הפועל העמק מארחת בשעה זו את עירוני קריית אתא בהיכל חיים אוחיון שבגן נר, במסגרת הפליי-אין של גביע ווינר סל. שתי הקבוצות נאבקות על הכרטיס האחרון לרבע הגמר, כאשר המנצחת בהתמודדות תפגוש בשלב הבא את האלופה מכבי תל אביב, בעוד המפסידה תעבור למשחק הדירוג על מקומות 9-10.
החבורה של שרון אברהמי פתחה את הטורניר עם ניצחון 75:77 על מכבי רמת גן, בו חזרה מפיגור של עשר נקודות ברבע האחרון ומאליק הול הוביל אותה עם 19 נקודות וחמישה ריבאונדים. במשחקה האחרון היא כבר התקשתה הרבה יותר ונכנעה 83:61 להפועל גליל עליון, לאחר שספגה 55 נקודות במחצית השנייה, וכעת היא תקווה לחזור למסלול ולשמור על סיכוייה לשחזר את ההעפלה לחצי הגמר מהעונה שעברה.
מנגד, החבורה של אלדד בנטוב פתחה את דרכה בגביע עם הפסד 98:94 לעירוני נס ציונה, אך הגיבה עם ניצחון חוץ 79:83 על הפועל חולון לאחר שחזרה מפיגור של 14 נקודות. דייויד גרין הוביל את הקבוצה עם 24 נקודות ו-4 מ-4 מחוץ לקשת, הולאנד וודס הוסיף 19 ונייקי סיבאנדה תרם 12 נקודות, חמישה ריבאונדים ושישה אסיסטים.
במפגשים האחרונים בין הקבוצות ידה של קריית אתא הייתה על העליונה, והיא ניצחה בכל ארבעת משחקי הליגה האחרונים ביניהן. המפגש האחרון נערך באותו אולם בגן נר באפריל האחרון והסתיים ב-64:77 לזכות האורחת, בעוד שגם בדצמבר 2025 היא ניצחה 67:72. כעת העמק תקווה לעצור את הרצף השלילי דווקא במשחק נוקאאוט שבו אין מקום לטעויות.
רבע ראשון:
חמישיית הפועל העמק: קארל גוזמן, ג'יי ג'יי קפלן, מאליק הול, סי ג'יי אלבי וניב משגב.
חמישיית קריית אתא: עוז חולי, יובל לוין, הולאנד וודס, דייויד גרין וברנדן מדלי בייקון.