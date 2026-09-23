הפועל חולון מארחת בשעה זו בהיכל טוטו את מכבי רמת גן, בפתיחת משחקי הדירוג על מקומות 11-14 בגביע ווינר סל. שתי הקבוצות הפסידו בשני משחקיהן בשלב הבתים, והן יחפשו כעת ניצחון בכורה בטורניר קדם-העונה, אחת על חשבון השנייה.
הסגולים, שבעונה שעברה הגיעו לרבע גמר הטורניר לאחר שניצחו בשני משחקיהם בשלב הבתים, חוו השנה קמפיין פחות מוצלח. בבכורה העונתית בטורניר נכנעה חולון 77:72 לעירוני נס ציונה במשחק שנערך באולם זיסמן, וחמישה ימים לאחר מכן הפסידה 83:79 בביתה לעירוני קריית אתא, אחרי שאיבדה יתרון של 14 נקודות וקלעה 25 נקודות בלבד במחצית השנייה.
גם בעונה שעברה מצאה את עצמה רמת גן במשחקי הדירוג של גביע ווינר סל, אז היא ניצחה בשני משחקיה וסיימה את הקמפיין במקום ה-11. כעת היא תנסה להתקרב שוב להישג הצנוע הזה, אחרי שני הפסדים בשלב הבתים. במחזור הראשון הוליכה הקבוצה של אלעד חסין ביתרון של עשר נקודות ברבע האחרון מול הפועל העמק, אך שמטה אותו ונכנעה 77:75.
חמישיית הפועל חולון: קלודל האריס, ריבאלדו סוארס, אדאמה סאנוגו, סם איוריו, יאיר קרביץ.
חמישיית מכבי רמת גן: גיל בני, ברייס וושינגטון, אמד קייבר, ג'סטין לואיס, אל ג'יי פיגרואה.
רבע ראשון: 15:22 למכבי רמת גן
אל.ג'יי פיגרואה וג'סטין לואיס מובילים את האורחים בפתיחה, שמציגים משחק הגנה מסודר ואגרסיבי יותר ושולטים בריבאונד. רמת גן מצליחה להכתיב את הקצב בדקות הראשונות, בעוד חולון מתקשה למצוא פתרונות בהתקפה ומרבה להחטיא, במיוחד מחוץ לקשת, כשעד כה היא עומדת על 0 מ-7 לשלוש. המארחת מתקשה לייצר רצפים התקפיים ונאלצת לעבוד קשה על כל נקודה, בעוד הקבוצה של אלעד חסין מנצלת את חוסר הדיוק של יריבתה כדי לשמור על היתרון.