גלריה קני לופטון חודר אל הצבע ( רועי כפיר )

שלב רבע הגמר של גביע ווינר סל 2026 יוצא לדרך בשעה זו באולם ארנבוקס בחדרה, כאשר מחזיקת הגביע מאשתקד, הפועל ירושלים, פוגשת את בני הרצליה. זו העונה השלישית ברציפות שבה שתי הקבוצות תתמודדנה במעמד שמונה האחרונות של הטורניר, והמאזן בשני המפגשים הקודמים עומד על 1:1.

הקבוצה של סשה אוברדוביץ' העפילה לרבע הגמר מהמקום הראשון בבית ד', אותו סיימה במאזן 0:2. בבכורה העונתית במפעל ניצחו האדומים מהבירה 77:110 בחוץ את העולה החדשה מכבי אשדוד, קני לופטון ג'וניור הוביל את ירושלים באותו ערב עם 25 נקודות. במשחק הבא גברו הירושלמים 69:83 בבית על הפועל באר שבע/דימונה, למרות יום קליעה חריג של 1 מ-20 בלבד מעבר לקשת, כאשר איתן בורג הוביל את קלעי הקבוצה עם 16 נקודות. ירושלים תנסה להמשיך את מסע ההגנה על התואר שבו זכתה בעונה שעברה, ארבעה ימים לפני פתיחת קמפיין היורוקאפ שלה מול רוסטוק.

בצד השני, החבורה מהשרון הייתה מקבוצות ההתקפה הטובות בליגה בשתי העונות האחרונות, כשהממוצע שלה עומד על 100 נקודות למשחק במפעל הנוכחי. הקבוצה של יהוא אורלנד החלה את הטורניר עם 98:101 בחוץ על הפועל עירוני אילת, אחרי שחזרה מפיגור של 15 נקודות בהובלתו של די ג'יי ברוטון, שסיים עם 28 נקודות ושבעה ריבאונדים. במשחק הבא, שהיה מאבק ישיר על ראשות בית ג', הרשימה הרצליה בדרך ל-79:99 על מכבי ראשון לציון, כאשר ניית'ן נייט הוביל אותה עם 22 נקודות ו-11 כדורים חוזרים.

המפגש היום הוא השלישי ברציפות בין הקבוצות ברבע גמר גביע ווינר סל. בעונה שעברה ניצחה ירושלים 98:105, לאחר שהכריעה את הרבע האחרון 20:34, כשג'ארד הארפר הוביל את הירושלמים עם 24 נקודות ותשעה אסיסטים. עונה קודם לכן הייתה זו הרצליה שחגגה, עם ניצחון 79:83 בהובלת ג'ון מיקס, שקלע 20 נקודות וקטף שבעה ריבאונדים.

רבע ראשון 20:28 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, ג'יילן סמית', דושאן מילטיץ', איתן בורג ויובל זוסמן.

חמישיית בני הרצליה: זאק בראיינט, ניית'ן נייט, עמית גרשון, די-ג'יי ברנס ונואה קרטר.

סשה אוברדוביץ' ויהוא אורלנד לוחצים ידיים ( רועי כפיר )

הקהל הירושלמי שהגיע לאולם בחדרה ( רועי כפיר )

המשחק נפתח בצורה שוויונית, כששתי הקבוצות הצליחו לייצר נקודות מתוך הצבע. הירושלמים איבדו שני כדורים כבר בתוך שתי הדקות הראשונות ונראו מעט פחות חדים, בעוד הרצליה ניצלה זאת, חדרה פעם אחר פעם לצבע, הוסיפה גם שלשה ורצה ל-0:7 בדקות הראשונות של ההתמודדות. הקבוצה מהשרון פתחה עם חמש מחמש מהשדה, מה שהוביל לפסק זמן ירושלמי, שאחריו החבורה מהבירה הגיבה בריצת 0:6 משלה והשאירו את המשחק צמוד. לקראת סיום הרבע ירושלים העלתה הילוך, השלימה ריצת 2:13 וסיימה את עשר הדקות הראשונות שהיא ביתרון.

ג'יילין סמית' במסירה קדימה ( רועי כפיר )

רועי הובר, מוביל התקפה של הפועל ירושלים ( רועי כפיר )

יהוא אורלנד מחפש פתרונות עם עוזרו, אלישי כדיר ( רועי כפיר )

איתן בורג מחפש אופציות מסירה ( רועי כפיר )

רבע שני: 29:41 להפועל ירושלים