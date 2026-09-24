גלריה וסיליה מיציץ' ( ראובן שוורץ )

הפועל תל אביב פותחת את השנה השנייה שלה במפעל הבכיר באירופה, כאשר בשעה זו היא "מארחת" בסופיה את באיירן מינכן, במסגרת המחזור הראשון של היורוליג לעונת 2026/27.

החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה לאחר שהצליחה להשיג את מקומה בין שש הראשונות במהלך העונה שעברה ובכך הבטיחה את השתתפותה גם העונה במפעל.

האדומים סיפקו יכולת נהדרת והצליחו לנצח 23 משחקים מתוך 38 בעונה הסדירה, אך המסע האירופי של התל אביביים נגמר בשלב רבע גמר הפלייאוף, שם הפסידו 3:1 בסדרה מול ריאל מדריד החזקה.

מנגד, הגרמנים לא הרשימו ב-2025/26, עם 17 ניצחונות בלבד בעונה הסדירה של המפעל הבכיר, שהספיקו רק למקום ה-14 בטבלת היורוליג. המאמן החדש של הבווארים, אנטון גאבל, ינסה לעלות את הכושר של קבוצתו, שגם בזירה המקומית נחלה אכזבה אשתקד, עם הפסד 3:2 בסדרת הגמר מול אלבה ברלין.

רבע ראשון: 16:21 להפועל ת"א

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ', אלייז'ה בראיינט, איש וויינרייט, זאק ליידי ודן אוטורו.

חמישיית באיירן מינכן: ג'וסטוס הולאץ', אנדראס אובסט, מרג'ון בוצ'אמפ, מילס נוריס ואוסטין ווילי.

אובסט פתח עם שתי שלשות עבור הגרמנים, אוטורו ומיציץ' ענו עם שתי נקודות מנגד, בראיינט הלך לקו ועשה 6:6. ליידי קלע סל אנד וואן ונתן יתרון ראשון להפועל, הקבוצות החליפו סלים, אוטורו השלים שש נקודות מהירות בצבע, יוהנס הגיב, אך טופין ענה עם ארבע נקודות בצד השני ונתן יתרון להפועל בסיום הרבע הראשון.

וסיליה מיציץ' במאבק ( ראובן שוורץ )

זאק ליידי במאבק ( ראובן שוורץ )

רבע שני: 39:44 לבאיירן מינכן

ג'רמן פתח עם שתי נקודות והשלים ריצת 0:6, ג'סאפ ענה עם חמש משלו, ג'רמן וג'סאפ החליפו סלים, האחרון הוסיף נקודה מהעונשין, טופין קלע לייאפ, ג'רמן צלף מחוץ לקשת, 24:31 להפועל ת"א. אולם, האדומים הורידו רגל מהגז, הגרמנים השלימו ריצת 0:10 והפכו את התוצאה, אוטורו צמצם לנקודה בלבד, 34:33, האורחת השלימה ריצת 2:8, אובסט ומיציץ' החליפו סלים והקבוצות ירדו להפסקה.

וסיליה מיציץ' ( ראובן שוורץ )

יוג'ין ג'רמן במאבק ( ראובן שוורץ )

רבע שלישי: