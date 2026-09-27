רוברט טרנר עם הכדור ( שחר גרוס )

שתי העולות החדשות לליגה הבכירה, הפועל עירוני אילת ומכבי אשדוד, לא הצליחו להשיג ניצחון בשלב הבתים של גביע ווינר סל, וכעת הן ינסו לעשות זאת אחת על חשבון השנייה, כאשר הן נפגשות בשעה זו באולם בגין במסגרת משחק הדירוג על מקומות 11-14. המנצחת תתמודד מול הפועל חולון על המקומות 11-12, בעוד המפסידה תפגוש את מכבי רמת גן במאבק על מקומות 13-14.

הקבוצה של אורן אהרוני אומנם הפסידה בשני משחקיה הקודמים בטורניר, אך בשניהם נכנעה בהפרש מצטבר של חמש נקודות בלבד, נתון שממנו היא יכולה לשאוב עידוד לקראת עונת החזרה שלה לליגת ווינר סל. במשחק הראשון הפסידה אילת 101:98 בבית לבני הרצליה, לאחר ששמטה יתרון של 15 נקודות, וחמישה ימים לאחר מכן נכנעה 87:85 בחוץ למכבי ראשון לציון, בתום משחק שבו היתרון עבר מצד לצד לא פחות מ-17 פעמים. הערב תחפש הקבוצה ניצחון ראשון בגביע ווינר סל מאז 20 בספטמבר 2022, אז גברה בביתה 73:76 על עירוני נס ציונה.

מנגד, העולה החדשה השנייה תחפש הערב ניצחון היסטורי מבחינתה בגביע ווינר סל, לאחר שסיימה את שלב הבתים במאזן 2:0. בהופעת הבכורה שלה בטורניר הפסידה הקבוצה של דן קציר 110:77 להפועל ירושלים החזקה, אם כי במחצית הראשונה עוד נותרה צמודה במשחק וסיימה בפיגור 51:50 בלבד. במשחק הבא הייתה אשדוד קרובה מאוד לניצחון, אך שמטה יתרון של שמונה נקודות ברבע האחרון ולבסוף נכנעה 103:101 בתום הארכה להפועל באר שבע/דימונה. רוברט טרנר להט באותו ערב עם 7 מ-10 מעבר לקשת בדרך ל-35 נקודות, אליהן הוסיף 11 ריבאונדים, שלוש חטיפות ושני אסיסטים.

רבע ראשון: 20:10 להפועל אילת

חמישיית הפועל אילת: בראיינט קרופורד, דניאל רוזנבאום, צוף בן משה, קנדל מקולום וג'יימס דיקי.

חמישיית מכבי אשדוד: מרקיז מקדאפי, רוברט טרנר, אייזיה היל, ,שון דאוסון וקודוס ווהאב.

הקצב על הפרקט התאפיין בהתנהלות איטית וזהירה, כאשר שתי הקבוצות התקשו לייצר רצף התקפי חלק. בעוד קנדל מקולום וג'יימס דיקי תפסו פיקוד בהתקפה של המארחת יחד עם ניהול המשחק של בראיינט קרופורד, האורחים מאשדוד הרבו לאבד כדורים והתקשו למצוא קצב, למרות ניסיונות של שחקנים כמו אייזיה היל ובן קלהון גולד לספק מענה.

רבע שני: 44:24 להפועל אילת

ההתמודדות המשיכה להתנהל בשליטה מקומית ברורה ובפער ניכר לרעת האורחים, כאשר ג'יימס דיקי הפגין יכולת משובחת בשני צדי המגרש עם הגנה קשיחה והתקפה יעילה, יחד עם קנדל מקולום ואהרון ווילר, לצד ניהול משחק מצוין של יובל שניידרמן. מנגד, מכבי אשדוד המשיכה לצלול לפיגור עמוק, הפגינה חוסר יעילות קיצוני בחלק ההתקפי וכמעט שלא הצליחה לייצר נקודות או שטף משחק מול ההגנה האיתנה.

רבע שלישי: 61:42 להפועל אילת