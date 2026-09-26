מנגד, החבורה של דאג ספרדלי מגיעה במומנטום חיובי לאחר שגברה 75:84 על ראשון לציון במשחק הפליי אין, ותנסה לנצל את המגמה הפחות טובה של יריבתה כדי לחולל הפתעה ולהמשיך לחצי הגמר.

מנגד, החבורה של דאג ספרדלי מגיעה במומנטום חיובי לאחר שגברה 75:84 על ראשון לציון במשחק הפליי אין, ותנסה לנצל את המגמה הפחות טובה של יריבתה כדי לחולל הפתעה ולהמשיך לחצי הגמר.

מנגד, החבורה של דאג ספרדלי מגיעה במומנטום חיובי לאחר שגברה 75:84 על ראשון לציון במשחק הפליי אין, ותנסה לנצל את המגמה הפחות טובה של יריבתה כדי לחולל הפתעה ולהמשיך לחצי הגמר.