גלריה מייקל אוליסה ופרדי קדיוגלו במאבק ( רויטרס )

המחזור הראשון של ליגת האומות נמשך בשעה זו, עם שישה משחקים בדרגים א׳ ו-ב׳. במוקד נמצא המפגש בבית 1 של הדרג הבכיר, בו זינדין זידאן עורך את הופעת הבכורה שלו כמאמן צרפת במשחק חוץ מול טורקיה, כשבמקביל איטליה ובלגיה נפגשות אחת מול השנייה, גם הן עם מאמנים חדשים על הקווים. לצד שני המשחקים בדרג א׳, ארבעה מפגשים נוספים נערכים בדרג ב׳.

טורקיה - צרפת 0:0

עידן זינדין זידאן בנבחרת יוצא לדרך, כשהמאמן שהחליף את דידייה דשאן מקבל לידיו סגל שממשיך להיות מובל על ידי קיליאן אמבפה. הצרפתים מגיעים לאחר מונדיאל בו נעצרו בחצי הגמר עם הפסד 0:2 לספרד, ולאחר מכן הפסידו 6:4 לאנגליה במשחק על המקום השלישי. מנגד, הטורקים סיימו את דרכם במונדיאל עם ניצחון 2:3 על ארצות הברית, לאחר הפסדים 2:0 לאוסטרליה ו-1:0 לפרגוואי והדחה כבר בשלב הבתים. במפגש האחרון בו אירחו הטורקים את הטריקולור, במוקדמות יורו 2020, הם רשמו ניצחון 0:2.

איטליה - בלגיה 1:0

גם בארץ המגף עידן חדש יוצא לדרך, כאשר רוברטו מנצ'יני מתחיל קדנציה שנייה על הקווים של האזורי, בעוד מארק ואן בומל עורך בכורה כמאמן השדים האדומים. המארחת מגיעה לאחר קיץ קשה שבו לא העפילה למונדיאל, אך במשחקי ההכנה האחרונים ניצחה 0:1 את לוקסמבורג ו-0:1 את יוון. הבלגים, מנגד, הגיעו עד לרבע גמר המונדיאל, שם נכנעו 2:1 לספרד לאחר שניצחו 1:4 את ארצות הברית בשמינית הגמר. בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו בליגת האומות האיטלקים ניצחו 0:1.

דקה 20: שער! בלגיה עלתה ל-0:1: מיקה גודטס ניצל איבוד כדור רשלני של איטליה, חתך משמאל למרכז, עבר בין שני שחקני הגנה והכניע את דונארומה מקרוב בקור רוח.

מיקה גודטס רץ לחגוג ( IMAGO )

שחקני בלגיה חוגגים ( IMAGO )

הונגריה - אוקראינה 1:0

ההונגרים, שנשרו מדרג א׳, מגיעים בכושר טוב לאחר שניצחו 1:2 את פינלנד ו-1:3 את קזחסטן, והם לא הפסידו בארבעת משחקיהם האחרונים. אוקראינה נותרה בדרג ב׳ ומגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים, 0:1 על אלבניה ו-0:2 על פולין, זאת לאחר שהודחה מפלייאוף העלייה למונדיאל עם הפסד 3:1 לשבדיה. שתי הנבחרות ינסו לפתוח ברגל ימין בית שכולל גם את גאורגיה וצפון אירלנד.

דקה 42: שער! אוקראינה עלתה ל-0:1: האורהי סודאקוב הרים כדור מדויק לרחבה, דנילו סיקאן התרומם ונגח לרשת.

פולין - בוסניה והרצגובינה 0:0

פולין חוזרת לדרג ב׳ לאחר הירידה מהדרג הבכיר ומגיעה לאחר תקופה פחות מוצלחת, כאשר הפסידה 2:0 לאוקראינה ולאחר מכן סיימה ב-2:2 מול ניגריה. מנגד, בוסניה והרצגובינה מגיעה לאחר מונדיאל שבו ניצחה 1:3 את קטאר, אך הפסידה 4:1 לשווייץ ו-2:0 לארצות הברית. שתי הנבחרות נפגשו פעמיים בליגת האומות ב-2020, ובשני המקרים הפולנים ניצחו, 1:2 בחוץ ו-0:3 בבית.

שבדיה - רומניה 1:2

שבדיה שבה לדרג ב׳ לאחר שזכתה בבית שלה בדרג ג׳ בקמפיין הקודם, בו ויקטור יוקרש סיים כמלך שערי המפעל עם תשעה כיבושים. השבדים מגיעים לאחר שהודחו מהמונדיאל בשלב 32 האחרונות עם הפסד 3:0 לצרפת, אחרי 1:1 מול יפן ותבוסה 5:1 מול הולנד בשלב הבתים. רומניה, שגם היא עלתה מדרג ג׳, מגיעה לאחר 1:1 מול גאורגיה וניצחון 1:2 על וויילס. במפגש האחרון בין הנבחרות, במוקדמות יורו 2020, שבדיה ניצחה 0:2 בבוקרשט.

דקה 20: שער! שבדיה עלתה ל-0:1: אלכסנדר איסאק קיבל כדור עומק נהדר מיאסין אייארי בצד ימין של הרחבה ושלח בעיטה חדה ברגל ימין היישר לחיבורים הרחוקים.

אלכסנדר איסאק חוגג את השער ( IMAGO )

שחקני שבדיה חוגגים ( IMAGO )

דקה 29: שער! רומניה איזנה ל-1:1: דניס מאן קיבל כדור מאנדריי ראציו במרכז הרחבה ושלח ברגל שמאל בעיטה מדויקת לפינה הימנית התחתונה.

דניס מאן מאושר ( IMAGO )

שחקני רומניה חוגגים את השער ( IMAGO )

דקה 43: שער! שבדיה עלתה ל-1:2: ויקטור יוקרש הגיע ראשון לכדור לאחר קרן, ומקרוב בצד ימין של תיבת החמש בעט בעוצמה לרשת.

ויקטור יוקרש בחגיגה ( IMAGO )

שחקני שבדיה רצים לחגוג ( IMAGO )