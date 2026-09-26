כדורגל המועדונים נמצא בפגרה, וזהו האות לכדורגל הנבחרות לעלות ולבוא. בשעה זו מתקיימים שני משחקים במסגרת דרג א' של ליגת האומות, כאשר במוקד אנגליה מארחת את ספרד. במשחק נוסף, צ'כיה פוגשת את קרואטיה.
אנגליה - ספרד 1:2
אלופת העולם הטרייה עולה לדשא לראשונה ככזו מאז הזכייה, כאשר היא מתארחת אצל נבחרת שלושת האריות, אותה אחת שהפסידה לה בגמר יורו 2024. שתי הנבחרות רוצות לפתוח את הקמפיין הנוכחי בצורה טובה, וזו של לואיס דה לה פואנטה רוצה להוסיף לריצה שלה תואר נוסף.
דקה 2, שער! נבחרת ספרד עלתה ל-0:1 מהיר: לאמין ימאל חטף את הכדור ממארק גהי, נותר לבד מול ג'יימס טרפורד וכבש את הראשון.
דקה 36, שער! אנגליה השוותה ל-1:1: ג'וד בלינגהאם התקדם ומסר לאנטוני גורדון. שחקן ברצלונה בעט לפינה הקרובה, אך אונאי סימון כבר יצא הרחק מהשער והיה חסר אונים.
דקה 40, שער! אנגליה ביצעה מהפך ל-1:2: ניקו או'ריילי הקפיץ כדור נהדר לעבר הארי קיין, והקפטן נגח תוך כדי זינוק. הכדור פגע במארק קוקרייה בדרך לרשת, אך השער נרשם לזכות קיין.
צ'כיה - קרואטיה 1:0
שתי נבחרות שסיימו את דרכן בשלב מוקדם במונדיאל מחפשות לחזור למסלול ולנצח. המארחת אכזבה בקיץ כאשר הודחה כבר בשלב הבתים. מנגד, החבורה של לוקה מודריץ' החליפה מאמן וברצונה להראות שכוחה עדיין במותנה.
תוצאות נוספות
צפון מקדוניה - שווייץ: 2:0
סלובקיה - מולדובה: 0:2
אלבניה - בלארוס: 0:2