אוראל קמחי ( איגוד הטניס )

יום מאכזב במיוחד לנבחרת ישראל בטניס. הכחולים-לבנים פתחו היום (שישי) את ההתמודדות מול סלובניה בלובליאנה במסגרת הבית העולמי השני של גביע דייוויס, וסיימו את היום הראשון בפיגור 2:0 מול המארחת. אחרי שעמית ולס נכנע במשחק הראשון לבור ארטנק (6:3, 6:4), עלה אוראל קמחי בניסיון להשוות, אך בסיומו של מאבק הוא נכנע לפיליפ-ג׳ף פלאנינשק בתוצאות 7:6 ו-6:1, מה שמציב את הנבחרת בבור עמוק לקראת המשך המפגש.

המשחק השני נפתח בצורה שקולה מאוד, כאשר קמחי ופלאנינשק ניהלו מערכה ראשונה צמודה שהלכה עד לשובר השוויון. השניים החליפו שבירות, שמרו על מאבק פתוח, אך בנקודות המכריעות הסלובני היה מדויק יותר וניצח 6:7. במערכה השנייה המומנטום השתנה לחלוטין. פלאנינשק השתלט על קצב המשחק בעזרת חבטות עמוקות, בעוד שקמחי התקשה לשמור על יציבות ונאלץ להסתמך על משחק הגנתי. הסלובני ניצל את חולשתו של הישראלי, תקף בכל הזדמנות, ושייט ל-1:6 קליל שסגר את המשחק.

הכחולים-לבנים, בהובלת הקפטן יוני ארליך, הגיעו להתמודדות לאחר שבפברואר הפסידו 3:1 לליטא בנתניה בפלייאוף הבית העולמי הראשון. הסלובנים, מצדם, הגיעו גם הם לאחר הפסד 3:1 לטורקיה שדחק אותם לבית העולמי השני, אך הם הצליחו למנף היטב את יתרון הביתיות על החימר בלובליאנה. עד למפגש הנוכחי לישראל היה מאזן מושלם מול סלובניה (שלושה ניצחונות משלושה מפגשים), אך כעת הרצף הזה נמצא בסכנה ממשית.

מחר (שבת) נבחרת ישראל תעלה למגרש בידיעה שאין לה אפשרות לטעות. יום המשחקים השני ייפתח עם משחק הזוגות, כאשר דניאל צוקרמן ואופק שימנוב מיועדים בשלב זה לעלות עבור הכחולים-לבנים. הנבחרת חייבת להשיג ניצחון במשחק הזוגות כדי להישאר בחיים ולהעביר את ההכרעה לשני משחקי היחידים הנותרים, שייערכו מיד לאחר מכן. הפסד נוסף מחר יסיים את ההתמודדות ויעניק לסלובניה את הניצחון במפגש כולו.

מערכה ראשונה: 7:6 לפיליפ ג׳ף פלאנינשק

אוראל קימחי ופיליפ-ג'ף פלאנינשק ניהלו מערכה ראשונה צמודה, כשהמתח נשמר עד לשלביה האחרונים. קימחי ופלאנינשק החליפו שבירות, חזרו משני הצדדים ושמרו על מאבק פתוח לאורך המערכה. בשובר השוויון השניים המשיכו להיאבק על כל נקודה, כשהפערים נותרו קטנים בתחילת המאבק. הנקודות המכריעות קיבלו חשיבות רבה, והמערכה נשארה צמודה עד לרגעי ההכרעה.

מערכה שנייה: 6:1 לפיליפ-ג׳ף פלאנינשק