדר עם שער של פראן טורס כבר אחרי 5 דקות, וזה הספיק לה הפעם בשביל הניצחון.

האלופה למשחק בסיטואציה זרה לה מאוד, אחרי שלושה משחקים בליגה ועוד אחד בסופר קאפ הצרפתי, היא טרם ניצחה העונה במסגרת המקומית. בליגת האלופות פאריס פתחה דווקא ברגל ימין עם 1:6 אדיר על סלובן בראטיסלבה. במשחק עצמו פאריס פתחה נהדר עם שער של פראן טורס כבר אחרי 5 דקות, וזה הספיק לה הפעם בשביל הניצחון.