איפה לונדברג עם הכדור ( רועי כפיר )

מכבי תל אביב פותחת עונה נוספת במפעל הבכיר באירופה, כאשר בשעה זו היא מתארחת אצל וילרבאן באולם ה-LDCD בליון, זאת במסגרת המחזור הראשון של היורוליג לעונת המשחקים 2026/27.

החניכים של עודד קטש אמנם הצליחו לזכות בדאבל מרשים בזירה המקומית, אך מגיעים לאחר עונה בה הציגו יכולת לא טובה באירופה. למעשה, הצהובים הצליחו לנצח רק 18 מתוך 38 המשחקים בעונה הסדירה, שהספיקו למקום ה-12 בטבלה וללא עלייה לפלייאוף.

אלופת ישראל רשמה קיץ מרשים במיוחד מבחינתה, כשגולת הכותרת היא החזרתו של בונזי קולסון והחתמתו של ים מדר, בנוסף לשחקנים מרשימים נוספים. במשחק הרשמי הראשון לעונה, מכבי רשמה 83:101 מרשים בדרבי במסגרת הסופר קאפ החברתי מול הפועל תל אביב.

התל אביביים יכולים להגיע עם ציפיות להתמודדות מכיוון שהם פוגשים את קבוצת היורוליג החלשה ביותר בעונה החולפת. הצרפתים, שמינו הקיץ את שחקן העבר האגדי - טוני פארקר, לעמדת מאמן הקבוצה, הפסידו לא פחות מ-30 משחקים וסיימו במקום האחרון בטבלה ב-2025/26.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ים מדר, בונזי קולסון, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית וילרבאן: פטי מילס, מארק דדה, ,בות' גאץ', ג'יי קראודר וג'ואל בולומבוי.