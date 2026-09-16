המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך הערב (רביעי) עם מספר משחקים. במוקד, אתלטיקו מדריד חגגה 0:4 על חשבונה של אוססונה, בעוד סביליה ניצחה את דפורטיבו אה קורוניה 0:1.
אתלטיקו מדריד - אוססונה 0:4
החבורה של דייגו סימאונה רושמת ניצחון שני ברציפות במסגרת הלה ליגה. ג'ונתן דייוויד פתח את החגיגה בדקה ה-24, והשאיר את הפתח לחצי השני. לי קאנג אין הכפיל את היתרון בדקה ה-54, ו-9 דקות לאחר מכן רובין לה נורמנד קבע 0:3. לקראת הסיום, אלכס באאנה קבע את תוצאת המשחק והעניק ניצחון שני רצוף לקולצ'וונרוס, בעוד היריבה עם שלושה הפסדים ברצף.
דפורטיבו אה קורוניה - סביליה 1:0
הרצף של פייק אמריק אובמיאנג נעצר, ואיתו גם קבוצתו. לאחר שלא הפסידה מתחילת העונה, המארחת נכנעה לאנדלוסים כאשר שער של מיגל סיירה בדקה ה-52 הכריע. 7 דקות מאוחר יותר אנחלינו קיבל את הכרטיס האדום והפך את המשימה של קבוצתו לחזור למשחק לקשה בהרבה. בעקבות כך, סביליה רושמת ניצחון רביעי במסגרת הליגה.