גלריה דור מיכה עם הכדור ( ראובן שוורץ )

המחזור השישי בליגה הלאומית יוצא לדרך בשעה זו, כשבעקבות יום הכיפורים כל שמונת המשחקים מתקיימים במקביל. במוקד, היורדת מליגת העל, מ.ס. אשדוד מארחת את הפועל ראשון לציון שרוצה לעלות ליגה אף היא. עוד כעת: בני יהודה מארחת בשכונת התקווה את מכבי הרצליה, מכבי בני ריינה יוצאת לנס ציונה למפגש מול מכבי יפו, הפועל רעננה מארחת את מכבי קריית גת, הפועל עפולה את הפועל כפר שלם, מ.ס. כפר קאסם את הפועל כפר סבא, מכבי אחי נצרת את הפועל עכו ומ.ס. קריית ים את עירוני מודיעין.

מ.ס. אשדוד - הפועל ראשל"צ 1:1

הקבוצה של גיא ויזינגר וניר ביטון, שפתחה את העונה עם הפסד להפועל עפולה ומאז לא עוצרת, מגיעה למשחק עם ארבעה ניצחונות רצופים, כולל שני ניצחונות 0:4 על הפועל עכו והפועל כפר שלם. אתמול, עם סיום חלון ההעברות, התחזקה אשדוד עם החתמתם של שביט מזל ואיתי חזות, שהגיע בהשאלה מהפועל ב"ש. בצד השני, הקבוצה מעיר היין מקווה לשמור על המאזן הנקי מהפסדים שלה העונה, כשהיא ממצבת את עצמה כקבוצת צמרת ומועמדת לגיטימית לעליית ליגה.

מקס גרצ'קין בין שחקני ראשל"צ ( ראובן שוורץ )

דקה 29: שער! ראשל"צ עלתה ל-0:1! אזקיאל הנטי דייק מהנקודה הלבנה!

הפנדל המוצלח של הנטי ( ראובן שוורץ )

שחקני ראשון לציון חוגגים ( ראובן שוורץ )

שחקני ראשון לציון חוגגים עם הנטי ( ראובן שוורץ )

דקה 35: שער! אשדוד השוותה ל-1:1! אבנעזר ממאטה ניצל טעות קשה בהגנה הכתומה, חטף את הכדור ובאחד על אחד גלגל בקלילות לרשת.

אבנעזר ממאטה חוגג ( ראובן שוורץ )

שחקני אשדוד חוגגים ( ראובן שוורץ )

שחקני אשדוד חוגגים ( ראובן שוורץ )

בני יהודה ת"א - מכבי הרצליה 0:1

עוד מפגש בין שתי קבוצות שנמצאות כעת בפלייאוף העליון הוא ההתמודדות בין הכתומים, מהמקום הראשון בטבלה ערב המחזור, לאורחת מהרצליה. הקבוצה של אלי לוי עוד לא טעמה הפסד העונה ותרצה להמשיך בכושר הטוב במטרה לחזור לליגת העל לראשונה מאז 2021. מהעבר השני, האורחת רשמה ניצחון שני העונה במחזור הקודם, 0:1 ביתי על כפר קאסם, ורוצה לא להפסיד מחזור שלישי ברציפות.

דקה 23: שער! בני יהודה עלתה ל-0:1! בן הדדי קיבל כדור בקצה הרחבה, השתלט טוב ושלח כדור חד לפינה!

מכבי יפו - מכבי בני ריינה 2:0

היורדת השנייה מליגת העל, שאמנם הפסידה העונה בביתה גם לבני יהודה וגם לאשדוד, מגיעה במצב רוח מרומם לאחר שני ניצחונות רצופים על מכבי אחי נצרת והפועל עפולה ורוצה להמשיך בכושר הטוב שבו היא נמצאת. מנגד, הקבוצה של איציק ברוך, הפסידה במחזור הקודם להפועל רעננה אחרי שניצחה לפני זה בפעם הראשונה העונה את הפועל עפולה, ומקווה לחזור למסלול בביתה בנס ציונה.

דקה 65: שער! בני ריינה עלתה ל-0:1! כדור רוחב הגיד לדיומנדה ג'וניור, שעם סיומת טובה שלח את הכדור לרחוק!

דקה 67: שער! ריינה עלתה ל-0:2! יובל ששון עט על כדור שהוגבה לרחבה ומקרוב נגח פנימה.

הפועל רעננה - מכבי קריית גת 0:0

המארחת, הפתעת העונה עד כה, שלה ארבעה ניצחונות מחמישה משחקים, מנסה להתבסס בצמרת ולרשום ניצחון שלישי ברציפות, אחרי שהקבוצה של אדם לם הביסה את הפועל כפ"ס 1:6 ואז ניצחה גם 1:3 את מכבי יפו. מהצד השני, העולה החדשה של רומן זולו עומדת על ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מאז ה-0:2 על הפועל עכו במחזור הפתיחה, ורוצה לנצח בפעם השנייה העונה.

הפועל עפולה - הפועל כפר שלם 2:1

הפרויקט של ארז בנודיס בעמק התחיל נהדר עם 9 נקודות מ-9 אפשריות, אבל לאחר מכן הגיעו שני הפסדים למכבי יפו ובני ריינה שעצרו את המומנטום של הצפוניים, שרוצים לחזור לנצח. מנגד, הקבוצה מתל אביב מחפשת להתקדם במעלה הטבלה אחרי שפתחה את העונה בצורה לא עקבית כשהיא עם 2 ניצחונות, 2 הפסדים ותיקו ב-5 משחקים העונה.

דקה 38: שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1! יניב בריק דייק מהנקודה הלבנה.

דקה 40: שער! כפר שלם השוותה ל-1:1! פעולה אדירה של מתן בית יעקב מחוץ לרחבה, הסתיימה עם בעיטה מדויקת, ישר לפינת השער!

דקה 44: שער! כפר שלם הפכה ל-1:2! ושוב בית יעקב, הפעם עם בעיטה אדירה ועוצמתית מקצה הרחבה, ישר לחיבורים הרחוקים! שער אדיר!

מ.ס. כפר קאסם - הפועל כפר סבא 0:1

הקבוצה של ירון הוכנבוים אמנם רשמה ניצחון 0:4 ענק על הפועל עכו, אבל זה היה הניצחון היחיד שלה העונה ומאז היא עם תיקו ו-2 הפסדים ורוצה לחזור לנצח הערב. המקרה של יריבתה הפוך, הירוקים אמנם התפרקו 1:6 מול הפועל רעננה, אבל הצליחו להתאושש במחזור האחרון עם 0:2 ביתי על קריית גת ומנסים להמשיך בדרך החיובית.

דקה 21: שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1! כדור אדיר לרחבה הסתיים עם חצי מספרת וירטואזית מטווח קשה של חוליו סזאר, ישר לרשת! איזה שער ענק!

מכבי אחי נצרת - הפועל עכו 0:1

העולה החדשה מליגה א' צפון הצליחה במחזור האחרון לחזור מפיגור 0:2 ליתרון מול כפר שלם, אך איבדה בתוספת הזמן שתי נקודות יקרות. הערב בעילוט, מנסה הקבוצה של עלא סאיג לנצח לראשונה מאז המחזור השלישי. מנגד, האחרונה בטבלה, שהייתה הקבוצה הראשונה בליגה שהחליפה מאמן, לא הצליחה במחזור הקודם לצאת מהמשבר כשהפסידה 0:4 לאשדוד מה שהיה הפסד חמישי שלה בחמישה משחקים, והיא מנסה הערב סוף סוף לא להפסיד.

דקה 31: שער! אחי נצרת עלתה ליתרון! מוחמד אבו ראס שיגר בעיטה חופשית מדויקת, ישר לרשת!

דקה 38: כובש השער, מוחמד אבו ראס, הורחק בכרטיס צהוב שני והשאיר את אחי נצרת בעשרה שחקנים!

דקה 54: גם יעקובה טומגנון מהפועל עכו ספג כרטיס אדום אחרי שביצע עבירה על שחקן אחרון, ואנחנו ב-10 מול 10!

דקה 59: לא ייאמן, אנס דאבור ספג גם הוא כרטיס אדום ישיר! אחי נצרת נשארת בתשעה שחקנים!

מ.ס. קריית ים - עירוני מודיעין 1:2

החבורה של מאור סיסו פתחה את העונה עם 2 ניצחונות ו-3 הפסדים והיא מנסה לרשום ניצחון שלישי העונה במשחק הביתי בעכו. מהצד השני, הקבוצה של ערן סאסי גם היא לא מרבה בניצחונות העונה, כשהיא עומדת על ניצחון אחד בלבד, וגם הוא היה במחזור השני. שתי הקבוצות מנסות להתאושש מההפסדים במחזור הקודם.

דקה 4: שער! מודיעין עלתה ל-0:1! עמיר סבג בביצוע מושלם מקצה הרחבה שלח את הכדור ישר לפינת השער!

דקה 13: שער! קריית ים השוותה ל-1:1! רן מאיר שחרר כדור רוחב אדיר, אשלי קופידו עט על הכדור וכבר מקרוב.