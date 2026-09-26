כדורגל המועדונים נמצא בפגרה, וזהו האות לכדורגל הנבחרות לעלות ולבוא. בשעה זו מתקיימים שני משחקים במסגרת דרג א' של ליגת האומות, כאשר במוקד אנגליה מארחת את ספרד. במשחק נוסף, צ'כיה פוגשת את קרואטיה.

כדורגל המועדונים נמצא בפגרה, וזהו האות לכדורגל הנבחרות לעלות ולבוא. בשעה זו מתקיימים שני משחקים במסגרת דרג א' של ליגת האומות, כאשר במוקד אנגליה מארחת את ספרד. במשחק נוסף, צ'כיה פוגשת את קרואטיה.

כדורגל המועדונים נמצא בפגרה, וזהו האות לכדורגל הנבחרות לעלות ולבוא. בשעה זו מתקיימים שני משחקים במסגרת דרג א' של ליגת האומות, כאשר במוקד אנגליה מארחת את ספרד. במשחק נוסף, צ'כיה פוגשת את קרואטיה.