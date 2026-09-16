גלריה גונסאלו ראמוש מאוכזב ( IMAGO )

לאחר שליגת האלופות פתחה את העונה, גם הליגה האירופית יצאה הערב (רביעי) לדרך עם מחזור ראשון מסקרן. בסן סירו ציפו להצהרת כוונות של מילאן, אך חזה בהתרסקות כואבת, הרוסונרי נראו אובדי עצות מול היעילות של בנפיקה, שעקצה עם 0:2 והותירה את הקהל המקומי המום. בזמן שהאיטלקים ליקטו את הפצעים, המוקד נדד לסיפורים המרתקים באמת של הערב: סנדרלנד חגגה חזרה היסטורית ומרגשת לבמה האירופית עם 0:1 יקר על אלקמאר, וליון שרדה מותחן בבלגיה עם 1:2 על אנדרלכט. במקביל, גם באייר לברקוזן ואולימפיאקוס פתחו ברגל ימין, כשמוקדם יותר גם ספרטה פראג ואומוניה ניקוסיה עשו את העבודה.

מילאן - בנפיקה 2:0

הנשרים רשמו ערב היסטורי ומרשים בסן סירו כשגברו בחוץ על הרוסונרי במסגרת הליגה האירופית. האורחים פתחו את המשחק בצורה נהדרת ועלו ליתרון מוקדם הודות לבעיטה מסובבת מדויקת של דודי לוקבאקיו, ששלח אותם ביתרון למחצית. למרות ניסיונות של המארחת לאחר ההפסקה לחזור לעניינים, האורחים הציגו משחק יעיל והכפילו את התוצאה מרגליו של יאקוב קמינסקי, שסיים ברשת מהלך קבוצתי חד. תצוגת הגנה איתנה עד לסיום הבטיחה להם ניצחון חוץ יוקרתי ששלח את חניכיו של רובן אמורים הביתה מאוכזבים.

דקה 16 שער! בנפיקה עלו ליתרון 0:1: זו הייתה סיומת נהדרת של דודי לוקבאקיו מחוץ לרחבה. הוא לא בזבז רגע, שחרר בעיטה עוצמתית שטסה על פני מייק מניאן ונעצרה היישר בפינה השמאלית התחתונה של הרשת.

דודי לוקבאקיו חוגג ( IMAGO )

דקה 53 שער! בנפיקה מכפילה את היתרון ל-0:2: סופיאן אל קרואני שלח כדור עומק מדויק ליאקוב קמינסקי, שהשתלט על המסירה בתוך הרחבה ושחרר בעיטה אדירה היישר אל חיבורי הרשת.

סנדרלנד - אלקמאר 0:1

החתולים השחורים רשמו ערב היסטורי ובלתי נשכח באירופה עם ניצחון ביתי יוקרתי, שהחזיר אותם אל הבמה המרכזית לאחר שנות בצורת ארוכות. המארחים גברו על היריבה מהולנד הודות למשחק לחימה עיקש ושער ניצחון יקר של אנזו לה פה, שדייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-53 לאחר שהוכשל ברחבה. למרות ניסיונות חוזרים של האורחים במחצית השנייה, תצוגת הגנה איתנה והצלות קריטיות של השוער וקו הבלמים בדקות הסיום הבטיחו את השארת הנקודות בבית ואת פתיחת הקמפיין האירופי ברגל ימין.

גרניט צ'אקה ( רויטרס )

דקה 66 שער! סנדרלנד עלתה ליתרון ל-0:1: לאחר פנדל שנגרם על ידי אקס מכבי תל אביב, וסלי פטאצ'י, אנזו לה פה כבש מהנקודה הלבנה, ישירות לפינה הימנית של השער.

אנזו לה פה בועט את הפנדל ( רויטרס )

שטורם גראץ - ראן 0:0

שטרום גראץ וראן נפרדו בתיקו מאופס במסגרת המחזור הראשון בליגה האירופית, במשחק קצבי שבו חלוקת הנקודות שיקפה את המאמץ על הדשא. שתי הקבוצות הצליחו לכבוש במחצית הראשונה, אך שערים של אדריאן תומאסון האורח ושל פאול-פרידריך קולר המקומי נפסלו בצדק על ידי ה-VAR בשל נגיעת יד ונבדל בהתאמה. למרות שפע הזדמנויות והחמצות רבות, בעיקר מצדו של אסטבן לפול, הופעה טובה של שני השוערים, דניאיל חודיאקוב ובריס סמבה שמרה על רשת נקייה והותירה את שתי הקבוצות עם נקודה אחת בפתיחת הקמפיין האירופי.

לוקה וויינהאנדל ומחמאדו נגידה ( IMAGO )

באייר לברקוזן - צ׳לייה 0:2

הוורקסלף פתחו את דרכם באירופה ברגל ימין עם ניצחון ביתי מרשים, שהאריך את רצף המשחקים המוצלח שלהם במפעל. המארחים שלטו בקצב מתחילת המשחק והפעילו לחץ כבד, ועלו ליתרון הודות לשער עצמי של סוויט סשלר לאחר ניסיון הרחקה לא מוצלח. למרות תצוגה עיקשת של שוער היריבה שמנע מספר שערים נוספים, הגרמנים סגרו עניין במחצית השנייה משער נפלא של פקונדו מדינה בבעיטה אדירה מהאוויר לאחר כדור קרן, בדרך להבטחת שלוש הנקודות.

דקה 15 שער! באייר לברקוזן עולה ליתרון 0:1: רגע קשוח ביותר עבור סוויט ססלאר, שניסה להרחיק כדור רוחב אל תוך רחבת החמש, אך במקום זאת שלח את הכדור לשערו הוא והכניע את שוערו ז'אן-לוק לבאן.

שחקני לברקוזן חוגגים ( IMAGO )

דקה 74, שער! באייר לברקוזן מכפילה את היתרון ל-0:2: פקונדו מדינה השתלט על הכדור במרכז הרחבה, הניף את רגל שמאל ושיגר בעיטה אדירה אל החלק העליון של השער. אלייקס גרסיה הגביה כדור מצוין לאחר הקרן וסיפק את הבישול

אולימפיאקוס - ביאליסטוק 1:2

היוונים רשמו מהפך מרשים בפתיחת הקמפיין האירופי עם ניצחון 1:2 ביתי על יאגילוניה ביאליסטוק. האורחים הפולנים הפתיעו ועלו ליתרון מוקדם מרגליו של קייטאן שמיט, אך אולימפיאקוס התעשתה ואיזנה את התוצאה עוד לפני ההפסקה הודות לשער מקרוב של ארמנדו גונזלס. המארחים שלטו לחלוטין במחצית השנייה, ובסופו של דבר באו על שכרם בדקות הסיום כאשר רומן ירמצ'וק התרומם גבוה להגבהה ונגח פנימה את שער הניצחון היקר, שהשאיר את הנקודות ביוון ומנע אכזבה מקומית.

דקה 20, שער! ביאליסטוק עלתה ליתרון 0:1: אחר כדור עומק נפלא של ניק פרלץ שמצא את קייטאן שמיט, האחרון הגיב במהירות שיא, הקדים את השוער ושלח בעיטה אדירה מקרוב היישר אל חיבורי הרשת.

שחקני ביאליסטוק חוגגים את השער ( רויטרס )

דקה 43, שער! אולימפיאקוס חזרה למשחק עם 1:1: ארמנדו גונזלס הגיח מקרוב מאוד בעקבות בעיטת קרן, שלח בעיטה מדויקת ברגלו הימנית היישר אל מרכז השער ומצא את הרשת.

ארמנדו גונזלס חוגג עם חבריו את השוויון ( רויטרס )

דקה 84, שער! אולימפיאקוס ביצעה מהפך ועלתה ל-1:2: רומן ירמצ'וק התרומם גבוה לכדור שהוגבה לרחבה, הצליח להתחבר אליו בנגיחה עוצמתית מזווית קשה ושלח את הכדור פנימה, אל החלק הפנימי של הקורה הימנית.

רומן יארמצ'וק חוגג את שער הניצחון ( רויטרס )

אנדרלכט - ליון 2:1

האריות מצרפת פתחו את הקמפיין האירופי שלהם ברגל ימין עם ניצחון חוץ יוקרתי, שהושג הודות לפתיחה חזקה וניצול הזדמנויות יעיל במחצית הראשונה. האורחים עלו ליתרון מהיר משער של נואה נארטי, והוסיפו שער נוסף בהמשך מרגליו של קייטו נקאמורה. למרות התעשתות של המארחים הבלגים במחצית השנייה ושער מצמק בנגיחה של מיכאילו צבטקוביץ' בדקה ה-61, הצרפתים עמדו בלחץ בדקות הסיום והבטיחו את שלוש הנקודות היקרות.

נואה נארטי נלחם על הכדור ( רויטרס )

דקה 8, שער! ליון עלתה ל-0:1: נואה נארטי, הגיח במרכז הרחבה, שלח בעיטה מדויקת ברגלו הימנית ומצא את הפינה השמאלית התחתונה בדרך היישר אל הרשת.

שחקני ליון חוגגים עם נקאמורה ( רויטרס )

דקה 23, שער! ליון מכפילה את היתרון ועולה ל-0:2: אחר שקייטו נקאמורה הגיח מצד שמאל של הרחבה, שחרר בעיטה אדירה ברגלו הימנית ומצא את החלק הגבוה והמרכזי של השער בדרך אל הרשת.

כובש השער המצמק, מיהאילו צבטקוביץ' ( רויטרס )

דקה 61, שער! אנדרלכט צימקה ל-2:1: לאחר שמיהאילו צבטקוביץ' נגח לפינה השמאלית התחתונה מהמרכז הרחבה. עלי מעאמר בישל לו עם הגבהה מדויקת לאחר טעות בהגנה.

אררט ארמניה - ספרטה פראג 4:1

אררט-ארמניה פתחה את הקמפיין בליגה האירופית בהפסד 4:1 לספרטה פראג, למרות כמה הזדמנויות בתחילת המשחק. טוביאס גודל כבש פעמיים והוריד את הצ'כים למחצית ביתרון, ג'ון מרקאדו הוסיף את השלישי אחרי ההפסקה, וברונו וילסון צימק בנגיחה. פטריק וידרה קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-72, וספרטה רשמה ניצחון שלישי ברציפות על אררט.

שחקני ספארטה פראג חוגים ( IMAGO )

אמוניה ניקוסיה - סלטה ויגו 0:1