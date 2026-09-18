עמית ולס ( איגוד הטניס )

נבחרת ישראל פתחה היום (שישי) את המפגש מול סלובניה בלובליאנה במסגרת הבית העולמי השני של גביע דיוויס עם הפסד במשחק היחידים הראשון, כאשר עמית ולס נכנע 6:3, 6:4 לבור ארטנק. הסלובני העניק למארחת את הנקודה הראשונה בהתמודדות, כשבהמשך אוראל קמחי ינסה להשוות מול פיליפ פלנינשק במשחק היחידים השני.

במערכה הראשונה ארטנק התעשת ברגעי ההכרעה והגביר את הלחץ על ולס, שנראה מעט פחות חד ככל שהיא התקדמה. הסלובני ניצל את הירידה בקצב של הישראלי, נכנס עמוק יותר למגרש והכתיב את חילופי החבטות בדרך ל-3:6. ולס פתח את המערכה השנייה באנרגיה טובה, נכנס היטב לחילופי החבטות והצליח להפעיל לחץ על יריבו, שנראה עייף יותר לפרקים, אך ארטנק שמר על ריכוז ברגעים החשובים, השלים 4:6 וסגר את המשחק בשתי מערכות.

הכחולים-לבנים, בהובלת הקפטן יוני ארליך, הגיעו להתמודדות לאחר שבפברואר הפסידו 3:1 לליטא בנתניה בפלייאוף הבית העולמי הראשון. לצד ולס וקמחי נמצאים בסגל גם דניאל צוקרמן, אופק שימנוב ובן וינטרוב, כאשר צוקרמן ושימנוב מיועדים בשלב זה לעלות למשחק הזוגות שיפתח את יום המשחקים השני.

גם הסלובנים הגיעו לאחר אכזבה במפגש האחרון שלהם בגביע דיוויס, כשנכנעו 3:1 לטורקיה בבית בפברואר ונשרו לבית העולמי השני. לישראל מאזן מושלם בשלושת מפגשי העבר בין הנבחרות, אחרי 0:5 ב-1995, 1:3 על החימר בסלובניה ב-2014 ו-2:3 שנה לאחר מכן. מחר (שבת) ייפתח היום השני במשחק הזוגות, ולאחריו ייערכו משחקי היחידים הנוספים בהתאם לצורך.

מערכה ראשונה: 6:3 לבור ארטנק

בור ארטנק התעשת ברגעי ההכרעה והגביר את הלחץ על עמית ולס, שנראה מעט פחות חד לעומת השלבים הקודמים. הסלובני ניצל את הירידה בקצב של הישראלי, נכנס עמוק יותר למגרש והכתיב את חילופי החבטות. ולס ניסה להישאר בתמונה ולהחזיר את המומנטום, אך ארטנק שמר על קור רוח בנקודות החשובות. בסיום, הסלובני השלים את המהלך וזכה במערכה לאחר שוולס לא הצליח לעצור את התנופה שלו.

מערכה שנייה: 6:4 לבור ארטנק