שלב רבע הגמר של גביע ווינר סל 2026 יוצא לדרך בשעה זו באולם ארנבוקס בחדרה, כאשר מחזיקת הגביע מאשתקד, הפועל ירושלים, פוגשת את בני הרצליה. זו העונה השלישית ברציפות שבה שתי הקבוצות תתמודדנה במעמד שמונה האחרונות של הטורניר, והמאזן בשני המפגשים הקודמים עומד על 1:1.
הקבוצה של סשה אוברדוביץ' העפילה לרבע הגמר מהמקום הראשון בבית ד', אותו סיימה במאזן 0:2. בבכורה העונתית במפעל ניצחו האדומים מהבירה 77:110 בחוץ את העולה החדשה מכבי אשדוד, קני לופטון ג'וניור הוביל את ירושלים באותו ערב עם 25 נקודות. במשחק הבא גברו הירושלמים 69:83 בבית על הפועל באר שבע/דימונה, למרות יום קליעה חריג של 1 מ-20 בלבד מעבר לקשת, כאשר איתן בורג הוביל את קלעי הקבוצה עם 16 נקודות. ירושלים תנסה להמשיך את מסע ההגנה על התואר שבו זכתה בעונה שעברה, ארבעה ימים לפני פתיחת קמפיין היורוקאפ שלה מול רוסטוק.
בצד השני, החבורה מהשרון הייתה מקבוצות ההתקפה הטובות בליגה בשתי העונות האחרונות, כשהממוצע שלה עומד על 100 נקודות למשחק במפעל הנוכחי. הקבוצה של יהוא אורלנד החלה את הטורניר עם 98:101 בחוץ על הפועל עירוני אילת, אחרי שחזרה מפיגור של 15 נקודות בהובלתו של די ג'יי ברוטון, שסיים עם 28 נקודות ושבעה ריבאונדים. במשחק הבא, שהיה מאבק ישיר על ראשות בית ג', הרשימה הרצליה בדרך ל-79:99 על מכבי ראשון לציון, כאשר ניית'ן נייט הוביל אותה עם 22 נקודות ו-11 כדורים חוזרים.
המפגש היום הוא השלישי ברציפות בין הקבוצות ברבע גמר גביע ווינר סל. בעונה שעברה ניצחה ירושלים 98:105, לאחר שהכריעה את הרבע האחרון 20:34, כשג'ארד הארפר הוביל את הירושלמים עם 24 נקודות ותשעה אסיסטים. עונה קודם לכן הייתה זו הרצליה שחגגה, עם ניצחון 79:83 בהובלת ג'ון מיקס, שקלע 20 נקודות וקטף שבעה ריבאונדים.
רבע ראשון 20:28 להפועל ירושלים
חמישיית הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, ג'יילן סמית', דושאן מילטיץ', איתן בורג ויובל זוסמן.
חמישיית בני הרצליה: זאק בראיינט, ניית'ן נייט, עמית גרשון, די-ג'יי ברנס ונואה קרטר.
המשחק נפתח בצורה שוויונית, כששתי הקבוצות הצליחו לייצר נקודות מתוך הצבע. הירושלמים איבדו שני כדורים כבר בתוך שתי הדקות הראשונות ונראו מעט פחות חדים, בעוד הרצליה ניצלה זאת, חדרה פעם אחר פעם לצבע, הוסיפה גם שלשה ורצה ל-0:7 בדקות הראשונות של ההתמודדות. הקבוצה מהשרון פתחה עם חמש מחמש מהשדה, מה שהוביל לפסק זמן ירושלמי, שאחריו החבורה מהבירה הגיבה בריצת 0:6 משלה והשאירו את המשחק צמוד. לקראת סיום הרבע ירושלים העלתה הילוך, השלימה ריצת 2:13 וסיימה את עשר הדקות הראשונות שהיא ביתרון.
רבע שני: 29:41 להפועל ירושלים
פתיחת הרבע השני המשיכה בדיוק מהמקום שבו הסתיים הראשון. הרצליה איבדה כדורים ולא הצליחה לייצר נקודות מקרוב, בעוד הקבוצה מהבירה המשיכה לדייק גם ממצבים לא פשוטים והצליחה לעלות ליתרון דו-ספרתי כבר בתחילת הרבע. אלא שהחבורה מהשרון לא ויתרה, הגיבה עם קליעות מחוץ לקשת והורידה במהירות את ההפרש בחזרה לחד-ספרתי. דאסטי האנאס היה האיש ששמר את הרצליה בתמונה, עם נקודות גם מבחוץ וגם מתוך הצבע, ולא אפשר לירושלמים לברוח ליתרון משמעותי. למרות זאת, הפועל ירושלים המשיכה ללחוץ, הגדילה שוב את היתרון מול החבורה מהשרון ובסיום המחצית הראשונה ירדה להפסקה כשהיא עם ידה על העליונה ביתרון דו-ספרתי.