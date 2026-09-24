גלריה אליהו מגר מול אילי טמם ( לילך וויס-רוזנברג )

המחזור השביעי בליגה הלאומית המשיך היום (רביעי) עם ארבעה משחקים. במוקד, מ.ס אשדוד שמרה על הפסגה עם 1:3 על מודיעין, הפועל ראשל"צ גברה 0:1 על אחי נצרת, עפולה הביסה 0:3 את הפועל עכו ומ.ס קריית ים רשמה ניצחון 1:3 על מכבי הרצליה.

עירוני מודיעין - מ.ס אשדוד 3:1

עירוני מודיעין אירחה באצטדיון טוטו רגב בלוד את מ.ס אשדוד. לאחר מחצית ראשונה די שוויונית, האורחים עלו ליתרון בדקה ה-42, כשאיתי חזות קיבל את הכדור על סף הרחבה, השתלט עליו ובעט בעוצמה ובדיוק לרשת. בדקה ה-50 האורחת הכפילה את היתרון, לאחר שסער פדידה ניצל איבוד כדור של המארחת, השתלט על הכדור ושלח בעיטה אדירה מרחוק לרשת. חמש דקות לאחר מכן אשדוד כבר הגדילה את התוצאה ל-0:3, אחרי שכדור רוחב מצא את שביט מזל, שגלגל מקרוב פנימה. מודיעין הצליחה רק לצמק משער של אורי חסאן בדקה ה-69 ובסיום, אשדוד רושמת עוד ניצחון ונשארת בפסגת הטבלה. במחזור הבא תארח הקבוצה מעיר הנמל את מכבי הרצליה, בעוד עירוני מודיעין תתארח אצל מכבי אחי נצרת.

גיא ויזנגר על הקווים ( לילך וויס-רוזנברג )

ערן סאסי על הקווים ( לילך וויס-רוזנברג )

אליהו מגר במאבק על הכדור ( לילך וויס-רוזנברג )

עמיר סבג מול שלו הראש ( לילך וויס-רוזנברג )

דקה 42, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1 : איתי חזות קיבל את הכדור על סף הרחבה, השתלט עליו ובעט חזק ומדויק לרשת.

דקה 50, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: לחץ טוב של אשדוד גרם לאיבוד כדור של מודיעין בחלק המגרש שלה, סער פדידה הגיע לכדור ובעט ממרחק רב בעיטה אדירה שטסה היישר לרשת.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים ( לילך וויס-רוזנברג )

דקה 55, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:3: התקפה טובה של האורחים הסתיימה בכדור רוחב מדויק שהגיע לרגליו של שביט מזל, שגלגל מקרוב וקבע יתרון גדול לאורחת.

דקה 69, שער! עירוני מודיעין צימקה ל-3:1: איברהים דיאקיטה איבד את הכדור קרוב לרחבה, אורי חסאן השתלט עליו, דהר לעבר השער והקפיץ את הכדור מעל אבו חמדאן בדרך לרשת.

שחקני אשדוד חוגגים ( לילך וויס-רוזנברג )

הפועל ראשון לציון - מכבי אחי נצרת 0:1

הפועל ראשון לציון אירחה בהברפלד את מכבי אחי נצרת, כשהכתומים חיפשו לחזור למסלול הניצחונות. לאחר משחק צמוד, שער מאוחר הכריע את ההתמודדות לטובת המארחת. בדקה ה-84 יהודה בלאי בעט מרחוק למרכז השער, מתן גלנטי לא הצליח לקלוט את הכדור והוא עבר בין ידיו ברשלנות ונכנס לרשת. בסיום, קבוצתו של אלעד בראון השיגה ניצחון חשוב, כשבמחזור הבא תתארח אצל הפועל עפולה, בעוד מכבי אחי נצרת תארח בביתה את עירוני מודיעין.

דקה 84, שער! הפועל ראשל"צ עלתה ל-0:1: יהודה בלאי לקח בעיטה ממרחק רב למרכזה השער, מתן גלנטי לא הצליח לקלוט את הכדור ברשלנות, שעבר בין ידיו ונכנס לרשת.

הפועל עכו - הפועל עפולה 3:0

הפועל עכו אירחה את הפועל עפולה, כשהמארחת חיפשה נקודות ראשונות ושער ראשון לעונה. לאחר מחצית ראשונה שבה הצליחה עפולה לעלות ליתרון, היא המשיכה לשלוט גם במחצית השנייה והשלימה ניצחון מרשים. בדקה ה-24 הגבהה מדויקת לרחבה מצאה את ראשו של אחמד חלאילה, שהקדים את כולם ונגח פנימה. שלוש דקות מפתיחת המחצית השנייה חלאילה בישל ליהלי מלכה, שמקרוב הכניע את ניתאי גרייס ובדקה ה-82 רז טויזר חתם את תוצאת המשחק לאחר ששלח בעיטה חזקה ומדויקת לחיבורי השער. בסיום, עפולה קטעה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון, בעוד עכו נותרה ללא נקודות וללא שערי זכות אחרי שישה מחזורים. במחזור הבא הפועל עכו תתארח אצל מכבי יפו, בעוד עפולה תארח את הפועל ראשון לציון.

דקה 24, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: הגבהה מדויקת לרחבה הגיעה לראשו של אחמד חלאילה שהקדים את כולם ונגח את הכדור לרשת.

דקה 48, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:2: אחמד חאלילה מצא את יהלי מלכה בתוך הרחבה, שמקרוב הכניע את ניתאי גרייס והגדיל את היתרון.

דקה 82, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:3: חלאילה מסר את הכדור אל רז טויזר בתוך הרחבה, ששלח בעיטה מדויקת לחיבורי השער וקבע יתרון גדול.

מכבי הרצליה - מ.ס קריית ים 3:1

מכבי הרצליה אירחה באצטדיון העירוני את מ.ס קריית ים, למפגש בין שתי קבוצות צמודות במרכז הטבלה. האורחת פתחה טוב ועלתה ליתרון כבר בדקה הרביעית. לאחר עצירה טובה של מתן זלמנוביץ', הכדור הגיע לארתור אלייניקוב והקפטן בעט מהאוויר ובעוצמה היישר לרשת. בדקה ה-21 הרצליה השוותה, לאחר שעידן דהן דייק מהנקודה הלבנה וקבע 1:1. במחצית השנייה האורחת החזירה לעצמה את היתרון, אחרי שבדקה ה-65 גלעד אברמוב בעט פנדל חזק ומדויק והכניע את זלמנוביץ'. ארבע דקות לאחר מכן אשלי קופידו קיבל כדור עומק נהדר, ובבעיטה שטוחה וחזקה מצא את הרשת וחתם את תוצאת המשחק. במחזור הבא מכבי הרצליה תתארח אצל מ.ס אשדוד, בעוד מ.ס קריית ים תפגוש בביתה את הפועל כפר סבא.

דקה 4, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: לאחר עצירה טובה של מתן זלמנוביץ' הכדור הגיע לארתור אלייניקוב והקפטן בעט מהאוויר ובעוצמה אל הרשת.

דקה 21, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-1:1: עידן דהן דייק מהנקודה הלבנה והחזיר את קבוצתו למשחק.

דקה 65, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-1:2: גלעד אברמוב בעט פנדל חזק ומדויק הכניע את מתן זלמנוביץ', והעניק את היתרון לקבוצתו.