לידס סיפקה הערב (שני) הצגה גדולה באלנד רואד, כשהביסה 1:4 את ניוקאסל במשחק שסגר את המחזור הרביעי בפרמייר ליג. החבורה של דניאל פארקה הייתה טובה יותר כמעט מהרגע הראשון, שיחקה באינטנסיביות גבוהה, לחצה את המגפייז והצליחה פעם אחר פעם להגיע לאזורים המסוכנים. לאחר קצת יותר מחצי שעה ללא שערים הגיע הרגע ששינה את המשחק, ומאותו שלב המארחת פשוט השתלטה לחלוטין על ההתמודדות.

לידס סיפקה הערב (שני) הצגה גדולה באלנד רואד, כשהביסה 1:4 את ניוקאסל במשחק שסגר את המחזור הרביעי בפרמייר ליג. החבורה של דניאל פארקה הייתה טובה יותר כמעט מהרגע הראשון, שיחקה באינטנסיביות גבוהה, לחצה את המגפייז והצליחה פעם אחר פעם להגיע לאזורים המסוכנים. לאחר קצת יותר מחצי שעה ללא שערים הגיע הרגע ששינה את המשחק, ומאותו שלב המארחת פשוט השתלטה לחלוטין על ההתמודדות.

לידס סיפקה הערב (שני) הצגה גדולה באלנד רואד, כשהביסה 1:4 את ניוקאסל במשחק שסגר את המחזור הרביעי בפרמייר ליג. החבורה של דניאל פארקה הייתה טובה יותר כמעט מהרגע הראשון, שיחקה באינטנסיביות גבוהה, לחצה את המגפייז והצליחה פעם אחר פעם להגיע לאזורים המסוכנים. לאחר קצת יותר מחצי שעה ללא שערים הגיע הרגע ששינה את המשחק, ומאותו שלב המארחת פשוט השתלטה לחלוטין על ההתמודדות.

בדקה ה-32 או טנאקה שחרר בעיטה שפגעה בדרך בלואיס מיילי, שינתה כיוון ונכנסה לרשת כשער עצמי שהעלה את לידס ליתרון. ניוקאסל עוד לא הספיקה להתאושש וכעבור שתי דקות בלבד הגיע השני, כשדומיניק קלברט-לווין התרומם לכדור ונגח אותו לעבר השער, הכדור התחכך בג'יידן בוגל בדרך לרשת והשער נרשם לזכות האחרון. המארחת המשיכה ללחוץ ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה החלוץ ניצל את העוצמה שלו, השתחרר מהבלם וסיים בצורה מצוינת בכדי לקבוע 0:3 ולהוריד את קבוצתו להפסקה ביתרון מבטיח.

בדקה ה-32 או טנאקה שחרר בעיטה שפגעה בדרך בלואיס מיילי, שינתה כיוון ונכנסה לרשת כשער עצמי שהעלה את לידס ליתרון. ניוקאסל עוד לא הספיקה להתאושש וכעבור שתי דקות בלבד הגיע השני, כשדומיניק קלברט-לווין התרומם לכדור ונגח אותו לעבר השער, הכדור התחכך בג'יידן בוגל בדרך לרשת והשער נרשם לזכות האחרון. המארחת המשיכה ללחוץ ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה החלוץ ניצל את העוצמה שלו, השתחרר מהבלם וסיים בצורה מצוינת בכדי לקבוע 0:3 ולהוריד את קבוצתו להפסקה ביתרון מבטיח.

בדקה ה-32 או טנאקה שחרר בעיטה שפגעה בדרך בלואיס מיילי, שינתה כיוון ונכנסה לרשת כשער עצמי שהעלה את לידס ליתרון. ניוקאסל עוד לא הספיקה להתאושש וכעבור שתי דקות בלבד הגיע השני, כשדומיניק קלברט-לווין התרומם לכדור ונגח אותו לעבר השער, הכדור התחכך בג'יידן בוגל בדרך לרשת והשער נרשם לזכות האחרון. המארחת המשיכה ללחוץ ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה החלוץ ניצל את העוצמה שלו, השתחרר מהבלם וסיים בצורה מצוינת בכדי לקבוע 0:3 ולהוריד את קבוצתו להפסקה ביתרון מבטיח.