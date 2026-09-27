משחקי ליגת האומות נמשכים בשעה זו, כאשר באצטדיון אולוואל באוסלו, נורבגיה מארחת את אלופת המפעל - פורטוגל, בקרב בין שתי נבחרות שניצחו את משחקן הראשון בטורניר. במקביל, יוון מחפשת לקטוע רצף של עשרה משחקים רצופים בהם יצאה ללא ניצחון מול גרמניה, דווקא במשחק החוץ באאוגסבורג.
נורבגיה - פורטוגל 1:0
המארחת של סטולה סולבאקן, שפתחה עם 2:3 על דנמרק, מנסה להאריך רצף של 14 משחקי בית ללא הפסד (11 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו) ולרשום ניצחון חמישי רצוף באוסלו במסגרת המפעל, חרף חסרונו של דויד מולר וולפה המורחק. מנגד, אלופת המפעל של ז'ורז'ה ז'סוס, שגברה 0:1 על ויילס בזכות שער של ז'ואאו פליקס, מחפשת ניצחון שני ברציפות כדי לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את השליטה ההיסטורית מול הנורבגים, שנכנעו בשמונה מ-11 המפגשים ביניהן.
דקה 17: שער! פורטוגל עלתה ל0:1: נונו מנדש השתחרר נפלא באגף שמאל, העביר מסירה לפרנסיסקו קונססאו שמצא את ז'ואאו פליקס על סף הרחבה, האחרון דייק לפינה של נילנד וקבע יתרון לאורחת.
גרמניה - יוון 0:0
המנשאפט, שספגו שער שוויון כואב בדקה ה-92 ב-1:1 מול הולנד, מחפשים ניצחון בכורה בעידן החדש עם יורגן קלופ ולשמור על מאזן מושלם של חמישה ניצחונות ביתיים רצופים, זאת חרף חסרונם של ג'מאל מוסיאלה וקאי האברץ שנפצעו מול האורנג'. מנגד, החבורה של איוואן יובאנוביץ', שהעפילה לראשונה לדרג הבכיר, מגיעה מעודדת במיוחד לאחר שגברה 1:2 על סרביה בחוץ עם שער ניצחון בדקה ה-95 בזכות כריסטוס צוליס הלוהט מארסנל, מנסה לחלץ נקודות יקרות ולשבור רצף היסטורי עגום של עשרה מפגשים רצופים ללא ניצחון מול הגרמנים.