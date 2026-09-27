בזמן שכדורגל המועדונים נמצא בפגרה ארוכה, כדורגל הנבחרות ממשיך למלא את החלל. בשעה זו, נבחרת סרביה מארחת את הולנד בבית השני של דרג א'. במקביל, דנמרק מארחת את ווילס בבית 4 בדרג א'.
סרביה - הולנד 1:0
בבית השני של דרג א׳, האורנג׳ יחד עם צ׳אבי על הקווים, ינסו להשיג ניצחון בכורה לאחר שסיימו ב-1:1 במחזור הקודם נגד גרמניה. מנגד, הנבחרת הסרבית תנסה להתאושש מההפסד 2:1 ליוון, להפתיע ולקחת שלוש נקודות ראשונות בקמפיין.
דקה 30, שער! הולנד עלתה ליתרון 0:1: קריסנסיו סאמרוויל פרץ נהדר באגף הימני וסחט פנדל, מקס מירדינק ניגש לבעיטה, דייק מ-11 מטרים וכבש את שער הבכורה שלו במדי הנבחרת.
דנמרק - וויילס 0:0
בבית 4 בדרג א׳, הנבחרת הדנית מארחת את ווילס למפגש בו שתי הנבחרות חייבות ניצחון. בעוד המארחת הפסידה במחזור הקודם 3:2 לנורבגיה, ווילס ספגה הפסד 1:0 לפורטוגל. כעת שתי הנבחרות מחפשות להתאושש ולהשיג נקודות ראשונות בקמפיין.
משחקים נוספים:
ליטא - אזרבייג'ן 1:1 גיברלטר - אנדורה 0:0