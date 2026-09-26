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איש ווינרייט בפעולהאיש ווינרייט בפעולה
איש ווינרייט בפעולה
(רועי כפיר)
ליגת העל בכדורסל אמנם עדיין לא חזרה, אך גביע ווינר ממשיך לספק עניין עבור חובבי הכדור הכתום בישראל. בשעה זו הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע/דימונה במסגרת רבע גמר המפעל.
קבוצתו של דימיטריס איטודיס תחפש ניצחון רשמי ראשון בעונת 2026/27, לאחר שהפסידה את שני משחקיה הקודמים, 101:83 בסופרקאפ החברתי למכבי תל אביב, ו-86:84 במחזור הראשון ביורוליג לבאיירן מינכן.
מנגד, החבורה של דאג ספרדלי מגיעה במומנטום חיובי לאחר שגברה 75:84 על ראשון לציון במשחק הפליי אין, ותנסה לנצל את המגמה הפחות טובה של יריבתה כדי לחולל הפתעה ולהמשיך לחצי הגמר.
שתי הקבוצות נפגשו אשתקד באותו מעמד, אז ניצחה הקבוצה שמשחקת ביורוליג 86:98 והמשיכה את דרכה עד לגמר, שם נכנעה להפועל ירושלים.
דימיטריס איטוידס ודאג ספארדלידימיטריס איטוידס ודאג ספארדלי
דימיטריס איטוידס ודאג ספארדלי
(רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביבשחקני הפועל תל אביב
שחקני הפועל תל אביב
(רועי כפיר)
רבע ראשון: 19:27 להפועל תל אביב
חמישיית הפועל תל אביב: קאדין קרינגטון, בר טימור, איש וינרייט, תומאש סאטורנסקי, טאי אודיאסי
חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, טייריק סמית', שחר דורון, נועם אביבי

הפועל תל אביב פתחה את המשחק בסערה ועלתה ליתרון 3:9 כבר בפתיחה, כשטאי אודיאסי היה האיש הבולט עם חמש נקודות מהירות. האורחת הגיבה עם שלשה של לובל קאביל, אך הקבוצה של דימיטריס איטודיס נראתה חדה יותר בשני צדי המגרש, כשקאדין קרינגטון ואודיאסי מובילים את ההתקפה ומייצרים יתרון משמעותי. מנגד, קאביל היה הבולט אצל הדרומיים, כשגם כריסטיאן קולמן נכנס לעניינים וסייע לבאר שבע לצמק. למרות הניסיונות של הקבוצה מבירת הנגב לחזור למשחק, התל אביבים שמרו על השליטה וסיימו את הרבע הראשון ביתרון.

בר טימור בדרך לסלבר טימור בדרך לסל
בר טימור בדרך לסל
(רועי כפיר)
טאי אודיאסי על קו העונשיןטאי אודיאסי על קו העונשין
טאי אודיאסי על קו העונשין
(רועי כפיר)