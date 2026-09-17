ירמי פינו חוגג עם ענאן חלאילי ( רויטרס )

המחזור הראשון בליגה האירופית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים שורה של משחקים מסקרנים ברחבי היבשת. במוקד, ענאן חלאילי פותח בהרכב של קריסטל פאלאס שמארחת את לך פוזנן הפולנית, יובנטוס פוגשת בטורינו את צ'ארון שרי וניימיכן, וריאל סוסיאדד מחכה באנואטה לבורנמות', שעורכת ערב היסטורי עם הופעת הבכורה שלה במסגרת אירופית.

קריסטל פאלאס - לך פוזנן 0:3

ענאן חלאילי וקבוצתו מארחים בשעה זו בסלהרסט פארק את הפולנים ומקווים לפתוח את הקמפיין האירופי עם שלוש נקודות. הישראלי מגיע למפגש אחרי שכבש את שער הבכורה שלו במדי הנשרים בהפסד 3:2 לאיפסוויץ', זאת לאחר שפאלאס גברה 0:3 על מידלסברו ו-2:3 על פולהאם. מנגד, לך פוזנן נעצרה עם הפסד 2:1 לגורניק זאבז'ה אחרי שלושה ניצחונות רצופים, והיא מגיעה ללונדון בתקווה להפתיע.

דקה 10, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:1: המהלך החל בכדור חוץ של האורחת, אבל טעות קשה הובילה את הכדור לירמי פינו שניצל אותה עד תום עם סיומת מצוינת מול השער.

גלריה ירמי פינו בועט ( רויטרס )

ירמי פינו חוגג ( רויטרס )

ירמי פינו חוגג עם ענאן חלאילי ( רויטרס )

דקה 27, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:2: הנשרים וחלאילי כבשו שער נוסף, אדם וורטון הרים כדור קרן לפינה הרחוקה וכריס ריצ'ארדס נגח מצוין לרשת.

כריס ריצ'ארדס נוגח ( רויטרס )

כריס ריצ'ארדס חוגג ( רויטרס )

שחקני קריסטל פאלאס חוגגים ( רויטרס )

דקה 34, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:3: לאחר הכשלה ברחבה, הנשרים קיבלו פנדל, יורגן לארסנן ניגש לבעוט ודייק מ-11 מטרים.

יורגן לארסן בועט פנדל ( רויטרס )

יורגן לארסן חוגג ( רויטרס )

שחקני קריסטל פאלאס חוגגים ( רויטרס )

יובנטוס - ניימיכן 0:3

הגברת הזקנה פותחת את דרכה במפעל מול צ'ארון שרי וקבוצתו, כששתי הקבוצות מגיעות אחרי תוצאות מאכזבות. יובנטוס הפסידה 3:2 לססואולו וסיימה משחק לפני ב-1:1 מול מילאן. ניימיכן מצידה הובסה 3:0 בידי קמבור, כששרי, שכבר כבש שלושה שערי ליגה העונה, יהיה אחד השחקנים המרכזיים שעליהם ההולנדים יסתמכו בניסיון להפתיע באיטליה.

דקה 9, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:1: השוער של המארחת, קמיל גראבארה בעט כדור חזק למרחק, ניקו גונסאלס רץ לעברו, הטעה את השוער של הקבוצה ההולנדית וגלגל את הכדור לרשת מול שער חשוף.

ניקו גונסאלס בועט ( רויטרס )

ניקו גונסאלס חוגג ( רויטרס )

שחקני יובנטוס חוגגים ( רויטרס )

דקה 24, שער! יובנטוס עלתה ל-0:2: החבורה מטורינו מצאה פעם נוספת את הרשת, ווסטון מקני מסר טוב לכרים אלאייבגוביץ' שבעט מסף הרחבה כדור עוצמתי וחד לפינת השער.

כרים אלאייבגוביץ' בועט ( רויטרס )

כרים אלאייבגוביץ' חוגג ( רויטרס )

כרים אלאייבגוביץ' חוגג ( רויטרס )

דקה 35, שער! יובנטוס עלתה ל-0:3: השופט העניק פנדל למארחת וניק וולטמאדה כבש את גול הבכורה שלו במדי הגברת הזקנה, בבעיטת עונשין מ-11 מטרים.

ניק וולטמאדה בועט פנדל ( רויטרס )

ניק וולטמאדה רץ לחגוג ( רויטרס )

ניק וולטמאדה חוגג ( רויטרס )

ריאל סוסיאדד - בורנמות' 2:1

הבאסקים מארחים בשעה זו באנואטה את הדובדבנים, שעורכים את הופעתם הראשונה אי פעם במפעל אירופי. סוסיאדד מגיעה אחרי תבוסה 3:0 לאתלטיקו מדריד, כשעוד קודם לכן ניצחה 2:3 את אלצ'ה וסיימה ב-0:0 מול סלטה ויגו. בורנמות' מצידה סיימה ב-2:2 מול ברנטפורד במחזור האחרון בפרמייר ליג, ולפני כן הביסה 0:4 את לינקולן בגביע הליגה, כך שהאנגלים מקווים להפוך את הערב ההיסטורי גם לפתיחה מוצלחת על הדשא.

דקה 13, שער! בורנמות' עלתה ליתרון 0:1: האורחת יצאה להתקפה טובה, שבסיומה אדריאן טרופרט העביר רוחב מצוין לג'סטין קלייברט שמצא נהדר את הרשת. תחילה השער נפסל בשל חשד של נבדל, אבל שופטי המסך התערבו ואישרו את הגול.

ג'סטין קלייברט חוגג ( רויטרס )

ג'סטין קלייברט חוגג ( רויטרס )

שחקני בורנמות' חוגגים ( רויטרס )

דקה 20, שער! בורנמות' עלתה ל-0:2: אלכס סקוט מסר כדור ארוך אדיר לעברו של רייאן שביצע תנועת עומק נפלאה ונגח לרשת של אונאי מררו שהתמקם בצורה רעה.

רייאן חוגג ( רויטרס )

שחקני בורנמות' חוגגים ( רויטרס )

דקה 57, שער! ריאל סוסיאדד צימקה ל-2:1: המהלך הגיע מהאגף הימני, דרך סרחיו גומס שניסה להרים לרחבה, אבל הכדור חלף על פני כל השחקנים ונכנס ישירות לפינה הרחוקה של השער.

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