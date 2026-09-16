המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך הערב (רביעי) עם מספר משחקים. במוקד, אתלטיקו מדריד חגגה 0:4 על חשבונה של אוססונה, בעוד סביליה ניצחה את דפורטיבו אה קורוניה 0:1.

המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך הערב (רביעי) עם מספר משחקים. במוקד, אתלטיקו מדריד חגגה 0:4 על חשבונה של אוססונה, בעוד סביליה ניצחה את דפורטיבו אה קורוניה 0:1.

המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך הערב (רביעי) עם מספר משחקים. במוקד, אתלטיקו מדריד חגגה 0:4 על חשבונה של אוססונה, בעוד סביליה ניצחה את דפורטיבו אה קורוניה 0:1.