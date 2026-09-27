בזמן שכדורגל המועדונים נמצא בפגרה ארוכה, כדורגל הנבחרות ממשיך למלא את החלל. בשעה זו, נבחרת סרביה מארחת את הולנד בבית השני של דרג א'. במקביל, דנמרק מארחת את ווילס בבית 4 בדרג א'.