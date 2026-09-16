גלריה יאהואן חדג'ם עם הכדור ( IMAGO )

הסיבוב השלישי בגביע הליגה האנגלי סיפק לנו הערב (רביעי) כמה משחקים מסקרנים, כאשר במוקד - מנצ'סטר יונייטד שכבר הובילה בשני שערים בדקה העשירית למשחק, הסתבכה והודחה על ידי ברייטון. מנגד, אסטון וילה לא התקשתה בניצחון 1:3 על קובנטרי. אברטון השיגה 0:1 קטן-גדול על וולבס, והקבוצה מהליגה הרביעית - פילטווד טאון, היממה עם 0:1 על שפילד יונייטד.

מנצ'סטר יונייטד - ברייטון 3:2

הלם באולד טראפורד: מנצ'סטר יונייטד שמטה יתרון כפול והודחה כבר בסיבוב השלישי של גביע הליגה האנגלי עם הפסד ביתי. הפתיחה הייתה שייכת כולה לשדים האדומים, שעלו ל-0:2 בזק תוך עשר דקות בזכות שער בכורה מרהיב בהרכב של שיי לייסי (8') ברגל שמאל וריבאונד מדויק של מייסון מאונט (10') לאחר הדיפה של ג'ייסון סטיל.

אלא שעל סף הירידה להפסקה (45+1') חרלמפוס קוסטולס צימק מבישול של יאהואן חדג'ם, ובמחצית השנייה השחפים השלימו מהפך משוגע: פסקל גרוס ניצל בלבול מוחלט בהגנת המארחת כדי לאזן בקור רוח (65'), ובדקה ה-70 המחליף מקסים דה קויפר הפציץ את שער הניצחון לאחר כדור רוחב של קוסטולס, בדרך לכרטיס לשלב הבא על חשבון המארחת.

שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים את היתרון הכפול המוקדם ( IMAGO )

קובנטרי - אסטון וילה 3:1

החניכים של אונאי אמרי הבטיחו את מקומם בשלב הבא של גביע הליגה האנגלי עם ניצחון חוץ משכנע. האורחת פתחה בסערה כשחלוץ הרכש תמי אברהם גלגל לפינה הימנית כבר בדקה ה-7 מבישול של המגן הצעיר קיין המינגס בהופעת בכורה. ויקטור תורפ איזן זמנית לקובנטרי עם כדור חופשי מרהיב מ-20 מטרים לחיבורים (27'). אך רוס בארקלי החזיר את היתרון ל-וילה בנגיחה מדויקת מכדור קרן של מבייה (40'). בדקה ה-59 אברהם השלים צמד אישי מקרוב בעקבות כדור קרן של ג'ון מקגין וניצול רשלנות בהגנת המארחת, וחתם ניצחון חלק לקבוצה מברמינגהאם.

רוס בארקלי כובש ( IMAGO )

אברטון - וולבס 0:1

אברטון רשמה ניצחון קטן ויקר על הזאבים באצטדיון דיקינסון היל, שהעניק לה שלוש נקודות חשובות ומלאות אופי. רגע ההכרעה הגיע כאשר טיילר דיבלינג מצא במסירה מדויקת את צ'רלי אלקרס במרכז הרחבה. הקשר לא התבלבל ושלח בעיטה נהדרת ברגל שמאל ישר אל החיבור השמאלי העליון של הרשת. הטופיז ידעו להחזיק מעמד, לבלום את ניסיונות החזרה של הוולבס עד לשריקת הסיום, ולחגוג ניצחון ביתי מתוק ודחוק.

פליטווד טאון - שפילד יונייטד 0:1