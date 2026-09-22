דגלאס ספרדלי מאוכזב ( אורן בן חקון )

הערב (שלישי), במסגרת משחק הפליי-אין הראשון של גביע ווינר סל, נפגשו מכבי ראשון לציון והפועל באר שבע/דימונה למאבק צמוד ומרובה תהפוכות בעיר היין. לאחר 40 דקות של כדורסל אינטנסיבי שכלל ריצות לשני הצדדים ושינויי מומנטום, יצאה האורחת כשידה על העליונה עם ניצחון 75:84. המשחק נפתח בשליטה של הקבוצה מבירת הנגב, התהפך ברבע השני נטול השלשות לטובת המארחת, אך הוכרע לבסוף בזכות מחצית שנייה איכותית וסיומת חזקה של המנצחת ברבע הרביעי.

החבורה מבירת הנגב הפגינה אופי וידעה להעביר הילוך בדרך לניצחון. מי שניצח על המקהלה באדום היה לובל קאביל, שכיכב על הפרקט עם תצוגה מרשימה של 32 נקודות והוביל את מהלכי ההתקפה. לצידו, גולן גוט תרם פעולות התקפיות משמעותיות לאורך ההתמודדות, כאשר שחקנים כמו טייריק סמית', נועם אביבי ושחר דורון השתלבו במערך והעניקו תמיכה הכרחית במאבק על השליטה. הדרומיים של דגלאס ספרדלי התגברו על דקות פחות מוצלחות במחצית הראשונה, ידעו לחזור מפיגור ולהכתיב את הקצב כשהמשחק הגיע לרגעי ההכרעה.

מנגד, הקבוצה של גיא קפלן נלחמה בנחישות לאורך דקות ארוכות, אך איבדה את היתרון בישורת האחרונה. הכתומים נשענו רבות על יכולת הייצור של וי. ג'יי קינג וקווי גרנט, שניסו לייצר מענה התקפי וזכו לסיוע מרון ציפר, טריי קינג וג'וש פרוינד. ברבע השני, החבורה מעיר היין אף הציגה עמידה הגנתית טובה, כולל שמירה מיוחדת של צ'ונסי ג'נקינס מתחת לסל שאפשרה את המהפך הזמני. למרות המאמץ העיקש, המארחת התקשתה לייצר עצירות מול השטף ההתקפי של יריבתה בדקות הסיום.

בעקבות התוצאה, הפועל באר שבע/דימונה הבטיחה את מקומה ברבע גמר המפעל, שם תפגוש לקרב מסקרן את סגנית האלופה, הפועל תל אביב. מנגד, מכבי ראשון לציון תתמודד במשחק הדירוג על מקומות 9-10, בו תשחק מול המפסידה במשחק הפליי-אין השני שייערך מחר (רביעי) בין הפועל העמק ועירוני קריית אתא.

קלעים להפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל 32 נקודות, גולן גוט 17 נק', טייריק סמית' 11 נק', שחר דורון 9 נק', נועם אביבי 7 נק', קריסטיאן קולמן 3 נק', עידו פליישר ואמארי ביילי 2 נק' כ"א, עופרי שטרית עם נקודה אחת בלבד.

קלעים למכבי ראשון לציון: וי. ג'יי. קינג 17 נקודות, קוויי גראנט 14 נק', רון ציפר 11 נק', טריי קינג 10 נק', גוש פרויינד 9 נק', צ'וסי ג'נקינס 7 נק', נייתן קוטה 5 נק', מייקל בריסקר שתי נקודות בלבד.

רבע ראשון: 24:29 להפועל באר שבע/דימונה

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווי גרנט, טריי קינג, וי ג'יי קינג, רון ציפר וג'וש פרוינד.

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, גולן גוט, טייריק סמית', נועם אביבי.

הקבוצה מבירת הנגב פתחה את ההתמודדות עם ריצת 0:7, כאשר לובל קאביל וגולן גוט הניעו את קו ההתקפה ומצאו את הטבעת. מכבי ראשון לציון הגיבה מיד לאחר מכן דרך מהלכים של רון ציפר וג'וש פרוינד, אשר צמצמו את הפערים ביחד עם טריי קינג וקווי גרנט. האורחים המשיכו להכתיב קצב משחק בעזרת תרומה נוספת של נועם אביבי וכריסטיאן קולמן מתחת לסלים. ככל שהרבע התקדם, הקבוצות הרבו להחליף סלים ולייצר מצבים, כאשר גם אמארי ביילי עלה על הפרקט ותרם את חלקו בהתמודדות.

רבע שני: 35:41 למכבי ראשון לציון

הפועל באר שבע/דימונה נעצרה על מספר נקודות מצומצם ברבע נטול שלשות לשתי הקבוצות, מה שאפשר למכבי ראשון לציון להשלים מהפך ולעלות ליתרון. הכתומים לחמו על הפרקט בעזרת שמירה מיוחדת של צ'ונסי ג'נקינס מתחת לסל ותרומה של קווי גרנט, ניית'ן קוטה, רון ציפר, ג'וש פרוינד ווי. ג'יי קינג. מנגד, אצל האדומים פעלו לובל קאביל, גולן גוט, כריסטיאן קולמן, טייריק סמית' ושחר דורון. אמארי ביילי ירד במהלך הרבע לחדרי ההלבשה ושב אל ספסל קבוצתו לקראת סיומו.

רבע שלישי: 59:60 להפועל באר שבע/דימונה

המשחק על הפרקט המשיך להתנהל במאבק צמוד כאשר מכבי ראשון לציון איבדה את היתרון. וי. ג'יי קינג וקווי גרנט הובילו את ההתקפה של הכתומים לצד תרומה של ג'וש פרוינד, רון ציפר וטריי קינג. מנגד, הפועל באר שבע/דימונה הגיבה בנחישות דרך מהלכים של לובל קאביל וגולן גוט שהצליחו לצמצם את הפערים. אליהם הצטרפו טייריק סמית', נועם אביבי ושחר דורון שתרמו דקות פעילות על המגרש. אמארי ביילי המשיך להשתלב בפעילות בשורות האדומים במאבק על השליטה במשחק.

רבע רביעי: 75:84 להפועל באר שבע/דימונה