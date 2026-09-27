גלריה ג'ון דיברתולומאו ( רועי כפיר )

מכבי תל אביב נכנסת בשעה זו למעגל משחקי גביע ווינר סל, בשלב רבע הגמר, באולם אנרבוקס בחדרה, כאשר היא פוגשת את קריית אתא. זה יהיה המפגש הרביעי ברציפות בין השתיים במעמד שמונה האחרונות של הטורניר, ובכל שלוש הפעמים הקודמות היו אלה הצהובים שהעפילו לחצי הגמר.

שיאנית הזכיות בטורניר קדם-העונה, עם 11 גביעים בארון, תנסה לעשות צעד ראשון לעבר תואר שני כבר בקמפיין הנוכחי, אחרי שגברה לפני שבוע וחצי על הפועל תל אביב 83:101 במשחק הסופרקאפ "הסופר החברתי", שבו הוביל רומן סורקין את הקלעים עם 16 נקודות. עם זאת, למפגש עם החבורה מהקריות מגיעה הקבוצה של עודד קטש דווקא אחרי הפסד, 84:74 לווילרבאן בפתיחת קמפיין היורוליג. בעונה שעברה פגשו הצהובים את עירוני קריית אתא ארבע פעמים בכל המסגרות וניצחו בכל המפגשים, בהפרש מצטבר של 83 נקודות - ממוצע של כמעט 21 נקודות למשחק.

מנגד, הקבוצה של אלדד בנטוב השיגה את הכרטיס לרבע הגמר בתום משחק דרמטי בהיכל חיים אוחיון בגן נר מול הפועל העמק, אותו ניצחה 98:99 לאחר הארכה. קריית אתא חזרה במהלך הערב מפיגור של 18 נקודות, והחזיקה ביתרון במשך פחות מדקה מצטברת לאורך המשחק, כולל ההארכה. דניאל שרון הוביל את קלעי המנצחת עם 22 נקודות (4 מ-5 לשלוש), לצד תשעה ריבאונדים. הולאנד וודס רשם 21 נקודות ושבעה אסיסטים, והקפטן תומר אסייג תרם 20 נקודות משלו. האורחת סיימה את הערב עם 12 מ-24 מעבר לקשת (50%), אך גם עם 9 מ-19 בלבד מקו העונשין (47%).

מכבי תל אביב, כאמור, ניצחה את קריית אתא בהפרש מצטבר של 83 נקודות בארבעת המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה. עם זאת, משחק רבע גמר גביע ווינר סל ביניהן הסתיים בפער של שתי נקודות בלבד - 91:93. לוני ווקר, שכבר אינו חלק מסגל הצהובים, הוביל את המנצחת עם 24 נקודות. בצד השני, מאליק הול, כיום שחקנה של הפועל העמק, בלט עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים.

רבע ראשון: 18:18

חמישיית מכבי תל אביב: ג'ימי קלארק, ג'ון דיברתולומאו, טי ג'יי ליף, דניאל תייס ובונזי קולסון.

חמישיית עירוני קריית אתא: עוז חולי, יובל לוין, הולאנד וודס, דייויד גרין וברנדן מדלי בייקון.

לוין ודיברתולומאו החליפו שלשות בפתיחה, קלארק חילק הליאופ אדיר לליף, גרין צלף מחוץ לקשת מנגד, דיברתולומאו צלף שלשה מנגד, 6:8. הקבוצות החליפו סלים, קלארק עשה 9:13, הקבוצה מהצפון השלימה ריצת 0:7 ולקחה את ההובלה, 13:16. מדר ובייקוט קבעו שוויון, חולי קלע מחצי מרחק, סורקין ענה עם לייאפ וחתם את הרבע.

ג'ון דיברתולומאו זורק ( רועי כפיר )

דניאל תייס ( רועי כפיר )

טי ג'יי ליף ( רועי כפיר )

רבע שני: 36:54 למכבי ת"א

הצהובים פתחו את הרבע עם ריצת 3:18 בארבע הדקות הראשונות וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 21:36. בייקון ותייס החליפו סלים, חולי קלע לייאפ, ליף הטביע מנגד, 25:40 ובנטוב הזעיק פסק זמן. שרון עצר בצורת בקבוצה מהצפון עם לייאפ, ליף קלע דאנק וג'ונדי הוסיף מהקו, גרין קלע אנד וואן, 30:43 לצהובים, שהמשיכו עם ריצת 3:10 וברחו ליתרון השיא, 33:53. ריימן הלך לקו ודייק פעם אחת, חולי ענה עם שלשה מנגד וחתם את הרבע.

רומן סורקין מתעופף ( רועי כפיר )

קיטון וואלאס ( רועי כפיר )

ים מדר בפעולה ( רועי כפיר )