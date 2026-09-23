גם בעונה שעברה מצאה את עצמה רמת גן במשחקי הדירוג של גביע ווינר סל, אז היא ניצחה בשני משחקיה וסיימה את הקמפיין במקום ה-11. כעת היא תנסה להתקרב שוב להישג הצנוע הזה, אחרי שני הפסדים בשלב הבתים. במחזור הראשון הוליכה הקבוצה של אלעד חסין ביתרון של עשר נקודות ברבע האחרון מול הפועל העמק, אך שמטה אותו ונכנעה 77:75.