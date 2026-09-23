הפועל העמק מארחת בשעה זו את עירוני קריית אתא בהיכל חיים אוחיון שבגן נר, במסגרת הפליי-אין של גביע ווינר סל. שתי הקבוצות נאבקות על הכרטיס האחרון לרבע הגמר, כאשר המנצחת בהתמודדות תפגוש בשלב הבא את האלופה מכבי תל אביב, בעוד המפסידה תעבור למשחק הדירוג על מקומות 9-10.

הפועל העמק מארחת בשעה זו את עירוני קריית אתא בהיכל חיים אוחיון שבגן נר, במסגרת הפליי-אין של גביע ווינר סל. שתי הקבוצות נאבקות על הכרטיס האחרון לרבע הגמר, כאשר המנצחת בהתמודדות תפגוש בשלב הבא את האלופה מכבי תל אביב, בעוד המפסידה תעבור למשחק הדירוג על מקומות 9-10.

הפועל העמק מארחת בשעה זו את עירוני קריית אתא בהיכל חיים אוחיון שבגן נר, במסגרת הפליי-אין של גביע ווינר סל. שתי הקבוצות נאבקות על הכרטיס האחרון לרבע הגמר, כאשר המנצחת בהתמודדות תפגוש בשלב הבא את האלופה מכבי תל אביב, בעוד המפסידה תעבור למשחק הדירוג על מקומות 9-10.