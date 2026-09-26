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אנטוני גורדון מנסה להתחמק מפביאן רואיסאנטוני גורדון מנסה להתחמק מפביאן רואיס
אנטוני גורדון מנסה להתחמק מפביאן רואיס
(IMAGO)
כדורגל המועדונים נמצא בפגרה, וזהו האות לכדורגל הנבחרות לעלות ולבוא. בשעה זו מתקיימים שני משחקים במסגרת דרג א' של ליגת האומות, כאשר במוקד אנגליה מארחת את ספרד. במשחק נוסף, צ'כיה פוגשת את קרואטיה.
אנגליה - ספרד 1:2

אלופת העולם הטרייה עולה לדשא לראשונה ככזו מאז הזכייה, כאשר היא מתארחת אצל נבחרת שלושת האריות, אותה אחת שהפסידה לה בגמר יורו 2024. שתי הנבחרות רוצות לפתוח את הקמפיין הנוכחי בצורה טובה, וזו של לואיס דה לה פואנטה רוצה להוסיף לריצה שלה תואר נוסף.

דקה 2, שער! נבחרת ספרד עלתה ל-0:1 מהיר: לאמין ימאל חטף את הכדור ממארק גהי, נותר לבד מול ג'יימס טרפורד וכבש את הראשון.
לאמין ימאל בועטלאמין ימאל בועט
לאמין ימאל בועט
(רויטרס)
לאמין ימאל רואה את הכדור נכנס אל הרשתלאמין ימאל רואה את הכדור נכנס אל הרשת
לאמין ימאל רואה את הכדור נכנס אל הרשת
(רויטרס)
לאמין ימאל חוגג את שערולאמין ימאל חוגג את שערו
לאמין ימאל חוגג את שערו
(IMAGO)
הארי קיין מנסה לעודד את חבריוהארי קיין מנסה לעודד את חבריו
הארי קיין מנסה לעודד את חבריו
(רויטרס)
דקה 36, שער! אנגליה השוותה ל-1:1: ג'וד בלינגהאם התקדם ומסר לאנטוני גורדון. שחקן ברצלונה בעט לפינה הקרובה, אך אונאי סימון כבר יצא הרחק מהשער והיה חסר אונים.
הבעיטה של אנטוני גורדון לשער המצמקהבעיטה של אנטוני גורדון לשער המצמק
הבעיטה של אנטוני גורדון לשער המצמק
(רויטרס)
ג'וד בלינגהאם חוגג עם אנטוני גורדוןג'וד בלינגהאם חוגג עם אנטוני גורדון
ג'וד בלינגהאם חוגג עם אנטוני גורדון
(רויטרס)
דקה 40, שער! אנגליה ביצעה מהפך ל-1:2: ניקו או'ריילי הקפיץ כדור נהדר לעבר הארי קיין, והקפטן נגח תוך כדי זינוק. הכדור פגע במארק קוקרייה בדרך לרשת, אך השער נרשם לזכות קיין.
הנגיחה של הארי קיין שהובילה לשערהנגיחה של הארי קיין שהובילה לשער
הנגיחה של הארי קיין שהובילה לשער
(IMAGO)
הארי קיין חוגגהארי קיין חוגג
הארי קיין חוגג
(IMAGO)
שחקני נבחרת ספרד מאוכזביםשחקני נבחרת ספרד מאוכזבים
שחקני נבחרת ספרד מאוכזבים
(רויטרס)
צ'כיה - קרואטיה 1:0
שתי נבחרות שסיימו את דרכן בשלב מוקדם במונדיאל מחפשות לחזור למסלול ולנצח. המארחת אכזבה בקיץ כאשר הודחה כבר בשלב הבתים. מנגד, החבורה של לוקה מודריץ' החליפה מאמן וברצונה להראות שכוחה עדיין במותנה.
שטפאן חאלוופק במאבק עם פטאר סוצ'יץ'שטפאן חאלוופק במאבק עם פטאר סוצ'יץ'
שטפאן חאלוופק במאבק עם פטאר סוצ'יץ'
(רויטרס)
לוקה מודריץ' בורח מאדם קאראבקלוקה מודריץ' בורח מאדם קאראבק
לוקה מודריץ' בורח מאדם קאראבק
(רויטרס)
תוצאות נוספות
צפון מקדוניה - שווייץ: 2:0
סלובקיה - מולדובה: 0:2
אלבניה - בלארוס: 0:2