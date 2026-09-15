גלריה אוסקר גלוך חוגג ( IMAGO )

מתחמם לקראת קמפיין הנבחרת? אוסקר גלוך ואייאקס הביסו 1:5 את ווילם II במסגרת המחזור השישי בליגה ההולנדית, כשהכוכב הישראלי כובש ומבשל. החבורה של מיגל אנחל סאנצ'ס רשמה ניצחון שני באותה תוצאה בתוך שלושה ימים, שכן בשבת האחרונה היא גברה 1:5 על סיטארד.

היהודים פתחו את העונה בצורה נהדרת את העונה, כשמלבד ההעפלה לשלב הבית בקונפרנס ליג, במהלכה עברה 3 סיבובי מוקדמות, היא פתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד בודד ליריבה הגדולה מאיינדהובן.

מן העבר השני, ווילם עדיין מחפשת את הניצחון הראשון שלה בליגה העונה, כשנראה שאם היא לא תצליח להתאושש מפתיחת העונה הרעה שלה היא תמצא את עצמה בהמשך במאבקי הירידה.

מהלך המשחק

אוסקר גלוך עם הכדור ( IMAGO )

דקה 7: הזדמנות ראשונה לאייאקס. קספר דולברג קיבל כדור נהדר מיוליאן ברנדט לתוך הרחבה, אבל הבעיטה של הדני הלכה שמאלה מידי ומחוץ למסגרת.

דקה 27: מצב ראשון לאוסקר. הקשר הישראלי היטל במגן שלו ופרץ לרחבה, אך במצב של אחד על אחד נעצר ע"י השוער האורח.

אוסקר גלוך מחטיא ( IMAGO )

אוסק גלוך מאוכזב ( IMAGO )

דקה 41: שער! אייאקס עלתה ל-0:1: אחרי ערבובייה ברחבה, דולברג השאיר לקלאסן שהיה פנוי לחלוטין, הקשר לא התבלבל והפציץ לרשת.

קלאסן חוגג ( IMAGO )

דקה 45: שער! המארחת הכפילה ל-0:2: מי אם לא יוליאן ברנדט, כוכב אייאקס היטל במגן באגף שמאל, חדר לרחבה, ומזווית קשה בעט בעוצמה לרשת של ווילם.

יוליאן ברנדט חוגג ( IMAGO )

דקה 69: שער! אייאקס כבר ב-0:3: אוסקר גלוך חדר לרחבה עם הכדור, ובין פקעת השחקנים מצא את ציגנקוב שהפציץ לרשת וזו כבר בדרך להיות תבוסה.

דקה 74: שער! גלוך העלה את אייאקס ל-0:4: 5 דקות אחרי הבישול הנהדר שלו, הישראלי התכבד גם בשער, לאחר שמצא עצמו באחד על אחד מול השוער ובלי בעיה גלגל פנימה.

אוסקר גלוך כובש ( IMAGO )

דקה 76: שער! ווילם II המתיקה מעט את הגלולה וזה 4:1: 2 דקות לאחר שעלו ליתרון מבטיח הגנת אייאקס איבדה ריכוז, סיראני ניצל זאת כדי לכבוש את המצמק.

דקה 87: שער! אייאקס כבר ב-1:5: גם דולברג הצטרף לחגיגה אחרי שהגיע לריבאונד מבעיטה של ציגנאקוב.