משחקי ליגת האומות נמשכים בשעה זו, כאשר באצטדיון אולוואל באוסלו, נורבגיה מארחת את אלופת המפעל - פורטוגל, בקרב בין שתי נבחרות שניצחו את משחקן הראשון בטורניר. במקביל, יוון מחפשת לקטוע רצף של עשרה משחקים רצופים בהם יצאה ללא ניצחון מול גרמניה, דווקא במשחק החוץ באאוגסבורג.

משחקי ליגת האומות נמשכים בשעה זו, כאשר באצטדיון אולוואל באוסלו, נורבגיה מארחת את אלופת המפעל - פורטוגל, בקרב בין שתי נבחרות שניצחו את משחקן הראשון בטורניר. במקביל, יוון מחפשת לקטוע רצף של עשרה משחקים רצופים בהם יצאה ללא ניצחון מול גרמניה, דווקא במשחק החוץ באאוגסבורג.

משחקי ליגת האומות נמשכים בשעה זו, כאשר באצטדיון אולוואל באוסלו, נורבגיה מארחת את אלופת המפעל - פורטוגל, בקרב בין שתי נבחרות שניצחו את משחקן הראשון בטורניר. במקביל, יוון מחפשת לקטוע רצף של עשרה משחקים רצופים בהם יצאה ללא ניצחון מול גרמניה, דווקא במשחק החוץ באאוגסבורג.

המארחת של סטולה סולבאקן, שפתחה עם 2:3 על דנמרק, מנסה להאריך רצף של 14 משחקי בית ללא הפסד (11 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו) ולרשום ניצחון חמישי רצוף באוסלו במסגרת המפעל, חרף חסרונו של דויד מולר וולפה המורחק. מנגד, אלופת המפעל של ז'ורז'ה ז'סוס, שגברה 0:1 על ויילס בזכות שער של ז'ואאו פליקס, מחפשת ניצחון שני ברציפות כדי לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את השליטה ההיסטורית מול הנורבגים, שנכנעו בשמונה מ-11 המפגשים ביניהן.

המארחת של סטולה סולבאקן, שפתחה עם 2:3 על דנמרק, מנסה להאריך רצף של 14 משחקי בית ללא הפסד (11 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו) ולרשום ניצחון חמישי רצוף באוסלו במסגרת המפעל, חרף חסרונו של דויד מולר וולפה המורחק. מנגד, אלופת המפעל של ז'ורז'ה ז'סוס, שגברה 0:1 על ויילס בזכות שער של ז'ואאו פליקס, מחפשת ניצחון שני ברציפות כדי לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את השליטה ההיסטורית מול הנורבגים, שנכנעו בשמונה מ-11 המפגשים ביניהן.

המארחת של סטולה סולבאקן, שפתחה עם 2:3 על דנמרק, מנסה להאריך רצף של 14 משחקי בית ללא הפסד (11 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו) ולרשום ניצחון חמישי רצוף באוסלו במסגרת המפעל, חרף חסרונו של דויד מולר וולפה המורחק. מנגד, אלופת המפעל של ז'ורז'ה ז'סוס, שגברה 0:1 על ויילס בזכות שער של ז'ואאו פליקס, מחפשת ניצחון שני ברציפות כדי לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את השליטה ההיסטורית מול הנורבגים, שנכנעו בשמונה מ-11 המפגשים ביניהן.