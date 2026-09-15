גלריה ג'ו גומז וקונור גלאגר ( IMAGO )

משחקי גביע הליגה האנגלי נמשכים בשעה זו, כאשר במוקד ליברפול מארחת את טוטנהאם לקרב מסקרן בו כל אחת מקווה לקטוף את הכרטיס לשלב הבא. במקביל, ווסטהאם של מנור סולומון מארחת את פולהאם מהפרמייר ליג למשחק מעניין והאלופה ארסנל במשחק חוץ אצל איפסוויץ'.

ליברפול - טוטנהאם 0:2

עם ניצחון אחד בלבד בארבעת מחזורי הפתיחה בפרמייר ליג ואחרי שסיימה בתיקו מאופס עם פולהאם במחזור האחרון, המרסיסיידרס רוצים לפחות להשיג את הכרטיס לשמינית הגמר על חשבון התרנגולים, שממשיכים באופן ישיר את העונה הרעה מאשתקד, כשהם מגיעים למפגש עם שתי נקודות בלבד בליגה.

דקה 21, שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אלכסיס מק אליסטר השתלט על כדור חוזר על סף הרחבה ושחרר בעיטה נהדרת היישר לחיבורים הימניים ולרשת.

מק- אליסטר חוגג את השער ( רויטרס )

מק- אליסטר מאושר ( IMAGO )

מק-אליסטר וג'רמי פרימפונג ( IMAGO )

דקה 54, שער! ליברפול עלתה ל-0:2: אלכסיס מק אליסטר עשה עבודה נהדרת במהלך ההתקפי והעביר כדור רוחב לקודי גאקפו, ששחרר בעיטה נהדרת לצד הימני של השער והכניע את מרטין דוברבקה.

שחקני ליברפול חוגגים עם קודי גאקפו ( רויטרס )

ווסטהאם - פולהאם 2:2

עם רוח גבית מה-0:6 הענק על רקסהאם ששם אותם בפסגת הצ'מפיונשיפ, הפטישים מקווים לעבור לשלב הבא על חשבון האקסית של מנור סולומון, שפתחה את העונה בפרמייר ליג בצורה פחות טובה מבחינתה, כשהיא עם נקודה אחת בלבד אחרי ארבעה מחזורים.

דקה 13, שער! פולהאם עלתה ל-0:1: רובינסון מצא את פלאסיוס באגף השמאלי, האחרון הגביה כדור מדויק למרכז ומוניס נותר חופשי לחלוטין ונגח בקלות לרשת.

שחקני פולהאם חוגגים ( רויטרס )

דקה 16, שער! ווסטהאם השוותה ל-1:1: כדור קרן הורחק וחזר להתקפת הפטישים, מברופאנוס קיבל את הכדור ונגח לרוחב, מוראטו הגיע מקרוב ונגח בעוצמה לרשת.

שחקני ווסטהאם חוגגים ( רויטרס )

דקה 37, שער! פולהאם עלתה ל-1:2: אנדרסן שלח כדור ארוך ומדויק לעבר פלאסיוס, שהשתלט נהדר עם החזה וגלגל בקור רוח לרשת.

שחקני פולהאם מאושרים ( רויטרס )

דקה 45+2, שער! ווסטהאם השוותה ל-2:2: ווקר-פיטרס העביר כדור רוחב נמוך מימין, קאנטה הסיט לעבר השער ולקומט הצליח להדוף, אך הכדור הגיע היישר לפאבלו פליפה, שבעט בעוצמה פנימה.

פאבלו פליפה חוגג ( רויטרס )

דקה 51: מנור סולמון נכנס אצל הפיטישים ויקווה לעזור לקבוצתו להעפיל לשלב הבא אל מול האקסית.

איפסוויץ' - ארסנל 4:1

אלופת אנגליה מכוונת לכל התארים, ואחרי פתיחת עונה מושלמת עם ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורי הפתיחה של הפרמייר ליג, זכייה במגן הקהילה מול מנצ'סטר סיטי וניצחון על נאפולי במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, היא רוצה להמשיך במומנטום הנהדר ולנצח גם את המארחת, שמציגה פתיחת עונה די טובה מבחינתה עם שני ניצחונות בארבעת מחזורי הפתיחה של הליגה.

דקה 7, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: מקס דאומן יצא למבצע אישי נהדר, חדר לרחבה ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית.

שחקני ארסנל חוגגים ( רויטרס )

דקה 16, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: מיקל מרינו מצא את נוני מדואקה בתוך הרחבה, הקיצוני השתלט כשהוא חופשי ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית התחתונה ולרשת.

נוני מאדוקה חוגג ( רויטרס )

דקה 47, שער! ארסנל עלתה ל-0:3: מרטין סובימנדי שלח מסירה מדויקת לעומק הרחבה, מקס דאומן השתלט ובעט כדור נמוך ומדויק לפינה השמאלית ופנימה.

דקה 58, שער! ארסנל עלתה ל-0:4: מקס דאומן שלח מסירת עומק נהדרת לעבר מיקל מרינו, שבעט מסף הרחבה כדור מדויק שפגע בקורה השמאלית ונכנס לרשת.

דקה 62, שער! איפסוויץ' צימקה ל-4:1: ג'ק קלארק העביר את הכדור לאניס מחמטי, שנותר חופשי בתוך הרחבה ובנגיעה אחת שלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית התחתונה והכניע את קפה.

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