קמרון הנרי ( רועי כפיר )

הפועל גליל עליון והפועל העמק נפגשות בשעה זו באולם בכפר בלום לקרב ישיר על ראשות בית א' ועל הכרטיס לרבע גמר גביע ווינר סל, שם כבר ממתינה עירוני נס ציונה. שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחונות על מכבי רמת גן, כאשר המפסידה תקבל הזדמנות נוספת להעפיל דרך שלב הפליי-אין מול עירוני קריית אתא.

גליל עליון מגיעה אחרי 82:99 מרשים על רמת גן בזיסמן, במשחק שבו קלעה 13 שלשות וניצחה את המחצית השנייה 39:58. אלסטון מייסון הוביל עם 22 נקודות ואיתי מושקוביץ הוסיף 19, כולל חמש שלשות משישה ניסיונות, כשהקבוצה של עידן אבשלום הציגה יכולת התקפית משופרת לעומת העונות האחרונות.

הפועל העמק עבדה קשה יותר בדרך לניצחון שלה, כשחזרה מפיגור של עשר נקודות ברבע האחרון וגברה 75:77 על רמת גן. מאליק הול הצטיין עם 19 נקודות, חמישה ריבאונדים ושני אסיסטים, בעוד קמרון הנרי תרם 17 נקודות לחבורה של שרון אברהמי.

המפגש הקודם בין השתיים בגביע ווינר סל נערך בספטמבר 2024 והסתיים בניצחון מוחץ של גליל עליון, 63:87. הפעם המפגש בכפר בלום מגיע עם כרטיס ישיר לרבע הגמר גביע ווינר סל, כאשר הפועל העמק תנסה לעשות את מה שעשתה בעונה שעברה, שבה הגיעה עד לחצי הגמר.

רבע ראשון: 14:16 להפועל העמק

חמישיית הפועל גליל עליון: נייט קינגס, אלסטון מייסון, איתי מושקוביץ, יהל מלמד ומקס ברוקס

חמישיית הפועל העמק: קארל גוזמן, ג׳יי ג׳יי קפלן, סי ג׳יי אלבי, כריסטיאן מקוולו וגיל נויביץ׳.

הקבוצה של עידן אבשלום פתחה באנרגיות חיוביות את ההתמודדות, אך איבדה מצד אחד ארבעה כדורים בשלוש הדקות הראשונות. הפועל העמק מנגד נכנסה למשחק עם גיל נויוביץ', שביצע שלשה מרהיבה ולאחר מכן חטיפה, חדירה לצבע ו-5 נקודות בתוך קצת פחות מחצי דקה, המשחק המשיך ונשאר צמוד עד לסיום הרבע הראשון, שנגמר בהובלה קטנה של העמק.

רבע שני: 28:34 להפועל העמק

תחילת הרבע אומנם המשיכה להיות צמודה ועם פתיחתו נייט קינגס המשיך את המומנטום הטוב שלו, שקלע סל אדיר לאחר חדירה מצוינת לצבע והיתרון עבר מצד לצד בכל התקפה, אך שינוי במשחק הגיע באמצע הרבע השני, כשהפועל העמק הצליחה לבצע ריצת 0:18 פשוט אדירה! לאחר לא פחות מ-6 שלשות מדויקות של האורחים. החצי הראשון נגמר כשהעמק ממשיכה להיות ביתרון, כשהיא לא קולעת אפילו לא סל אחד מתוך הקשת ברבע השני.