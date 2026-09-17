גלריה פלויד סמבה ( IMAGO )

מנצ'סטר סיטי אירחה הערב (חמישי) את נוריץ' מליגת המשנה, במסגרת שלב 32 הגדולות של גביע הליגה האנגלי. למרות שאנצו מארסקה עלה עם הרכב משני למדי, המארחת השתלטה על המשחק כבר מהפתיחה והמחישה את פערי הרמות בין הקבוצות. פלויד סמבה כבש את שער הבכורה שלו במדי סיטי, הוסיף שער נוסף והשלים צמד, רייאן שרקי סיפק שער נהדר, אלן הוסיף, ומקאיידו חתם את תוצאת המשחק עם שער נוסף, בדרך ל-0:5 גדול של התכולים.

הקבוצה של מארסקה הגיעה להתמודדות לאחר ניצחון 0:1 בדרבי על יונייטד, כשהיא לא סופגת בשלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. סיטי שלטה במשחק והחזיקה יותר בכדור, אך התקשתה בתחילת הדרך למצוא את הרשת של דניאל גרימשאו. בדקה ה-29 הגיע השער המיוחל: פלויד סמבה בן ה-17 התרומם לכדור רוחב ונגח בעוצמה לרשת, כבש את שער הבכורה שלו במדי הקבוצה וקבע 0:1. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, רייאן שרקי יצא למבצע אישי נהדר וסיים אותו בבעיטה מדויקת לפינה השמאלית התחתונה, כדי להכפיל את היתרון ולקבוע 0:2 בסיום המחצית.

שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים ( IMAGO )

סיטי לא הורידה את הרגל מהגז גם בפתיחת המחצית השנייה, וכבר לאחר שלוש דקות מצאה את הרשת בפעם השלישית. אלן, הקשר הברזילאי הצעיר, התכבד אף הוא בשער בכורה במדי הקבוצה והגדיל את היתרון. בדקה ה-54 הגיע הרגע של סמבה פעם נוספת, כשהחלוץ בן ה-17 השלים צמד לאחר שקיבל בישול מאייט נורי וקבע 0:4 גדול לסיטיזנס. לקראת הסיום ריאן מקאיידו הוסיף את החמישי וחתם את תוצאת המשחק.