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סרדאן באביץ' עם הכדור, מוקף בשחקני נבחרת הולנדסרדאן באביץ' עם הכדור, מוקף בשחקני נבחרת הולנד
סרדאן באביץ' עם הכדור, מוקף בשחקני נבחרת הולנד
(רויטרס)
בזמן שכדורגל המועדונים נמצא בפגרה ארוכה, כדורגל הנבחרות ממשיך למלא את החלל. בשעה זו, נבחרת סרביה מארחת את הולנד בבית השני של דרג א'. במקביל, דנמרק מארחת את ווילס בבית 4 בדרג א'.
סרביה - הולנד 1:0
צ'אבי הרננדסצ'אבי הרננדס
צ'אבי הרננדס
(רויטרס)
קודי גאקפו פצוע על הדשאקודי גאקפו פצוע על הדשא
קודי גאקפו פצוע על הדשא
(רויטרס)
בבית השני של דרג א׳, האורנג׳ יחד עם צ׳אבי על הקווים, ינסו להשיג ניצחון בכורה לאחר שסיימו ב-1:1 במחזור הקודם נגד גרמניה. מנגד, הנבחרת הסרבית תנסה להתאושש מההפסד 2:1 ליוון, להפתיע ולקחת שלוש נקודות ראשונות בקמפיין.
דקה 30, שער! הולנד עלתה ליתרון 0:1: קריסנסיו סאמרוויל פרץ נהדר באגף הימני וסחט פנדל, מקס מירדינק ניגש לבעיטה, דייק מ-11 מטרים וכבש את שער הבכורה שלו במדי הנבחרת.
מקס מירדינק כובש בפנדלמקס מירדינק כובש בפנדל
מקס מירדינק כובש בפנדל
(רויטרס)
מקס מירדינק חוגג עם דנזל דומפריסמקס מירדינק חוגג עם דנזל דומפריס
מקס מירדינק חוגג עם דנזל דומפריס
(רויטרס)
שחקני נבחרת הולנד שמחיםשחקני נבחרת הולנד שמחים
שחקני נבחרת הולנד שמחים
(רויטרס)
דנמרק - וויילס 0:0
בבית 4 בדרג א׳, הנבחרת הדנית מארחת את ווילס למפגש בו שתי הנבחרות חייבות ניצחון. בעוד המארחת הפסידה במחזור הקודם 3:2 לנורבגיה, ווילס ספגה הפסד 1:0 לפורטוגל. כעת שתי הנבחרות מחפשות להתאושש ולהשיג נקודות ראשונות בקמפיין.
משחקים נוספים:
ליטא - אזרבייג'ן 1:1 גיברלטר - אנדורה 0:0