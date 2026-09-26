ליגת העל בכדורסל אמנם עדיין לא חזרה, אך גביע ווינר ממשיך לספק עניין עבור חובבי הכדור הכתום בישראל. בשעה זו הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע/דימונה במסגרת רבע גמר המפעל.
קבוצתו של דימיטריס איטודיס תחפש ניצחון רשמי ראשון בעונת 2026/27, לאחר שהפסידה את שני משחקיה הקודמים, 101:83 בסופרקאפ החברתי למכבי תל אביב, ו-86:84 במחזור הראשון ביורוליג לבאיירן מינכן.
מנגד, החבורה של דאג ספרדלי מגיעה במומנטום חיובי לאחר שגברה 75:84 על ראשון לציון במשחק הפליי אין, ותנסה לנצל את המגמה הפחות טובה של יריבתה כדי לחולל הפתעה ולהמשיך לחצי הגמר.
שתי הקבוצות נפגשו אשתקד באותו מעמד, אז ניצחה הקבוצה שמשחקת ביורוליג 86:98 והמשיכה את דרכה עד לגמר, שם נכנעה להפועל ירושלים.
רבע ראשון: 19:27 להפועל תל אביב
חמישיית הפועל תל אביב: קאדין קרינגטון, בר טימור, איש וינרייט, תומאש סאטורנסקי, טאי אודיאסי
חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, טייריק סמית', שחר דורון, נועם אביבי