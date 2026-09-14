דור מיכה מברך, שני בישולים נהדרים שלו ( חג'אג' רחאל )

המחזור החמישי בליגה הלאומית נחתם הערב (שני) עם שני משחקים מסקרנים. באצטדיון בעכו, מ.ס אשדוד המשיכה את הדהירה שלה, עם ניצחון רביעי ברצף, הפעם על חשבון נועלת הטבלה - הפועל עכו, בדמות 0:4 קליל. בנוסף, פנדל מדויק של עידן דהן העניק 0:1 קטן-גדול לזכות מכבי הרצליה נגד מ.ס כפר קאסם.

הפועל עכו - מ.ס אשדוד 4:0

במפגש הראשון בין הקבוצות מאז 2018, החבורה מעיר הנמל השתלטה לחלוטין על כר הדשא. מוחמד עמאר פתח את החגיגה בדקה ה-42 עם טיל לחיבורים מבישול של דור מיכה, ושתי דקות בלבד לאחר מכן סער פדידה הכפיל בנגיחה מהגבהה של הייפורד בואן, בשער שאושר למרות נבדל ברור. מיכה השלים בישול שני כשהוריד כדור לבואן שסובב באומנות לרשת (50'), ובדקה ה-89 רועי גורדנה חתם את הקונצרט מהנקודה הלבנה לאחר הכשלה על אוסמה חלאיילה (שהחל את המהלך גם הוא בעמדת נבדל).

גלריה אוראל דגני, הרכש הטרי של מ.ס אשדוד ( חג'אג' רחאל )

שחקני הקבוצות לפני שריקת הפתיחה ( חג'אג' רחאל )

ההרכב הפותח של מ.ס אשדוד בשיחת מוטיבציה ( חג'אג' רחאל )

שחקני הפועל עכו במילים אחרונות ( חג'אג' רחאל )

איברהים דיאקיטה עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

דקה 42: שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: דור מיכה קיבל לרגליו את הכדור לאחר הרחקה לא מספיק טובה של הגנת עכו. הקשר הוותיק סיפק מסירה עומק נהדרת לקצה הרחבה, שהגיעה עד למוחמד עמאר. המגן הימני הסתנן מאחורי כולם, התחבר נהדר לכדור ושלח חץ לחיבורי הפינה הרחוקה.

מוחמד עמאר בטירוף ( חג'אג' רחאל )

מוחמד עמאר מאושר ( חג'אג' רחאל )

דקה 44: שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: הגבהה טובה של הייפורד בואן באגף הימני עם רגל שמאל, נכנסה לתוך הרחבה ומצאה את ראשו של סער פדידה. קשר האורחת החליק בנגיעה רכה עם הראש את הכדור לפינה התחתונה והכפיל את היתרון של האשדודים. נבדל ברור של פדידה התפספס לצוות השיפוט והשער אושר.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם סער פדידה ( חג'אג' רחאל )

שופט המשחק, יובל שטיין ( חג'אג' רחאל )

שחקני הפועל עכו מאוכזבים ( חג'אג' רחאל )

דקה 50: שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:3: מיכה סיפק בישול שני במשחק, הפעם כשהוריד מסירה חכמה להייפורד על סף הרחבה. מספר 77 של הדרומיים ניצל את ההזדמנות הקורצת, ושלח כדור מסובב היטב שנעצר רק ברשת של המקומיים.

החגיגה של הייפורד בואן ( חג'אג' רחאל )

דור מיכה מברך, שני בישולים נהדרים שלו ( חג'אג' רחאל )

ליאור דה כלבו מודאג ( חג'אג' רחאל )

מאור ישילירמק מרחיק את האיום ( חג'אג' רחאל )

ג'קי בן זקן ביציע ( חג'אג' רחאל )

דקה 89: שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:4: מצב חופשי בסמוך למחצית המגרש שוחק מהר על ידי האשדודים לעברו של אוסמה חלאיילה שהוכשל ברחבה. לבעיטת הפנדל ניגש המחליף המנוסה, רועי גורדנה שדייק מהנקודה הלבנה והמשיך את החגיגה של האורחת. גם במקרה הזה, צוות השיפוט פספס נבדל ברור של חלאיילה.

גיא ויזנגר מחוייך בסיום ( חג'אג' רחאל )

מכבי הרצליה - מ.ס כפר קאסם 0:1

הרצליה השיגה שלוש נקודות יקרות בקרב התחתית הצמוד והתברגה למרכז הטבלה. שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם מאזן זהה של ארבע נקודות בארבעה מחזורים, אך המארחת הצליחה לייצר הכרעה מוקדמת כבר בדקה ה-11, כאשר נגיעת יד של אילי צעירי ברחבה זיכתה אותה בפנדל. עידן דהן תרגם את הכדור מהנקודה הלבנה בבעיטה מדויקת לפינה הימנית, שהכניעה את רז כרמי, וחרצה את גורל ההתמודדות.