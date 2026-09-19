דניאל צוקרמן ( איגוד הטניס )

נבחרת ישראל ממשיכה היום (שבת) את המפגש מול סלובניה במסגרת הבית העולמי השני בגביע דייויס, כשהיא נמצאת עם הגב לקיר לאחר שיום המשחקים הראשון בלובליאנה הסתיים ביתרון 0:2 למארחת.

את יום המשחקים פתח עמית ולס, שנתן קרב צמוד אך נכנע לבור ארטנק 6:3, 6:4. בהמשך עלה למגרש אוראל קמחי, שהתמודד מול פיליפ פלנינשק ונלחם לאורך המשחק, אך גם ההתמודדות הזו הסתיימה בניצחון סלובני והעמידה את ישראל בפני משימה לא פשוטה ביום השני.

כעת, דניאל צוקרמן ואופק שימנוב פוגשים את ז'יגה ששקו וסבסטיאן דומינקו במשחק הזוגות, כשהמשמעות ברורה, ניצחון ישראלי יצמק ל-2:1 וישאיר את הנבחרת בחיים, בעוד הפסד יכריע את ההתמודדות לטובת סלובניה. צוקרמן, שמגיע עם ניסיון משמעותי בזוגות, ושימנוב מנסים להחזיר את ישראל למפגש ולשלוח אותה להמשך היום עם סיכוי למהפך.

למרות הפיגור, בנבחרת מקווים לפתוח את היום השני בצורה אחרת, לצמצם את הפער ולהחזיר את הלחץ לצד הסלובני, כשהמטרה היא להשאיר את המפגש פתוח.

מערכה ראשונה - 3:6 לישראל

הזוג הישראלי החל להגיש ונקלע לסיטואציה כלל לא פשוטה, עם שתי אפשרויות שבירה, אך ידע להתאושש מהן עם שמירה ו-0:1 עם פתיחת המשחק. הזוג הסלובני עם משחקון הגשה מושלם אחרי 0:40 איזן ל-1:1 את ההתמודדות בלובליאנה, והמשיך את המומנטום עם שבירה במשחקון השלישי בדרך ל-1:2. צוקרמן עם כדור גדול לאורך הקו, החזיר את השבירה המיוחלת עבור הכחולים וזה 2:2 על החימר בסלובניה.

צוקרמן ושימנוב הצליח לשמור ולעלות ל-2:3, ואז להשיג עוד שבירה בדרך ליתרון מבטיח של 2:4, אולי בדרך לסט ראשון במפגש. הכחולים לא עצרו, שימנוב וצוקרמן, שמתעלה במשחקי הזוגות כדרך קבע, השיגו 2:5, נגיעה מניצחון במערכה הראשונה. זהו זה, אחרי שהסלובנים צימקו ל-5:3, הזוג הישראלי ידע לקחת את המשחקון והסט אחרי 30:30.

מערכה שנייה

לזוג הישראלי היו כבר שתי נקודות שבירה, כולל ווינר אחד מצוין של צוקרמן, אולם הסלובנים הצליחו לעלות ל-0:1 בעיקר בעזרת הגשות מצוינות. שימנוב הגיש היטב, צוקרמן סיים מצוין על הרשת וזה 1:1 בסט השני. ששקו הגיש, צוקרמן ניסה להקשות, אך המארחת עלתה ליתרון שוב. בניגוד לסט הראשון, כאן שני הזוגות התקשו להשיג שבירות עד כה, בשלב זה 2:3 למארחים.