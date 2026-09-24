מלבד המשחקים של שתי התל אביביות, עוד חמישה משחקים מתקיימים הערב (חמישי) במסגרת מחזור הפתיחה של עונת 2026/27 ביורוליג.
דובאי - ריאל מדריד 77:78
דובאי פתחה את עונת היורוליג ברגל ימין עם ניצחון דרמטי 77:78 על ריאל מדריד, במשחק צמוד שהוכרע בדקות הסיום. דוויין בייקון היה המצטיין של המנצחת עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כאשר מקינלי רייט הוסיף 12 נקודות ו-3 אסיסטים. דובאי הצליחה לשמור על היתרון שלה ברגעים המכריעים ולחגוג ניצחון חשוב במשחק הפתיחה.
מנגד, הקבוצה הספרדית פתחה את הקמפיין האירופי עם הפסד כואב, למרות משחק צמוד לאורך רוב הערב. טימותי לואוו-קבארו ותאו מאלדון הובילו את קלעי הספרדים עם 11 נקודות כל אחד, בעוד מיקה יאנטונן וג'ונס הוסיפו 10 נקודות. כך, אחרי הניצחון של ריאל על דובאי בסופרקאפ רק לפני מספר ימים, הקבוצה מהאמירויות הצליחה הפעם לנקום.