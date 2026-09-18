גלריה דבונטה קאקוק בדאנק עוצמתי ( אורן בן חקון )

אחרי שכל אחת מהן ניצחה את העולה החדשה מכבי אשדוד, הפועל ירושלים והפועל באר שבע/דימונה נפגשות בשעה זו בארנה בירושלים למאבק ישיר על ראשות בית ד' וכרטיס אוטומטי לרבע גמר גביע ווינר סל. המפסידה תתחרה בשלב הפליי-אין, שם תקבל הזדמנות נוספת להעפיל לשמונה האחרונות של הטורניר.

בצד הירושלמי, אחרי מחצית ראשונה צמודה באולם הקרייה, מחזיקת גביע ווינר סל העלתה רמה לאחר ההפסקה, ניצחה 27:59 את המחצית השנייה והשלימה ניצחון חוץ 77:110 על מכבי אשדוד. למעט דבונטה קאקוק, כל חמשת הזרים החדשים של הקבוצה השתתפו במשחק, וארבעה מתוכם קלעו בספרות כפולות, כשקני לופטון ג'וניור הוביל את החבורה עם 23 נקודות. דיוויד רודי הוסיף 17, שייק מילטון 14 וג'יילן סמית' 11. לצידם בלט גם איתן בורג, שצלף ארבע שלשות בדרך ל-12 נקודות. נתון מרשים נוסף במשחק של האדומים מהבירה היה ארבעה איבודי כדור בלבד.

מנגד, הקבוצה מבירת הנגב עבדה קשה ב-"דרבי הדרומי" מול העולה החדשה, כשחזרה מפיגור של 12 נקודות ברבע הראשון ושל שמונה ברבע המכריע, וכפתה הארכה שתי שניות לסיום בזכות שלשה ענקית של גולן גוט. גם בתוספת הזמן חזרה החבורה של דגלאס ספרדלי מפיגור של שלוש נקודות, וניצחה 101:103 בתום מותחן באולם הקונכייה. לובל קביל, אחד משלושת הזרים החדשים של האדומים ששיחקו, היה המצטיין עם 22 נקודות ותשעה אסיסטים. שני הזרים האחרים הרשימו גם כן, כשכריסטיאן קולמן קלע 17 וטייריק סמית' סיפק 16 ותשעה ריבאונדים.

שתי הקבוצות נפגשו בשלב הבתים של גביע ווינר סל גם בעונה שעברה, אז הירושלמים ניצחו 76:92 בקונכייה. אנתוני לאמב הוביל את הקלעים עם 15 נקודות, ואוסטין וויילי סיפק דאבל-דאבל של 11 נקודות ועשרה כדורים חוזרים. מנגד, סי ג'יי אלבי בלט עם 20 נקודות, שלא הספיקו לבאר שבע/דימונה.

רבע ראשון: 27:28 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: קני לופטון ג׳וניור, ג׳יילן סמית׳, דיוויד רודי, גבי צאצאשווילי ואיתן בורג.

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, גולן גוט, טייריק סמית׳ ונועם אביבי.

את המשחק פתח בסערה קני לופטון ג'וניור שקלע שש נקודות בשלוש הדקות הראשונות על הפרקט. מנגד, כריסטיאן קולמן פתח את מכסת הקליעות מחוץ לקשת, עם שלשה פנויה באמצע. ג'יילן סמית' הצטרף לחברו, הציג יכולת קליעה טובה מחצי מרחק והעלה את המקומיים ל-9:18 מוקדם. אלא שריצת שלשות של האורחת בשילוב החטאות רבות של הירושלמים הובילו לריצת 4:16 שהפכה את התוצאה. למרות הסקור הגבוה, הביתיים הרבו להחטיא מקו העונשין וסיימו את החלק הראשון עם 4/10 בטווח הזה.

טייריק סמית' פוגש יער של שחקני הגנה ירושלמים ( אורן בן חקון )

קני לופטון ג'וניור בדרך לסל ( אורן בן חקון )

רבע שני: 33:44 להפועל ירושלים

לאחר 14 דקות, החבורה של סשה אוברדוביץ' סוף סוף פרצה את הסכר מחוץ לקשת, עם קליעה מדויקת של נמרוד לוי. קצב המשחק ירד משמעותית כאשר ארבע הדקות הראשונות הסתיימו בתוצאה 1:5 לזכות המקומיים. הירושלמים נותרו ביתרון בעיקר בזכות איבודי הכדור של הדרומיים עם לא פחות מ-15 כאלה, שגרמו להם לקלוע 6 נקודות בלבד. עם זאת, לובל קאביל השאיר את קבוצתו בתמונה, כשסיים את המחצית הראשונה עם 18 נקודות ביכולת נהדרת מחוץ לקשת (4/7). הפועל ירושלים סיימה מחצית עם (1/13) לשלוש.

סשה אוברדוביץ' מעודד את שחקניו ( אורן בן חקון )

רבע שלישי: 52:62 להפועל ירושלים

את המחצית השנייה הביתיים פתחו אגרסיבי, עם שלוש עבירות תוך דקה וחצי. מעבר לאגרסיביות, החניכים של המאמן הסרבי איפסו כוונות בפן ההתקפי ויצאו לריצת 5:12 תוך שבע דקות של כדורסל, בעיקר בזכות איתן בורג, ג'יילן סמית' ושייק מילטון שעלו למאזן נקודות דו ספרתי כ"א. הרכש החדש, דבונטה קאקוק, הלהיט את 4,672 האוהדים שהגיעו לארנה עם שני דאנקים גדולים. שתי הקבוצות המשיכו את תצוגת האימים בקליעה מרחוק, כאשר הפועל ירושלים שוב סיימה רבע שלם ללא קליעה לשלוש.

הקהל הירושלמי שהגיע לארנה ( אורן בן חקון )