גלריה וירג'יל ואן דייק מוביל את הכדור ( IMAGO )

המחזור הראשון של ליגת האומות לעונת 2026/27 יוצא לדרך בשעה זו, כאשר במוקד נמצא המפגש הגדול באמסטרדם בין הולנד של צ'אבי לגרמניה של יורגן קלופ, כשבנוסף פורטוגל וכריסטיאנו רונאלדו פותחים את מסע ההגנה על התואר ונורבגיה חוזרת לפעילות לאחר המונדיאל המצוין שלה. במקביל, קוסובו ואירלנד נפגשות לקרב מסקרן בבית 3 של דרג ב', הבית שבו נמצאת גם נבחרת ישראל, שפוגשת בשעה זו את אוסטריה.

הולנד - גרמניה 0:0

שתי הנבחרות, שאכזבו במונדיאל, פותחות פרק חדש לחלוטין, כשצ'אבי הרננדס עורך את משחקו הראשון כמאמן האורנג' ויורגן קלופ עומד לראשונה על הקווים של המאנשאפט. המארחת מגיעה לאחר שהודחה מהמונדיאל בשלב 32 האחרונות מול מרוקו בדו-קרב פנדלים, בעוד הגרמנים סיימו את דרכם באותו שלב מול פרגוואי, גם כן מהנקודה הלבנה. במפגשים ביניהן בליגת האומות הקודמת הן נפרדו ב-2:2 באמסטרדם, וכחודש לאחר מכן הגרמנים ניצחו 0:1 במינכן.

פורטוגל - וויילס 0:0

אלופת ליגת האומות המכהנת פותחת את מסע ההגנה על התואר בליסבון, כשכריסטיאנו רונאלדו ממשיך להוביל את הסגל גם בגיל 41. הפורטוגלים מגיעים לאחר מונדיאל בו ניצחו 1:2 את קרואטיה בשלב 32 האחרונות, אך נעצרו עם הפסד 1:0 לספרד בשמינית הגמר. הוולשים, שחזרו לדרג א', מגיעים לאחר הפסד 2:1 לרומניה ו-1:1 מול גאנה במשחקי הידידות האחרונים שלהם. המפגש התחרותי הקודם בין הצדדים היה בחצי גמר יורו 2016, אז ניצחה פורטוגל 0:2, בדרך לזכייה בתואר.

קוסובו - אירלנד 0:0

בבית של נבחרת ישראל, המארחת מתחילה לראשונה בתולדותיה קמפיין בדרג ב' לאחר העלייה מהדרג השלישי, ומגיעה לאחר שניצחה 0:3 את אנדורה במשחקה האחרון, אחרי הפסד 2:1 לצ'כיה. מן העבר השני, האירים מגיעים להתמודדות לאחר שניצחו 0:1 את קטאר ובמשחקם האחרון סיימו ב-1:1 מול קנדה.

נורבגיה - דנמרק 0:0

לאחר הטורניר הטוב בתולדותיה במונדיאל, אותו סיימה ברבע הגמר עם הפסד 2:1 לאנגליה לאחר הארכה, נורבגיה חוזרת לפעילות רשמית. בדרך לשמונה האחרונות היא רשמה בין היתר ניצחונות 1:2 על חוף השנהב וברזיל, כשארלינג הולאנד, מלך שערי ליגת האומות בכל הזמנים, שוב יעמוד במרכז. הדנים לא העפילו למונדיאל לאחר שנכנעו לצ'כיה בפלייאוף, ובמשחקם האחרון ניצחו 1:2 את אוקראינה. המפגש התחרותי האחרון ביניהן הסתיים ב-0:2 לדנמרק ב-2011.

סרביה - יוון 0:1

המארחים רוצים לפתוח דף חדש לאחר חלון משחקים קשה במיוחד ביוני, שבו הובסו 3:0 מול כף ורדה ולאחר מכן 5:1 מול מקסיקו. יוון, מנגד, מגיעה לקמפיין הראשון שלה בדרג א' לאחר העלייה, כשבשני משחקיה האחרונים סיימה ב-2:2 מול שבדיה ונכנעה 1:0 לאיטליה. המפגש האחרון בין השתיים נערך ב-2014 והסתיים בניצחון סרבי: 0:2.

דקה 4, שער! סרביה עלתה ל-0:1: כדור ארוך מההגנה הסרבית הגיע לקצה הרחבה ומצא את דושאן טאדיץ' שהעביר כדור רוחב לאנדריאה ז'יבוקוביץ' שסיים עם רגל שמאל.

אנדיראה ז'יבקוביץ' חוגג את היתרון הסרבי ( רויטרס )