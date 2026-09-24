דובאי פתחה את עונת היורוליג ברגל ימין עם ניצחון דרמטי 77:78 על ריאל מדריד, במשחק צמוד שהוכרע בדקות הסיום. דוויין בייקון היה המצטיין של המנצחת עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כאשר מקינלי רייט הוסיף 12 נקודות ו-3 אסיסטים. דובאי הצליחה לשמור על היתרון שלה ברגעים המכריעים ולחגוג ניצחון חשוב במשחק הפתיחה.

דובאי פתחה את עונת היורוליג ברגל ימין עם ניצחון דרמטי 77:78 על ריאל מדריד, במשחק צמוד שהוכרע בדקות הסיום. דוויין בייקון היה המצטיין של המנצחת עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כאשר מקינלי רייט הוסיף 12 נקודות ו-3 אסיסטים. דובאי הצליחה לשמור על היתרון שלה ברגעים המכריעים ולחגוג ניצחון חשוב במשחק הפתיחה.

דובאי פתחה את עונת היורוליג ברגל ימין עם ניצחון דרמטי 77:78 על ריאל מדריד, במשחק צמוד שהוכרע בדקות הסיום. דוויין בייקון היה המצטיין של המנצחת עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כאשר מקינלי רייט הוסיף 12 נקודות ו-3 אסיסטים. דובאי הצליחה לשמור על היתרון שלה ברגעים המכריעים ולחגוג ניצחון חשוב במשחק הפתיחה.