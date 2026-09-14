לאחר הניצחונות של רומא וקומו קודם לכן, המחזור הרביעי של הליגה האיטלקית המשיך הערב (שני) עם משחקה של האלופה אינטר. חניכיו של כריסטיאן קיבו רצו להתאושש מההפסד לריאל מדריד בליגת האלופות, ועשו זאת עם תצוגת כדורגל ואופי כשגברו על אודינזה 3:5 בסן סירו.
המשחק התחיל בצורה רעה מאוד עבור הנראזורי, שנקלעו לפיגור כפול מרגליהם של ג'יימס אבנקווה (9') ויורגן אקלנקאמפ (16'), אך האלופה הראתה אופי, השוותה כבר בחצי הראשון בזכות קרלוס אוגוסטו (26') וניקולו בארלה (35'), והצליחה להפוך בחצי השני משערים של מרקוס תוראם (57'), פרנצ'סקו פיו אספוסיטו (67') ואנז'-יואן בוני (79'). אידריסה גאיי רק צימק בתוספת הזמן לאורחת.
כזכור, זוהי לא הפעם הראשונה העונה שאינטר חוזרת מפיגור כפול, שכן במחזור שעבר נקלעו ל-2:0 מול נאפולי, אך הצליחו להפוך ל-2:3 דרמטי בתוספת הזמן. גם בליגת האלופות מול ריאל מדריד הנראזורי נקלעו לפיגור כפול, אך בברנבאו לא הצליחו להפוך כמו במשחקי הליגה.
מוכנה לקרב המושלמות באיטליה נגד רומא החזקה
כתוצאה מהניצחון, אינטר נותרה מושלמת עם 12 נקודות בארבעת המחזורים הראשונים ונמצאת במקום השני בסרייה א' בשל יחס שערים נמוך יותר מרומא, רגע לפני המפגש האדיר בין שתי המושלמות ביום שבת.