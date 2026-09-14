לאחר הניצחונות של רומא וקומו קודם לכן, המחזור הרביעי של הליגה האיטלקית המשיך הערב (שני) עם משחקה של האלופה אינטר. חניכיו של כריסטיאן קיבו רצו להתאושש מההפסד לריאל מדריד בליגת האלופות, ועשו זאת עם תצוגת כדורגל ואופי כשגברו על אודינזה 3:5 בסן סירו.